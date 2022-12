Sinkende Rohölpreise und Befürchtungen über eine Verlangsamung in China

Dezember 07, 2022 19:08

Inmitten eines starken und plötzlichen Rückgangs der Rohöl-Spotpreise und der Angst vor einer Verlangsamung in China halten die Märkte Ausschau nach wichtigen makroökonomischen Daten, die kurzfristig den Unterschied zwischen weltweitem Wachstum und einer Rezession ausmachen könnten.

Die Rohöl-Spotpreise sind von den im Sommer verzeichneten Höchstständen von etwa 122 USD pro Barrel gefallen und bewegen sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels auf 70 USD pro Barrel zu. Wenn man den Krieg in der Ukraine und die Unsicherheit über die Energieversorgung aus der Region berücksichtigt, ist dies eine unerwartete Wendung der Ereignisse, die die Bemühungen der Weltwirtschaft unterstützt, sich von der COVID-19-Pandemie zu erholen.

Auf der fundamentalen Angebotsebene sind die US-Rohölvorräte in der Woche zum 25. November um 12,58 Millionen Barrel gefallen. Neue Daten kommen im Laufe des Tages und der Konsens sieht einen Rückgang von 3,305 Millionen Barrel in der Woche zum 2. Dezember. Dies scheint auf eine gesunde Nachfrage und verfügbares Angebot hinzudeuten. Erreichen wir den Punkt, an dem sich Nachfrage und Angebot nach drei Viertel der Volatilität auf den Energiemärkten ausgleichen?

China lockert die COVID-19-Beschränkungen

Vieles hängt von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, ab. Nach fast drei Jahren COVID-Null-Toleranz-Politik stellte sich heraus, dass die chinesische Regierung heute die Beschränkungen gelockert und die Anforderung fallen gelassen hat, dass Menschen negative Tests vorlegen müssen, um innerhalb des Landes zu reisen. Die lokale Produktion wird nur dann eingestellt, wenn das Gebiet ein hohes Risiko darstellt, was bedeutet, dass die industrielle Produktivität kurz- bis mittelfristig wahrscheinlich steigen wird.

Die verbesserte Industrieproduktion in China wird die Wachstumserwartungen stützen und könnte auch die Inflation im Land beeinflussen. Wir werden am Donnerstag einen Einblick bekommen, wenn Chinas Inflationsrate für November veröffentlicht wird. Zuvor auf dem Niveau von 2,1 Prozent, sieht der Konsens die jüngsten Ergebnisse auf dem Niveau von 1,6 Prozent auf Jahresbasis. Anders als die US-Wirtschaft hat sich Chinas Wirtschaft im Zuge der Pandemie nicht durch Lockdown-Maßnahmen in wichtigen Industrieregionen überhitzt, sodass die Inflation noch relativ niedrig ist. Andererseits gibt es noch einen Berg zu erklimmen, bevor China zu seinen üblichen Wachstumsraten zurückkehrt.

Die Daten des chinesischen Erzeugerpreisindex (PPI) sind eine weitere wichtige Veröffentlichung, die am Donnerstag im Auge behalten werden sollte. PPI für November wird in diesem Jahr auf einem Niveau von minus 1,4 Prozent gesehen, verglichen mit dem vorherigen Niveau von minus 1,3 Prozent auf Jahresbasis. Vergleichen Sie dies mit den am Freitag fälligen US-PPI-Leseerwartungen im Jahresvergleich. Die Energieinflation, die im November dieses Jahres auf einem Niveau von 7,2 Prozent und zuvor auf einem Niveau von 8 Prozent im Jahr 2021 lag, wirkte sich auf die Erzeugerpreise in den USA aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mehr Unsicherheit über das bevorstehende globale Wachstum und gegensätzliche Leistungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gibt. Diese Ansicht wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) unterstrichen, der kürzlich sagte, dass eine globale Verlangsamung im Gange sei. Der IWF hat kürzlich seine globale Wachstumsprognose für 2022 um 0,4 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent und für 2023 um 0,9 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gesenkt.

„Obwohl diese Basislinie außergewöhnlichen Unsicherheiten unterliegt, sind die Risiken stark nach unten gewichtet und die Rezessionssorgen nehmen zu.“ IWF Herbst 2022 MENA Regional Economic Outlook.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.