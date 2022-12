Wöchentlicher Marktausblick: Zentralbanken mäßigen Zinserhöhungen - globale Verlangsamung in Sicht

Dezember 19, 2022 14:34

Die rückläufige Inflation und die relativ moderaten Zinserhöhungen der Bank of England (BoE), der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Aufmerksamkeit der Märkte von den hohen Preisen auf die Möglichkeit einer weltweiten Konjunkturabkühlung gelenkt.

Die Zahlen für die chinesische Industrieproduktion im November zeigten einen deutlichen Abschwung. Auf Jahresbasis sank die Industrieproduktion von 5 Prozent im November 2021 auf 2,2 Prozent im selben Monat dieses Jahres. Chinas Vorsicht in Bezug auf COVID-19 hielt die Industriezentren über weite Strecken des Jahres unter Verschluss, und das Land hat gerade erst damit begonnen, von seiner Null-Toleranz-Politik in Bezug auf das Coronavirus abzurücken. Nachdem man sich bei der Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 in hohem Maße auf Abriegelungen verlassen hatte, hat die Änderung der Richtlinien zu einem sprunghaften Anstieg neuer COVID-Fälle geführt, die die Wirtschaftstätigkeit belasten - wie dies auch in anderen Ländern zu beobachten war, die sich zu Beginn des Jahres geöffnet hatten.

Für die europäischen und US-amerikanischen Luxuseinzelhändler, die ihre Produkte an die 1,4 Milliarden Verbraucher in China verkaufen, ist es von Bedeutung, dass die Einzelhandelsumsätze in dem asiatischen Riesen von minus 0,5 Prozent im November letzten Jahres auf minus 5,9 Prozent im gleichen Monat dieses Jahres zurückgegangen sind. In Anbetracht der Tatsache, dass die Einzelhandelsumsätze mit einem Minus von 3,7 Prozent erwartet wurden, wird sich die Schwäche wahrscheinlich auf das Endergebnis des Luxuseinzelhandelssektors auswirken, der länger warten muss, bis sich die Nachfrage in China erholt.

Die Erkenntnisse über die Auswirkungen der gedämpften Einzelhandelsumsätze in China dürften sich auf die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Italien und Deutschland auswirken, die alle Luxuskleidung, Accessoires und Autos herstellen. Der französische S&P Global Flash PMI für das verarbeitende Gewerbe liegt im Dezember bei 48,9 und damit im Risikobereich - alles unter 50 deutet auf einen Rückgang hin. Auch der deutsche Flash-PMI für Dezember lag bei 47,4.

Unter Berücksichtigung des Gegenwinds gilt es immer noch als Lichtblick, dass China allmählich zur Normalität zurückkehren wird und mittelfristig die Wachstumsraten wieder anziehen könnten.

Marktnachrichten in der vorweihnachtlichen Woche

Der Ifo-Geschäftsklimabericht für Deutschland für Dezember wird am Montag veröffentlicht und ist ein wichtiger Indikator, den man im Auge behalten sollte, da der letzte Wert weniger pessimistisch war und im November mit 86,3 ein 3-Monats-Hoch erreicht hatte. Sollte sich das Geschäftsklima von November auf Dezember deutlich verschlechtern, könnte dies ein Warnsignal für Exporte und Lieferengpässe sein. Schon jetzt will weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen die Preise in den nächsten drei Monaten erhöhen, was einen Rückgang gegenüber früheren Berichten im vierten Quartal bedeutet. Der Konsens für die Ifo-Umfrage im Dezember wird bei 87,4 gesehen.

Weitere Trading News: Die Reserve Bank of Australia wird am Dienstag ihr Sitzungsprotokoll veröffentlichen, das weitere Einblicke in die Zinsaussichten der Zentralbank geben wird. Einer der wichtigsten Exportmärkte Australiens ist Japan, wo die Zinspolitik erheblich voneinander abweicht, was sich auf die Handelsbilanz und die Devisen auswirken dürfte.

"Meiner Ansicht nach ist die Sorge vor einer Lohnspirale in Japan keineswegs gerechtfertigt". Rede von Nakamura Toyoaki, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan, 7. Dezember 2022.

Die Bank of Japan konzentriert sich auf die langfristigen Inflationserwartungen und geht davon aus, dass sich die Preise im Dienstleistungssektor langsamer verändern als bei importierten und lokal hergestellten Waren. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die extrem niedrigen Zinssätze von minus 0,1 Prozent beibehält und damit die Divergenz zum Handelspartner Australien fortsetzt. Sollte es bei der Entscheidung der BoJ zu Überraschungen kommen, könnte dies Auswirkungen auf die JPY-Währungen haben.

Eine weitere globale Zentralbankentscheidung wird sich am Mittwoch ankündigen, wenn die kanadische Inflationsrate für November erwartet wird. Der Preisanstieg wird bei 6,8 Prozent gesehen, verglichen mit 6,9 Prozent im Oktober. Sollte die Inflation unerwartet ansteigen, könnte sich die Bank of Canada im Januar für eine restriktivere Haltung entscheiden. Sollte die Inflation hingegen zurückgehen, könnte die Zentralbank dem weniger aggressiven Ansatz der Federal Reserve, der EZB und der BoE folgen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.