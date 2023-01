Wöchentlicher Marktausblick: Britische Inflation und US-Einzelhandelsumsätze im Fokus

Januar 16, 2023 13:20

Die Inflationsberichte aus dem Vereinigten Königreich und der Eurozone sowie die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus den USA und dem Vereinigten Königreich werden in der kommenden Woche voraussichtlich im Mittelpunkt stehen. Während die steigenden Goldspotpreise in der vergangenen Woche die Aufmerksamkeit der Anleger und Trader auf sich zogen, werden das Weltwirtschaftsforum in Davos und mehrere Berichte über einige der wichtigsten Volkswirtschaften einen Strom wertvoller Finanzdaten bieten.

Am Freitag, dem 13. Januar, kletterte der Spotpreis für Gold zum ersten Mal seit Mai 2022 über die Marke von 1.900 Dollar. In den USA veröffentlichte das Department of Labor (DoL) den VPI-Inflationsbericht für Dezember, der einen Rückgang von 0,1% im Monatsvergleich auswies. Ökonomen kommentierten den Bericht mit der Vermutung, dass die US-Notenbank (Fed) das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte.

Im Folgenden einige der wichtigsten Finanzdaten, die diese Woche veröffentlicht werden:

Montag, 16. Januar

Am Montag, den 16. Januar bleiben die US-Börsen wegen des Martin-Luther-King-Tags geschlossen. Mehr als 2.500 führende Politiker, Investoren, Banker und Finanzanalysten werden bereits in Davos, Schweiz, sein, wo das Weltwirtschaftsforum (WEF) zum ersten Mal nach drei Jahren wieder seine jährliche Tagung abhält. In einem diese Woche vom WEF veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass der Anstieg der Lebenshaltungskosten ein erhebliches kurzfristiges Risiko für die Weltwirtschaft darstellt, wobei die WEF-Analysten für die nächsten zwei Jahre eine hohe Energie- und Lebensmittelinflation prognostizieren.

In einem weiteren WEF-Bericht wird betont, dass die derzeitige Energiekrise das Wirtschaftswachstum belastet, und es wird hinzugefügt, dass kurzfristige Rückschritte wie die Erhöhung der Stromerzeugung aus Kohle und Subventionen für den Energieverbrauch riskant sind.

Dienstag, 17. Januar

Das Nationale Amt für Statistik in China wird Daten zum BIP-Wachstum des Landes im vierten Quartal 2022 veröffentlichen. Nach den mittleren Prognosen von 49 von Reuters befragten Ökonomen stieg das chinesische BIP im letzten Quartal 2022 auf Jahresbasis um 1,8%, ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 3,9% im dritten Quartal, da die Antivirenvorschriften verschärft wurden. Die gleiche Umfrage von Reuters ergab, dass das chinesische BIP im Jahr 2022 wahrscheinlich nur um 2,8% wachsen wird, da die Sperrungen die Aktivität und das Vertrauen belasten.

Die Marktanalysten erwarten auch den Bericht über die chinesischen Einzelhandelsumsätze für Dezember. Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im November enttäuschten Anleger und Trader, da sie im Jahresvergleich um 5,9% zurückgingen und damit deutlich schlechter ausfielen als der erwartete Rückgang um 3,7%. Es ist anzumerken, dass die chinesische Regierung Anfang Januar beschlossen hat, viele ihrer Covid-19-Beschränkungen aufzuheben, was sich auf die Einzelhandelsumsätze im ganzen Land auswirken könnte.

Im Vereinigten Königreich wird das Office for National Statistics (ONS) voraussichtlich seine Daten zur Arbeitslosenquote für die drei Monate bis November 2022 veröffentlichen. Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich lag im Oktober bei 3,7%, während die Zahl der offenen Stellen trotz fünf aufeinanderfolgender Rückgänge im Quartal auf einem historisch hohen Niveau blieb.

Statistics Canada wird die Inflationsdaten (CPI) für Dezember veröffentlichen. Der kanadische Verbraucherpreisindex stieg im November 2022 um 6,8% gegenüber dem Vorjahr, nachdem er in den beiden Vormonaten unverändert bei 6,9% gelegen hatte. Der Vorstand der Bank of Canada (BoC) hat erklärt, dass er sich auf diese Daten konzentrieren wird, um zu entscheiden, ob er die Kreditkosten erhöhen wird.

Mittwoch, 18. Januar

Es wird erwartet, dass der Vorstand der Bank of Japan seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben wird. Eine Reuters-Umfrage ergab, dass die meisten Wirtschaftsexperten erwarten, dass die BoJ ihre Leitzinsen unverändert lässt. 4 von 10 Teilnehmern erwarten jedoch eine Änderung entweder im April, wenn ein neuer Gouverneur ernannt wird, oder im Juni.

Eurostat wird den endgültigen Bericht über die VPI-Inflation in der Eurozone für Dezember veröffentlichen. Am 6. Januar zeigten vorläufige Daten, dass die jährliche Inflationsrate des Euroraums von 10,1% auf 9,2% gesunken ist und damit unter dem von Wirtschaftsexperten erwarteten Wert von 9,7% liegt.

Die Marktanalysten werden sich auch auf den VPI-Inflationsbericht des Vereinigten Königreichs für Dezember konzentrieren, der vom ONS veröffentlicht wird. Die Daten vom November zeigten, dass die Inflation im Vereinigten Königreich bei 10,7% lag und damit fast ein 40-Jahres-Hoch erreichte, wobei die steigenden Lebenshaltungskosten für Schlagzeilen sorgten und das verfügbare Budget der Bürger einschränkten. Die britische Regierung hat versprochen, die Inflation bis Ende 2023 auf ein deutlich niedrigeres Niveau zu senken, während die Bank of England die Zinssätze auf das höchste Niveau der letzten 14 Jahre angehoben hat.

Das US Census Bureau wird voraussichtlich den Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Dezember veröffentlichen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA gingen im November stärker zurück als erwartet und verzeichneten im Monatsvergleich einen Rückgang um 0,6%. Dieser Rückgang erfolgte trotz steigender Beschäftigungs- und Einkommenszahlen. Einige Ökonomen vermuten, dass die rückläufige Nachfrage im Einzelhandel die Hersteller zwingen könnte, die Preise für Waren und Dienstleistungen zu senken.

Donnerstag, 19. Januar

Das australische Amt für Statistik (ABS) wird den australischen Arbeitslosenbericht für Dezember veröffentlichen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote Australiens lag im November 2022 bei 3,4%, unverändert gegenüber dem 3-Monats-Tief vom Oktober und im Einklang mit den Markterwartungen. Die Analysten der Commonwealth Bank erklärten, dass der Arbeitsmarkt im Jahr 2022 zwar zugunsten der Arbeitnehmer ausfiel, im Jahr 2023 aber wahrscheinlich ausgeglichener sein wird.

Anleger und Trader werden die nationalen VPI-Inflationsdaten Japans für Dezember genau unter die Lupe nehmen. Der Bericht vom November hatte gezeigt, dass die Kerninflation bei 3,7% lag, dem höchsten Wert seit 1981. Japan hat eine der niedrigsten Inflationsraten der Welt, und die Zentralbank des Landes hat ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Freitag, 20. Januar

Die vom ONS veröffentlichten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Vereinigten Königreich für Dezember werden am Freitagmorgen im Mittelpunkt des Interesses stehen. Da die Wirtschaft des Landes aufgrund der hohen Inflation und der steigenden Zinssätze zu kämpfen hat, wird erwartet, dass die Ökonomen die Einzelhandelszahlen, die auch die Weihnachtseinkäufe beinhalten, prüfen werden. Ein ähnlicher Bericht, der vom British Retail Consortium (BRC) am 10. Januar veröffentlicht wurde, zeigte, dass die britischen Einzelhändler im Dezember von einem Umsatzanstieg (+6,9% gegenüber dem Vorjahr) profitierten.

Kurz vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes wird die chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben. Einer am 13. Januar veröffentlichten Umfrage von Reuters-Volkswirten zufolge wird die Zentralbank ihre Leitzinsen wahrscheinlich den fünften Monat in Folge unverändert lassen.

