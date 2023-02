RBNZ-Zinsentscheidung: Weitere Verschärfungen auf dem Weg?

Die Zinsentscheidungen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) und der People's Bank of China (PBoC) werden die Finanznachrichten in der kommenden Woche dominieren. Das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee der US-Notenbank (FOMC), das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, wird von Anlegern und Händlern auf Hinweise zu den geldpolitischen Plänen der Zentralbank hin untersucht werden.

China: PBoC wird Zinssätze wahrscheinlich unverändert lassen

Es wird erwartet, dass der Verwaltungsrat der PBoC am Montag, den 20. Februar, zusammentritt und seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt gibt. Eine am 17. Februar veröffentlichte Reuters-Umfrage ergab, dass 8 von 10 Ökonomen erwarten, dass die PBoC ihren Leitzins unverändert bei 3,65% belassen wird.

Einem ING-Bericht zufolge haben die wirtschaftliche Erholung des Landes und die Entscheidung der PBoC, den Satz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) konstant zu halten, die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung des Leitzinses verringert.

RBNZ entscheidet über Zinssätze

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wird ihre Zinsentscheidung am 22. Februar bekannt geben. Einige Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass sie die Kreditkosten um 50 Basispunkte auf 4,75 % anheben wird. Einige Marktanalysten rechnen jedoch mit einer Anhebung um 0,25 %, nachdem die Inflations- und Beschäftigungszahlen für das vierte Quartal 2022 zuletzt stagnierten.

Auf der letzten Sitzung erkannte der Vorstand der RBNZ an, dass die jährliche Inflation mit 7,2 % zu hoch ist. Der neuseeländische Finanzminister Grant Robertson sagte zur neuseeländischen Wirtschaft, es gebe Anzeichen dafür, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe.

Es sei darauf hingewiesen, dass Neuseeland vom Zyklon Gabrielle heimgesucht wurde, der auf der Nordinsel erhebliche Probleme wie Überschwemmungen und Erdrutsche verursachte. In einem Bericht der KiwiBank heißt es: "Die RBNZ sollte nächste Woche eine Pause einlegen, da wir mit den verheerenden Auswirkungen des Zyklons Gabrielle zu kämpfen haben. Die RBNZ kann im April zurückkommen und die Straffung wieder aufnehmen, wenn dies erforderlich ist.

Bank of Canada veröffentlicht Inflationsbericht

Die Bank of Canada (BoC) wird voraussichtlich am 21. Februar ihren Bericht über die Kerninflation nach dem Verbraucherpreisindex für Januar veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerninflation im Jahresvergleich um 5,5% und im Monatsvergleich um 0,2% gestiegen ist.

Bei seiner Anhörung vor dem Finanzausschuss des Unterhauses erklärte Tiff Macklem, Gouverneur der BoC, den Abgeordneten, dass in der Wirtschaft ein Nachfrageüberhang bestehe, der einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausübe. Macklem merkte an: "Damit die Inflation wieder auf 2 % ansteigt, müssen die Auswirkungen der höheren Zinssätze in der Wirtschaft wirken und die Ausgaben so weit eindämmen, dass das Angebot aufholen kann. Wenn die Inflation stecken bleibt und nicht ganz zum 2 %-Ziel zurückkehrt, sind wir bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen".

Nationaler VPI-Bericht für Japan am 24. Februar

Das japanische Statistikamt wird seinen nationalen VPI-Inflationsbericht für Januar am Freitag, den 24. Februar veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerninflation auf Jahresbasis bei 4,2 % liegen könnte.

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, dass die Nominierung von Kazuo Ueda als nächster Gouverneur der BoJ das Ergebnis von Überlegungen zu strukturellen Lohnsteigerungen sei.

In einem weiteren Bericht der UOB-Gruppe wurde festgestellt, dass die japanische Wirtschaft im letzten Quartal 2022 unter den Erwartungen gewachsen ist. Die Analysten von UOB schlugen vor, dass "die schwächeren Aussichten für das verarbeitende Gewerbe im Jahr 2023 durch den sich verbessernden Tourismus abgefedert werden und wir unsere bescheidene BIP-Wachstumsprognose für 2023 von 1,0% (von 1,1% im Jahr 2022) beibehalten".

