Wöchentlicher Marktausblick: Neue Horizonte für den EUR durch den Beitritt Kroatiens zur Eurozone

Dezember 12, 2022 13:28

Die Nachricht, dass durch die Aufnahme Kroatiens weitere 4 Millionen Menschen die gemeinsame Währung der Eurozone nutzen werden, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen und zu verkaufen, gab dem EUR einen dringend benötigten moralischen Auftrieb. Nachdem er fast ein Jahr lang gegenüber dem US-Dollar die zweite Geige gespielt hat, könnte der EUR auch aus anderen Richtungen mehr Unterstützung erfahren, angefangen bei der zunehmend hawkischen Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Geldpolitik.

Kroatien ist das 20. Mitgliedsland der Eurozone und sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im September bei 5,2 Prozent auf Jahresbasis. Das Wirtschaftswachstum des Landes wird zum Wert der Eurozone und damit zum Wert der gemeinsamen Währung beitragen.

Es gibt zwar viele Kritiker des Euro-Währungssystems, aber Tatsache ist, dass der Euro die eine Hälfte der weltweit am meisten gehandelten Währungspaare darstellt, während der US-Dollar die andere Hälfte ist. Können neue Mitglieder der Eurozone das hinzufügen, was der Brexit weggenommen hat?

Obwohl Großbritannien nie Teil der Eurozone war und es vorzog, das GBP beizubehalten, war der EUR im Vereinigten Königreich gefragt, weil es keine Handelszölle oder andere bürokratische Hindernisse für den Geschäftsverkehr zwischen den Blöcken gab. Eine starke Nachfrage nach einer Währung stützt ihren Wert auch in Zeiten, in denen die zugrunde liegende Wirtschaft des Landes schwankt.

Wie die EU ist auch das Vereinigte Königreich noch immer mit den Folgen des Brexit konfrontiert. Am Montag stehen zahlreiche Daten an, die uns einen Einblick in den Zustand der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt geben dürften.

Britisches BIP für Oktober

Angesichts der Tatsache, dass die britische Wirtschaft am Rande einer Rezession steht, könnte jede Veröffentlichung von Benchmarks wichtig sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Wachstumsrate des Vereinigten Königreichs und die Erwartungen für die nahe Zukunft zu betrachten. Auf Monatsbasis dürfte das BIP im Oktober um 0,4% gestiegen sein, verglichen mit minus 0,6% im September. Im Jahresvergleich wird für Oktober ein Wachstum von 1,6% erwartet, verglichen mit 1,3% zuvor.

Ein anderer Blickwinkel auf die Produktivität: Die britische Bauproduktion soll im Oktober auf Jahresbasis um 6,8 Prozent wachsen, gegenüber 5,7 Prozent zuvor. Die Erwartungen für das verarbeitende Gewerbe sind jedoch nicht so positiv und es wird für Oktober ein Rückgang von minus 5,0 Prozent prognostiziert, gegenüber minus 5,8 Prozent zuvor.

Im Bereich der Ein- und Ausfuhren wird der Saldo des Warenhandels für Oktober mit minus 14,1 Mrd. GBP erwartet, gegenüber minus 15,656 Mrd. GBP im Vormonat. Das Defizit im Warenhandel mit Nicht-EU-Ländern wird für Oktober mit minus 7,9 Mrd. erwartet, gegenüber minus 8,551 Mrd. im September, was bedeutet, dass die Warenimporte des Vereinigten Königreichs seine Exporte in EU- und Nicht-EU-Märkte übersteigen.

Insgesamt wird erwartet, dass die Handelsbilanz zwischen dem Vereinigten Königreich und anderen Weltmärkten für Waren und Dienstleistungen im Oktober bei minus 2,3 Milliarden Pfund Sterling liegen wird, verglichen mit minus 3,1 Milliarden im September.

Handelsdefizite können entstehen, wenn der Wert der Einfuhren eines Landes den Wert seiner Ausfuhren übersteigt, weil die Energieeinfuhren inflationär sind oder wenn die Verbraucher es vorziehen, Waren und Dienstleistungen aus einem anderen Land zu kaufen, häufig wegen niedrigerer Preise oder eines günstigen Wechselkurses.

Betrachtet man die obigen Erwartungen, so ergibt sich kurzfristig ein gemischtes Bild für die britische Wirtschaft. Zwar hat die Wirtschaft ihre Widerstandsfähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt, doch ist sie derzeit mit nationalem und internationalem Gegenwind konfrontiert und steht vor der großen Herausforderung, Handelsabkommen von Grund auf neu zu gestalten.

Das Vereinigte Königreich ist nicht der einzige Block, der ein Handelsdefizit aufweist. Auch die Europäische Union verzeichnete über weite Strecken des Jahres eine negative Handelsbilanz, vor allem wegen der hohen Brennstoffimportkosten infolge des Krieges in der Ukraine. Der Zinsbeschluss der EZB steht am 15. Dezember an und ist angesichts des Inflationsdrucks in der EU ein wichtiges Finanzereignis.

Es wird erwartet, dass die europäische Zentralbank ihren Leitzins auf 2,5 Prozent anhebt und sich damit anderen globalen Zentralbanken bei der Straffung der Geldpolitik anschließt. Was bedeutet dies für den EUR im letzten Handels- und Investitionsmonat des Jahres? Die Währung könnte gegenüber dem US-Dollar mehr Unterstützung erfahren, da die Divergenz zwischen der US- und der EU-Geldpolitik geringer wird. Wenn es der EZB gelingt, den schmalen Grat zwischen restriktiv und zu restriktiv zu beschreiten, während die Zinssätze in der EU steigen, könnten auf EUR lautende Vermögenswerte wieder an Attraktivität gewinnen.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.