EUR unterstützt durch nachlassende US-Inflation, China-Daten im Fokus

Dezember 14, 2022 14:22

Die nachlassende Inflation in den USA unterstützte den EUR, nachdem die Märkte einen schwächeren USD eingepreist hatten, da erwartet wurde, dass die Fed die Zinserhöhungen in naher Zukunft lockern wird. Unterdessen zeigte die britische Inflation im November nach dem jüngsten Ergebnis von 10,7 Prozent Anzeichen eines Nachlassens, ein Rückgang von 11,1 Prozent im Oktober.

Bei anderen globalen Entwicklungen beobachten wir Chinas Industrieproduktionsbericht für November, der am Donnerstag fällig ist. Der Marktkonsens rechnet mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegenüber zuvor 5 Prozent. China hat Anfang Dezember damit begonnen, seine Null-Toleranz-Politik im Zusammenhang mit COVID-19 aufzugeben, sodass sich die Auswirkungen wahrscheinlich in den nächsten Industrieproduktionsberichten zeigen werden. Wie schnell wird China die Industrieproduktion beschleunigen? Die Antwort könnte den Unterschied zwischen globalem Wachstum und einer globalen Verlangsamung im nächsten Quartal ausmachen.

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) sieht das Wachstum in Asien weniger optimistisch und senkte kürzlich ihre Wirtschaftswachstumsprognose für die Region von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent im Jahr 2022. Die Wachstumserwartungen der ADB für 2023 wurden von 4,9 Prozent auf 4,6 Prozent nach unten korrigiert. Die Gründe für die trüberen Aussichten sind die weltweite Straffung der Geldpolitik, der Krieg in der Ukraine und der anhaltende COVID-19-Druck in China.

Diese drei schwerwiegenden Umstände in der Weltwirtschaft werden wahrscheinlich bis ins nächste Quartal andauern und das Wachstum in China und der gesamten Region belasten.

Von diesen Faktoren ist mindestens einer – Chinas COVID-Beschränkungen – auf dem Weg nach draußen, und es kann argumentiert werden, dass die globale geldpolitische Straffung im Einklang mit den ermutigenden Anzeichen für einen Rückgang der Inflation allmählich nachlassen wird. Was die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Energiepreise betrifft, so sind die Rohölkosten zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ebenfalls rückläufig, hauptsächlich aufgrund der Erwartung einer globalen Verlangsamung. Positiv zu vermerken ist, dass das Wachstum in Asien durch einen Boom im Flug- und Gastgewerbe gestützt wird, während Geschäfts- und Urlaubsreisen nach COVID wieder anziehen.

Am Donnerstag wird es ein Update zu den Einzelhandelsumsätzen in der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, geben. Unter dem Druck hoher Preise sinken die Einzelhandelsumsätze im November um minus 0,1 Prozent, verglichen mit 1,3 Prozent im Oktober. Auf Jahresbasis wird erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze für November 2022 auf 7,9 Prozent sinken werden, gegenüber 8,3 Prozent im gleichen Zeitraum im Jahr 2021.

Die Einzelhandelsumsatzzahlen für Großbritannien werden am Freitag veröffentlicht und dürften von 0,6 Prozent im Oktober auf 0,3 Prozent im November gefallen sein. Der Jahresvergleich erscheint trüber als der Monatsvergleich. Die Einzelhandelsumsätze für November liegen bei minus 5,6 Prozent, verglichen mit minus 6,1 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.