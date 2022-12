An der Schwelle zu einem neuen Jahr sind die wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor unsicher. Die Inflation ist hoch, Zinssätze sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr, und es wird allgemein erwartet, dass viele Länder in den kommenden Monaten in eine Rezession abgleiten werden.

Aus diesem Grund wird es immer schwieriger, Aktien auszuwählen, mit denen sich kurzfristig eine Rendite erzielen lässt. Anleger, die sich im gegenwärtigen Klima für einen Einstieg in den Markt entscheiden, müssen sowohl geduldig als auch bereit sein, die potenzielle Volatilität der kommenden Monate zu überstehen.

Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gibt es immer noch Aktien, die das Potenzial haben, im Jahr 2023 stark zu sein.

Visa Inc.

Warum Visa traden?

Bei all den interessanten Unternehmen, die auf dem globalen Aktienmarkt notiert sind, mag eine Investition in ein etabliertes Blue-Chip-Unternehmen wie Visa etwas langweilig erscheinen.

Aber wenn es ums Investieren geht, ist langweilig manchmal gut! Angesichts der Ungewissheit, die den Aktienmarkt derzeit umgibt, ist ein beständiges Unternehmen wie Visa, das in seinem Markt fest verankert ist und jede Menge verlässliche Erträge erwirtschaftet, genau das, wonach Anleger suchen sollten.

Ein globaler Gigant

Das Unternehmen selbst braucht kaum vorgestellt zu werden, und bei fast 4 Milliarden Karten, die im Umlauf sind, kann man wohl davon ausgehen, dass ein guter Prozentsatz der Leser dieses Artikels eine Debit- oder Kreditkarte mit dem Namen des Unternehmens besitzt.

Das grundlegende Geschäftsmodell ist einfach. Jedes Mal, wenn eine Zahlung mit einer dieser 4 Milliarden Karten getätigt wird, durchläuft sie das Visa-Zahlungsnetz - ein Privileg, für das Visa einen Prozentsatz der gesamten Zahlung berechnet.

Visa ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt tätig und wickelte im Jahr 2021 rund 40% der weltweiten Kartenzahlungen ab. Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr meldete das Zahlungsabwicklungsunternehmen einen Nettoumsatz von 29 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 15 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 23 % bzw. 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nicht viele Unternehmen können eine derartige Gewinnspanne vorweisen.

Widerstandsfähige Aktienmarktentwicklung

Trotz hervorragender Finanzergebnisse war Visa bei Börsenschluss am 16. Dezember im bisherigen Jahresverlauf um 4,5% gefallen. Das ist zwar nicht gerade fantastisch, sollte aber im Kontext des Gesamtmarktes betrachtet werden. Im gleichen Zeitraum sind der Dow Jones und der S&P 500, die beide Visa als Bestandteil enthalten, um weitaus stärkere 9,4% bzw. 19,2% eingebrochen.

Obwohl der Kurs der Visa-Aktie im Jahr 2022 gesunken ist, hat sie sich also deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

Die Methode von Visa, Einnahmen zu erzielen, eignet sich am besten für eine expandierende Wirtschaft. Einfach ausgedrückt: Je mehr die Menschen ausgeben, desto mehr nimmt Visa ein. Dennoch ist es eine Aktie, die das Potenzial hat, sich in allen Phasen des Konjunkturzyklus robust zu entwickeln, wie sich in diesem Jahr gezeigt hat.

Unabhängig von den wirtschaftlichen Aussichten müssen die Menschen einkaufen, und da die Verwendung von Bargeld in vielen Ländern zurückgeht, wird ein immer größerer Teil dieser Einkäufe mit Kredit- oder Debitkarten getätigt. Dies bedeutet, dass Visa in der Lage sein sollte, sich auf einen zuverlässigen Einnahmestrom zu verlassen, unabhängig davon, was das kommende Jahr für die Weltwirtschaft bereithält.

Eine Rezession und ein damit einhergehender Rückgang des Konsums wären für Visa jedoch keine gute Nachricht. Aber die defensiven Qualitäten der Aktie - ebenso wie die große Menge an Barmitteln und der niedrige Verschuldungsgrad - sollten es dem Unternehmen ermöglichen, einen möglichen wirtschaftlichen Sturm zu überstehen und auf der anderen Seite zu gedeihen.

Visa Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Visa-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 17 Kauf-, 1 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Visa-Aktienprognose liegt bei 287,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 216,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Prognose der Visa-Aktie liegt bei 250,44 Dollar.

Quelle: TipRanks, 19. Dezember 2022

Eine beispielhafte Handelsidee für die Visa Aktie

Eine beispielhafte Handelsidee für den Visa-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Ausbruch über 215,00 USD, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie ein Ziel bei dem höchsten Analystenziel bei 250,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5 % Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitachse = 12 Monate

Wenn Sie 10 Visa-Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 350,00 USD potenzieller Gewinn (250,00 USD - 215,00 USD * 10 Aktien).



Denken Sie daran, dass die Märkte steigen und fallen und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Aktienkurs linear nach oben bewegt. Tatsächlich könnte es sogar noch viel weiter nach unten gehen, bevor es wieder steigt, insbesondere wenn man den signifikanten Gegenwind bedenkt, den die Wirtschaft aktuell ertragen muss.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und wissen Sie immer, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken sowie Kosten anfallen.

So kaufen Sie Visa Aktien in 4 Schritten

Mit Admirals können Sie Aktien von Visa und über 4.500 weiteren börsennotierten Unternehmen kaufen! Um Visa-Aktien zu kaufen, gehen Sie wie folgt vor:

Sie sehen, dass sich der Visa Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

