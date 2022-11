Wöchentlicher Marktausblick: Die wichtigsten Markttreiber für den USD im November

November 14, 2022 09:00

Die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze in den USA in den ersten drei Quartalen dieses Jahres haben den Wert des USD im Vergleich zu anderen Währungen gestützt. Eine der wenigen Schwächen war eine technische Rezession in den USA, die mit der Rückkehr der Wirtschaft zum Wachstum im dritten Quartal endete.

Dieses Quartal stellt den USD vor andere Herausforderungen. Da andere wichtige Zentralbanken das Tempo der geldpolitischen Straffung erhöhen, gewinnen Währungen wie der EUR und das GBP einen Teil des zu Beginn des Jahres verlorenen Bodens zurück. Was sind die wichtigsten Markttreiber für den USD im November?

Nachlassende US-Inflation

Der jüngste US-Inflationsbericht zeigt den vierten Monat in Folge einen Abwärtstrend bei den Preisen. Die jährliche Inflationsrate ging im Oktober auf 7,7 Prozent zurück, verglichen mit 8,2 Prozent im September. Dies ist zum Teil auf die niedrigeren Rohölpreise zurückzuführen, aber es zeichnet sich ein weiterer Trend ab, der sich in den nächsten Monaten auf die Inflation auswirken könnte. Da die Hauskäufe aufgrund höherer Hypothekenkosten zurückgehen, stiegen die Mietpreise im Oktober auf 6,9% gegenüber 6,6% im Vormonat.

Welche Bedeutung hat die niedrigere Inflation? Ein Szenario ist, dass die US-Notenbank ihre monatlichen Zinserhöhungen abschwächen und sich für kleinere Erhöhungen unter 0,75 Prozent entscheiden könnte. Dies könnte den Schwung des USD bremsen, doch könnte dieser Gedanke zu optimistisch sein. Im August sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell, dass die Inflation wahrscheinlich wieder ansteigen würde, wenn die Geldpolitik zu schnell gelockert würde, und signalisierte damit, dass die Zentralbank nicht locker lassen wird, bis die Inflation viel näher an der 2-Prozent-Schwelle liegt.

Ein anderes Szenario ist, dass die Fed die niedrigere Inflation als Zeichen dafür werten könnte, dass die Straffung der Geldpolitik funktioniert. Statt eine Lockerung herbeizuführen, könnte der Zentralbankvorstand seine hawkishe Rhetorik beibehalten und bei seiner Sitzung am 13. und 14. Dezember eine weitere Zinserhöhung ankündigen. Dies könnte den USD im ersten Quartal 2023 stützen, könnte aber auch die Risiken für das Wirtschaftswachstum erhöhen.

Auf der anderen Seite der USD-Währungspaare gibt es einige wirtschaftliche Entwicklungen, die von Bedeutung sind.

Wachstum in Großbritannien lässt nach, Auswirkungen auf das GBP

Das monatliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Vereinigten Königreichs fiel im September auf minus 0,60 Prozent, verglichen mit minus 0,30 Prozent im August. Die möglichen Auswirkungen auf das GBP könnten die Währung weiter schwächen, wenn der USD stark ist. Trader blicken auch auf den bevorstehenden Inflationsbericht des Vereinigten Königreichs für Oktober, und ein unerwartetes Ergebnis könnte die Herausforderungen für das GBP noch verschärfen.

Der Yen und die dovische Haltung der BoJ

Da die Bank of Japan (BoJ) zwischen steigender Inflation und Zinssätzen auf regionaler und globaler Ebene abwägt, könnten ihre Entscheidungen durch den Handelsbilanzbericht des Landes für Oktober beeinflusst werden. Bislang hat die BoJ ihre dovishe Haltung beibehalten und die lokalen Zinssätze relativ niedrig gehalten. Sollte der Bericht über die Inflationsrate im Oktober jedoch höher ausfallen als erwartet, könnte dies die BoJ zu einem Umdenken veranlassen.

Der Australische Dollar und die RBA

Angesichts der baldigen Veröffentlichung des Protokolls der Reserve Bank of Australia (RBA) dürften Trader des australischen Dollars (AUD) nach Hinweisen auf die nächste Zinsentscheidung der Zentralbank in der ersten Dezemberwoche Ausschau halten. Die RBA hat das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamt und ihre Prognose zu Beginn des Monats um 0,25 Prozent nach oben korrigiert. Jüngste Äußerungen der stellvertretenden Gouverneurin der RBA, Michele Bullock, deuteten darauf hin, dass die Zentralbank die Zinssätze je nach den Wirtschaftsdaten möglicherweise noch etwas weiter anheben muss.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Marktaussichten für die USD-Währungskreuzungen durch das Protokoll der RBA, die deutsche Inflationsrate und den Stimmungsbericht, die Wachstumsverlangsamung im Vereinigten Königreich und den Handelsbilanzbericht Japans beeinflusst werden könnten.

Sie interessieren Sich für das Trading mit Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Lernen Sie erfahrene Trader kennen und tauschen Sie sich mit ihnen aus. Beobachten Sie Live-Trading Sessions und lernen Sie davon.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.