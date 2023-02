Wöchentlicher Marktausblick: Märkte konzentrieren sich auf australisches BIP und HVPI-Daten der Eurozone

Februar 28, 2023 17:16

Ein BIP-Bericht aus Australien und die vorläufige HVPI-Erhebung der Eurozone für Februar werden in dieser Woche voraussichtlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Institute for Supply Management (ISM) wird seine PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlichen, was zu einer gewissen Volatilität des US-Dollars führen könnte. Der Präsident der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, sagte gegenüber Reuters, dass "eine weiche Landung in den USA möglich ist, wenn der Regimewechsel nach der Pandemie gut durchgeführt wird."

ABS wird australische BIP-Daten veröffentlichen

Das australische Statistikamt (ABS) wird voraussichtlich am 1. März seinen BIP-Bericht für Q4 2022 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren ein Wachstum von 0,7% gegenüber dem Vorquartal, was leicht über dem Wert für Q3 2022 liegt. Für das Jahreswachstum prognostizieren sie ein Wachstum von 4,9 % in Q4 2022.

In einem Bericht der National Australia Bank (NAB) heißt es: "Mit Blick auf die Zukunft sehen wir eine deutliche Verlangsamung des Wachstums, da die Verbraucherausgaben sowohl durch höhere Zinsen als auch durch die Inflation unter Druck geraten." Die NAB erwartet eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf 0,7% im Jahr 2023 und 0,9% im Jahr 2024.

Anfang Februar sagte der australische Finanzminister Jim Chalmers: "Die Prognostiker des Finanzministeriums gehen davon aus, dass höhere Zinssätze in Verbindung mit schwierigen globalen Bedingungen unsere Wirtschaft erheblich verlangsamen werden, aber sie erwarten zum jetzigen Zeitpunkt keine Rezession in Australien."

Vorläufige HVPI-Daten für die Eurozone am 2. März

Eurostat wird die vorläufigen Daten des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) der Eurozone für Februar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation auf Jahresbasis 8,7 % beträgt, gegenüber 8,5 % im Januar, während die Kerninflation unverändert bei 5,2 % liegen dürfte. Die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im März.

Chinas PMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe

Der chinesische Verband für Logistik und Einkauf (CFLP) wird am Mittwoch seinen PMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Januar veröffentlichen. Marktanalysten gehen davon aus, dass der chinesische PMI für das verarbeitende Gewerbe im ersten Monat des Jahres 2023 auf 48,9 gesunken ist, was auf eine rückläufige Aktivität hindeutet.

Ein am 31. Januar veröffentlichter Bericht hatte gezeigt, dass Chinas Fabrikaktivität zum ersten Mal seit August gestiegen war (50,1). Auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche sagte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, dass die Erholungsdynamik auf dem Verbrauchermarkt des Landes im Januar stark war, und fügte hinzu, dass "die Regierung weitere Maßnahmen zur Belebung und Ausweitung des Konsums ergreifen wird."

US ISM PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor werden von Experten unter die Lupe genommen

In dieser Woche wird das Institute for Supply Management (ISM) die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (Februar 2023) veröffentlichen, die wertvolle Erkenntnisse über den Zustand der US-Wirtschaft liefern dürften. Es wird erwartet, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe bei 47,9 und der PMI für den Dienstleistungssektor bei 52,4 liegen wird. Marktanalysten weisen darauf hin, dass der Dienstleistungsindex für fast 80 % des US-BIP verantwortlich ist. Ökonomen erwarten keine wesentliche Änderung der Strategie der Fed, solange der PMI über der Marke von 50 bleibt.

Arbeitslosenquote in der Eurozone dürfte im Januar gesunken sein

Die Arbeitslosenquote der Eurozone für den Januar wird am Donnerstag von Eurostat bekannt gegeben. Ökonomen erwarten einen leichten Rückgang der Quote auf 6,5 % gegenüber 6,6 % im Dezember. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, wird die Zahl die Stärke des Arbeitsmarktes unterstreichen, auch wenn die Wirtschaft an Fahrt zu verlieren scheint.

