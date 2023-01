Optimismus des IWF und BIP-Daten der Eurozone ziehen Aufmerksamkeit auf sich

Januar 31, 2023 12:22

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das weltweite Wachstum in diesem Jahr angehoben. Er begründet dies mit der unerwartet hohen Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften rund um den Globus und schlägt einen positiveren Ton an als in seinen Berichten des Vorjahres. Der IWF geht davon aus, dass das weltweite Wachstum 2,3% erreichen wird, 0,2% mehr als in seiner vorherigen Prognose. Die IWF-Analysten prognostizieren, dass das Vereinigte Königreich die einzige G7-Wirtschaft sein wird, die im Jahr 2023 ein negatives Wachstum verzeichnen wird.

Anleger und Trader konzentrieren sich auf die Zinsentscheidungen der Federal Reserve, der EZB und der BoE, die im Laufe dieser Woche anstehen. Daten zum BIP-Wachstum in der Eurozone und Gewinnmeldungen von Exxon Mobil, Pfizer und McDonald's werden im Mittelpunkt stehen.

Deutsche Einzelhandelsumsätze enttäuschen

Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Dezember haben die Marktanalysten enttäuscht. Die deutschen Einzelhandelsumsätze fielen im Jahresvergleich um 6,4% und im Monatsvergleich um 5,3%. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich erwartet.

Vorläufige BIP-Daten aus Deutschland zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Eurozone im letzten Quartal 2022 auf Quartalsbasis um 0,2% geschrumpft ist. Die Analysten der Commerzbank schreiben in ihrem Bericht: "Entgegen der Prognose des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das deutsche BIP im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal leicht gesunken (-0,2%). Dies war hauptsächlich auf den privaten Konsum zurückzuführen. Wir erwarten weiterhin einen Rückgang des deutschen BIP um 0,5%."

Vorläufiger BIP-Bericht der Eurozone für Q4 2022 wird heute erwartet

Eurostat wird vorläufige Daten über das BIP-Wachstum des Euroraums im letzten Quartal 2022 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren, dass die Wirtschaft der Eurozone auf Quartalsbasis ein Nullwachstum verzeichnet.

Im dritten Quartal 2022 war die Wirtschaft des Euroraums im Vergleich zum Vorquartal um 0,3% gewachsen. Der Bericht könnte den Wert des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund beeinflussen.

Statistics NZ veröffentlicht die neuseeländische Arbeitslosenquote für Q4 2022

Es wird erwartet, dass das neuseeländische Statistikamt seinen Bericht über die Arbeitslosenquote im vierten Quartal 2022 veröffentlicht. Die Wirtschaftsexperten der ANZ-Bank prognostizieren einen Rückgang der Quote auf 3,2%. Die Analysten von Westpac sind tendenziell anderer Meinung und gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote des Landes unverändert bei 3,3% bleibt.

Sie haben auch zur Kenntnis genommen, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ihre erwartete Leitzinserhöhung auf 50 Basispunkte begrenzen wird. Die im November veröffentlichte Arbeitsmarktprognose der RBNZ besagt, dass die Arbeitslosenquote bis März nächsten Jahres kontinuierlich auf 5% steigen wird.

Caixin PMI des verarbeitenden Gewerbes im Januar 2023 wird voraussichtlich ansteigen

Der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe wird von IHS Markit veröffentlicht und basiert auf Datensätzen, die von Einkaufsmanagern in Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes bereitgestellt werden. Marktanalysten gehen davon aus, dass der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe bei 49,5 Punkten liegen wird, also etwas höher als im Dezember (49,0 Punkte). Der Index liegt nun schon seit fünf Monaten in Folge unter der 50-Punkte-Marke.

In einer Umfrage von Standard Chartered wurde festgestellt, dass "das Vertrauen der kleinen Unternehmen im Januar besser war als im Dezember, wobei die Aktivitäten in den Bereichen Immobilien, Transport, Unterkunft und Verpflegung einen deutlichen Aufschwung erlebten".

Ergebnisberichte

Es ist Gewinnberichtssaison, und so werden Exxon, Pfizer, McDonald's und AMD heute ihre Daten für das letzte Quartal 2022 veröffentlichen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.