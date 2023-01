Wöchentlicher Marktausblick: Fed, EZB und BoE geben Zinsentscheidungen bekannt

Januar 30, 2023 12:40

Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) werden diese Woche die Nachrichten beherrschen. Alle drei werden wahrscheinlich die Kreditkosten erhöhen, da sie mit ihrer restriktiven Geldpolitik den Inflationsdruck verringern wollen. Während die meisten Wirtschaftsexperten keine Überraschungen erwarten, könnte eine Zinserhöhung zu Marktschwankungen führen und die Wechselkurse des US-Dollars, des Euros und des britischen Pfunds beeinflussen.

Zu den weiteren anstehenden Veröffentlichungen von Finanzdaten gehören der chinesische NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe (Dez. 2022), der deutsche Einzelhandelsbericht (Dez. 2022) und der US ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe (Jan. 2023).

Fed wird die Zinsen voraussichtlich um 0,25% anheben

Am Mittwoch, den 1. Februar, wird die US-Notenbank (Fed) voraussichtlich ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben. Einige Ökonomen prognostizieren, dass die Fed die Kreditkosten um 0,25% anheben wird, womit das Zielband zwischen 4,5% und 4,75% liegen wird. Im Dezember 2022 hat der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) den Leitzins um 0,5% angehoben und damit nach vier Anhebungen in Folge um 0,75% einen Gang zurückgeschaltet

Marktanalysten gehen davon aus, dass die Fed in den nächsten Monaten mit kleineren Zinserhöhungen fortfahren wird, da die Inflation den jüngsten Berichten zufolge zu sinken scheint. Sie merken an, dass eine solche Strategie dazu beitragen könnte, das Risiko einer Verringerung der Inflation auszugleichen, ohne die Arbeitslosenquote des Landes zu beeinflussen.

Zur US-Wirtschaft meinen die Analysten der Commerzbank, dass "die US-Wirtschaft im letzten Quartal 2022 mit 2,9% kräftig gewachsen ist. Allerdings dürfte dies das letzte starke Quartal für eine Weile sein, zumal die Details bereits nicht mehr ganz so ermutigend sind. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Wirtschaft aufgrund der massiven Zinserhöhungen der Fed in eine Rezession abgleiten wird."

Wird die BoE die Zinsen zum 10. Mal in Folge erhöhen?

Am Donnerstag, den 2. Februar, ist die Bank of England an der Reihe, ihre Zinsentscheidung zu verkünden. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) der BoE wird die Zinssätze wahrscheinlich um 50 Basispunkte auf 4% anheben. Ökonomen gehen davon aus, dass dies die zehnte Zinserhöhung in Folge durch die BoE sein könnte.

Die Wirtschaft des Landes leidet unter einer rekordhohen Inflation, die die Budgets der Haushalte und Unternehmen belastet. Der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, erklärte jedoch letzte Woche gegenüber Reportern, dass die Inflation eine positive Wende genommen haben könnte, nachdem sie sowohl im November als auch im Dezember gesunken war.

In einem Bericht der ING-Bank heißt es: "Die einzigartige Kombination aus strukturellem Arbeitskräftemangel im Vereinigten Königreich und dem damit verbundenen Potenzial für ein anhaltend höheres Lohnwachstum sowie die Tatsache, dass das Land der Energiekrise in Europa ausgesetzt ist, lässt vermuten, dass die Bank of England die Zinsen nicht so schnell senken wird wie in den USA".

EZB wird wahrscheinlich erneut die Anleihekosten erhöhen

Es wird erwartet, dass die EZB der BoE folgt und die Zinsen am 2. Februar anhebt. Eine Reuters-Umfrage ergab, dass Ökonomen für die nächsten beiden Sitzungen eine Anhebung um 50 Basispunkte und einen Höchststand von 3,25% gegenüber dem derzeitigen Satz von 2% erwarten.

Die Chefin der EZB, Christine Lagarde, bekräftigte letzte Woche, dass die Inflation im Euroraum weiterhin zu hoch sei. Lagarde bemerkte, dass "wir deutlich gemacht haben, dass die EZB-Zinsen immer noch deutlich und stetig steigen müssen, um ein ausreichend restriktives Niveau zu erreichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau bleiben müssen".

Das Mitglied des EZB-Rats und Gouverneur der Bank of Ireland, Gabriel Makhlouf, stellte fest, dass "wir die Zinssätze auf unserer Sitzung in der nächsten Woche weiter anheben müssen - indem wir einen ähnlichen Schritt wie bei unseren Entscheidungen im Dezember machen - und auch auf unserer Sitzung im März, obwohl unsere künftigen geldpolitischen Entscheidungen angesichts der vorherrschenden Unsicherheit weiterhin von den Daten abhängen müssen". EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta sagte gegenüber Handelsblatt-Reportern, die EZB solle sich nicht auf einen bestimmten geldpolitischen Schritt nach Februar festlegen.

Der Bericht zum US-NFP im Mittelpunkt

Am Freitag, den 3. Februar, werden Anleger und Trader den Bericht über die US-Beschäftigtenzahlen für Januar, der vom Bureau of Labour Statistics (BLS) veröffentlicht wird, genau unter die Lupe nehmen. Im Allgemeinen wird ein hoher Wert als positiv für den US-Dollar angesehen, während ein niedriger Wert den Wert der Währung schwächen könnte.

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im Januar 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, gegenüber 223.000 im Dezember. Die Arbeitslosenquote in den USA dürfte auf 3,6% gestiegen sein. Die NFP-Zahlen vom Dezember übertrafen die Erwartungen der Analysten und zeigten, dass der Arbeitsmarkt trotz der geldpolitischen Straffung durch die Fed weiterhin stark ist.

