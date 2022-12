2022 Trading News Rückblick, Aussichten für 2023

Dezember 27, 2022 15:11

Das Ende eines volatilen Jahres an den Finanzmärkten war geprägt von Chinas Entscheidung, seine Grenzen für ausländische Reisende wieder zu öffnen.

Chinas COVID-Nulltoleranzpolitik hat das Land seit Beginn der Pandemie unter Verschluss gehalten. Dies wird sich am 8. Januar ändern, wenn Besucher nur noch einen negativen COVID-Test vorweisen müssen, um das Land besuchen zu können.

Die Nachricht überbrückt das alte und das neue Jahr mit einem der größten Dreh- und Angelpunkte der Weltwirtschaft - Chinas Produktivität. Selbst bei Wachstumsraten, die weit unter dem Niveau vor der Pandemie liegen, lag der Anteil Chinas am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr bei rund 19 Prozent. Die Weltbank sieht Chinas BIP-Wachstum für das gesamte Jahr 2022 bei 2,7 Prozent.

Rückblickend war 2022 ein Jahr des Auf und Ab, in dem sich die Finanzmärkte von der Pandemie zurückzogen und mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine konfrontiert waren, beginnend mit einem Anstieg der Rohstoffpreise und angebotsseitigen Umwälzungen auf den Energiemärkten.

Q1 – inflationärer Druck setzt ein

Als die weltweiten COVID-Impfprogramme die Immunität gegen die Krankheit stärkten, begannen sich die Volkswirtschaften zu erholen und schnellten dann in die Höhe, was zu einem Anstieg der Inflation führte. Noch mehr inflationärer Gegenwind kam durch den Krieg in der Ukraine, der Ende Februar begann. Auf die steigende Inflation folgte bald darauf die erste Zinserhöhung des Jahres durch die Federal Reserve im März.

Der US-Dollar gewann aufgrund höherer Zinsen an Stärke und überragte andere Währungen in einem Trend, der fast das ganze Jahr über anhielt. Der Finanz- und der Energiesektor wurden durch höhere Zinserträge und steigende Rohölpreise unterstützt.

Unternehmen begannen, ihre Mitarbeiter wieder in die Betriebe aufzunehmen, und der Arbeitsmarkt begann sich zu entspannen.

Q2 – Überhöhte Rohölpreise belasten das Wachstum

Anderen Teilen der Weltwirtschaft erging es nicht so gut. Die Inflation drückte auf die Produktions- und Baukosten, und die Preise für andere Rohstoffe begannen parallel zum Rohöl zu steigen. Die Aussichten für die Liquidität von Unternehmen und Verbrauchern wurden teurer, da die Kreditkosten in die Höhe schnellten.

Die Zentralbanken, darunter die Bank of England (BoE) und die Reserve Bank of Australia (RBA), begannen, auf die zweistellige Inflation mit Zinserhöhungen zu reagieren und folgten damit dem aggressiven Kurs der Federal Reserve. Ein robuster Arbeitsmarkt war einer der Faktoren, die den Zentralbanken Rückenwind gaben.

Währenddessen wurden die Aktienmärkte in den USA, Asien und Europa volatiler, da die Kreditkosten die Stimmung der Anleger belasteten und Börsengänge verschoben oder abgesagt wurden.

Q3 – EZB schließt sich Zinserhöhungsstaffel an

Im Juli hob die Europäische Zentralbank (EZB) wie die Federal Reserve und die BoE zum ersten Mal seit 11 Jahren ihren Leitzins an. Die EZB war vorsichtig, um die Wachstumsaussichten der EU vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine nicht weiter zu beeinträchtigen, gab aber schließlich angesichts der steigenden Inflation nach.

Q4 – Unruhige Aktienmärkte

Die Politik der Zentralbanken in der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA begann sich in Form einer niedrigeren Inflation auszuzahlen. Die US-Notenbank hielt an ihrem Inflationsziel von 2% fest, erkannte aber gleichzeitig die Gefahren einer Rezession. Die Zinserhöhung der Zentralbank im Dezember fiel geringer aus als die vorangegangenen, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass die nachlassenden Rohölpreise die Inflation drückten.

Die weltweiten Aktienmärkte setzten ihre Baisse fort, die von kurzen Erholungen während der Gewinnsaison und einer insgesamt vorsichtigen Stimmung geprägt war, da Rezessionsängste die Risikobereitschaft beeinträchtigten.

Während der vier Quartale mit hartnäckigen Inflations- und Zinsänderungen blieben zwei Zentralbanken relativ zurückhaltend: die Bank of Japan (BoJ) und die People's Bank of China (PBoC), die mildere Inflationsraten als andere Länder verzeichneten.

Ausblick 2023

Was 2023 auf uns zukommt, ist schwer vorherzusagen, aber man sollte davon ausgehen, dass die Unsicherheit ein Dauerthema sein wird. Es gibt auch andere Faktoren, die wahrscheinlich anhalten werden, angefangen bei der Entschlossenheit der großen Zentralbanken, die Inflation mit höheren Zinssätzen zu dämpfen.

Die Weltbank geht davon aus, dass sich die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr um 4,3 Prozent erholen wird. Die besseren Aussichten könnten auch die Stimmung der Anleger von ihrem derzeitigen Einbruch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts verbessern.

Der Krieg in der Ukraine scheint im Februar auf die Ein-Jahres-Marke zuzusteuern, es sei denn, ein erhoffter Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen kommt bis dahin zustande.

Da die vorherrschende Erwartung eine Rezession im Jahr 2023 ist, könnte das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt unter Druck geraten, angefangen bei den USA, wo die Zinssätze höher sind als in anderen großen Volkswirtschaften.

Die wichtigsten Währungspaare

Die US-Notenbank hat sich am deutlichsten gegen die Inflation ausgesprochen, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Zentralbank auf die Bremse treten wird, bis die Zielrate von 2 Prozent erreicht ist. Dies bedeutet, dass die Dollar-Währungskreuzungen durch einen starken USD weiterhin unter Druck stehen könnten. Das Währungspaar USD/JPY könnte angesichts der unterschiedlichen Geldpolitik der USA und Japans bis ins Jahr 2023 hinein volatil bleiben.

Die Straffung der Geldpolitik durch die EZB und die BoE hat den EUR und das GBP gestützt, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben. Stärkere Währungen bergen weitere nennenswerte Risiken, angefangen beim Druck auf die Exporte und den steigenden Handelsdefiziten, die bereits im Vereinigten Königreich und in der EU zu beobachten sind.

Rohstoffe

Der bedeutendste Rohstoff im Jahr 2022 war das Rohöl und seine Auswirkungen auf die Preise in den meisten Wirtschaftssektoren. Dies änderte sich gegen Ende des Jahres, nachdem die Rohölpreise vor allem aufgrund von Rezessionsängsten drastisch gesunken waren.

Wenn die Rohölpreise niedrig bleiben, könnte dies die Nachfrage nach anderen Rohstoffen stützen, die von steigenden Transportkosten betroffen sind, insbesondere in Ländern wie Australien, die auf Bergbauexporte angewiesen sind.

Aktienmärkte

Es wird erwartet, dass die Aktienmärkte kurz- bis mittelfristig unter Druck bleiben werden, um sich an das steigende Zinsumfeld in den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU anzupassen. Politische Divergenzen zwischen den USA und Japan könnten ebenfalls den Anlageappetit und die Ausrichtung beeinflussen, wenn der USD wieder an Stärke gewinnt.

Sektoren wie die Halbleiterchipindustrie erlebten innerhalb eines Jahres eine Angebotsverknappung und eine Überschwemmung, aber die Nachfrage ist auf einem Wachstumspfad, da das Interesse an künstlicher Intelligenz, gemischter virtueller Realität und anderen Metaverse-Aktien wächst. Lesen Sie hier mehr über die Top-Aktien der Halbleiterindustrie, die Sie im Auge behalten sollten.

Ein Lichtblick ist die Tatsache, dass die Pandemie bald in Vergessenheit gerät und dass sich die Weltwirtschaft auf die Wiederbelebung des Wachstums konzentrieren kann, sobald die Inflation unter Kontrolle ist und sich die Zinssätze stabilisieren - sofern in dieser Hinsicht nichts Unerwartetes geschieht.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.