Wöchentlicher Marktausblick: US-BIP, australischer Verbraucherpreisindex und BoC-Zinsentscheidung im Mittelpunkt

Januar 23, 2023 15:35

Inflationsberichte aus Australien und Neuseeland, die Zinsentscheidung der Bank of Canada und vorläufige Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2022 werden diese Woche im Mittelpunkt stehen.

Japanische Inflation auf 41-Jahres-Hoch

Nach den am 19. Januar veröffentlichten Daten ist die Verbraucherpreisinflation in Japan im Dezember 2022 auf ein Vier-Dekaden-Hoch geklettert und hat im Jahresvergleich 4% erreicht. Ökonomen wiesen darauf hin, dass die Zentralbank gezwungen sein wird, die Zinssätze zu erhöhen, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu kontrollieren. Zu Beginn der Woche hatte die Bank of Japan Investoren und Trader überrascht, als sie die Kreditkosten nahe Null hielt; dieser Schritt schwächte den Wert des japanischen Yen gegenüber anderen wichtigen Währungen.

Christine Lagarde prognostiziert inflationären Druck

Bei einem CNBC-Panel in Davos, Schweiz, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft die Inflation in Europa erhöhen werde. Lagarde merkte an, dass "viele von uns unter Inflationsdruck stehen werden, einfach weil der Energieverbrauch Chinas im letzten Jahr sicherlich geringer war als der, den es in diesem Jahr verbrauchen wird. Es wird also Einschränkungen geben, sowie mehr Inflationsdruck, der aus dieser zusätzlichen Nachfrage resultiert.

Reuters-Umfrage prognostiziert 2 Fed-Zinserhöhungen in Q1 2023

Die Mehrheit der von Reuters befragten Wirtschaftsexperten geht davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihren nächsten beiden geldpolitischen Sitzungen die Kreditkosten um jeweils 25 Basispunkte anheben und dann ihren Straffungszyklus bis mindestens Ende des Jahres pausieren wird. Laut dem am 20. Januar veröffentlichten Reuters-Bericht ergab die Umfrage eine Wahrscheinlichkeit von fast 60% für eine Rezession in den USA innerhalb von zwei Jahren.

Neuseeland-Inflation im 4. Quartal 2022 wahrscheinlich gefallen

Am Dienstag, den 24. Januar wird das neuseeländische Statistikamt seinen Bericht über die VPI-Inflation im vierten Quartal 2022 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren, dass die VPI-Inflation im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf annualisierter Basis auf 7,1% gesunken ist. Neuseeland geriet weltweit in die Schlagzeilen, als seine Premierministerin Jacinda Ardern ihre Absicht ankündigte, zurückzutreten, sobald die Labour Party einen Nachfolger nominiert hat.

Nach der Ankündigung des Premierministers (19. Januar) verlor der neuseeländische Dollar an Boden, doch einige Analysten waren der Meinung, dass der Rückgang eher auf die globale Marktstimmung als auf lokale Nachrichten zurückzuführen sei. Einem Bericht des neuseeländischen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge ist das Vertrauen der neuseeländischen Wirtschaft im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf den niedrigsten Stand seit 1974 gefallen, da die Unternehmen mit höheren Zinsen, Kostendruck und einer schwachen Nachfrage zu kämpfen haben.

Australische VPI-Inflation verlangsamt im 4. Quartal 2022?

Am Mittwoch, den 25. Januar, werden Anleger und Trader den vom australischen Statistikamt (ABS) zu veröffentlichenden VPI-Inflationsbericht für das vierte Quartal 2022 genau unter die Lupe nehmen. Ökonomen schätzen, dass die VPI-Inflation leicht gesunken ist und auf Quartalsbasis 1,7% erreicht hat.

Der australische Dollar gehört zu den Währungen, die in diesem Jahr am besten abgeschnitten haben. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die australische Währung noch stärker werden könnte, da die Wirtschaft durch das Wachstumspotenzial Chinas zusätzliche Unterstützung erhalten könnte.

Bank of Canada entscheidet über die Zinssätze

Am 25. Januar wird der Verwaltungsrat der Bank of Canada (BoC) zusammenkommen, um über die Zinssätze zu entscheiden. Obwohl sich die VPI-Inflation abzuschwächen scheint, sind einige Wirtschaftsexperten der Meinung, dass die politischen Entscheidungsträger der Zentralbank nicht bereit sind, den Zinserhöhungszyklus zu unterbrechen, wobei einige von ihnen eine achte Erhöhung in Folge prognostizieren.

Eine Anhebung der Kreditkosten um 0,25% würde bedeuten, dass der Leitzins der BoC bei 4,5% liegen würde, dem höchsten Stand der letzten 16 Jahre. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 6. Januar zufolge erwarten einige Währungsanalysten eine Erholung des kanadischen Dollars, da sich die Wirtschaft des Landes in der zweiten Jahreshälfte erholen wird. Kanadas Währung schwächte sich 2022 um 6,8% ab.

US-Berichte über langlebige Güter und vorläufiges BIP

Am 26. Januar wird die US-Wirtschaft im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Marktanalysten erwarten die Veröffentlichung des Berichts über langlebige Güter für Dezember durch das Census Bureau. Die Analysten gehen davon aus, dass die Aufträge um 2,5% gestiegen sind, während sie im November um 2,1% zurückgegangen waren. Ein hoher Wert könnte den US-Dollar stärken, während ein niedriger Wert die US-Währung schwächen könnte.

Im Anschluss an den Bericht über langlebige Wirtschaftsgüter wird das Bureau of Economic Analysis seinen vorläufigen BIP-Bericht für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass das US-BIP im vierten Quartal 2022 um 2,8% gewachsen ist. Eine vom Handelsministerium am 22. Dezember veröffentlichte Studie zeigt, dass das BIP des Landes im dritten Quartal um 3,2% gewachsen ist und damit die Markterwartungen übertroffen hat. Hohe oder über den Erwartungen liegende BIP-Werte könnten als positiv für den US-Dollar gewertet werden, während ein niedriger Wert negativ sein könnte.

