Microsoft investiert in ChatGPT, australischer VPI rückt in Sichtweite

Januar 24, 2023 12:24

Die asiatisch-pazifischen Märkte handelten am Dienstagmorgen höher, wobei der Nikkei 225 um 1,46% stieg, während der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar um 0,42% zulegte. Die Märkte in China, Hongkong, Taiwan, Südkorea, Malaysia und Singapur sind wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

Der Euro bewegte sich gegenüber dem US-Dollar in der Nähe eines 9-Monats-Hochs und profitierte von den Äußerungen Christine Lagardes zu möglichen Zinserhöhungen und den positiven Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone.

Einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) zufolge bereiten sich die US-Notenbanker darauf vor, die Zinserhöhungen zum zweiten Mal in Folge zu verlangsamen und darüber zu debattieren, um wie viel höher sie angehoben werden sollen, nachdem die Zuversicht gestiegen ist, dass die Inflation in diesem Jahr weiter zurückgehen wird.

Neuseeländischer Verbraucherpreisindex im 4. Quartal 2022 gesunken?

Im Laufe des Tages wird das neuseeländische Statistikamt seinen VPI-Inflationsbericht für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen. Einige Ökonomen vermuten, dass sich die neuseeländische Inflation im letzten Quartal auf annualisierter Basis auf 7,1% verlangsamt hat. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) geht jedoch davon aus, dass die Inflation 7,5% erreicht hat, was einem 32-Jahres-Hoch entsprechen würde.

Mit Blick auf die Geldpolitik der RBNZ bemerken die Analysten der Kiwibank in ihrem Bericht, dass "wir glauben, dass die RBNZ mit ihren bisherigen Zinserhöhungen genug Zugkraft gewonnen hat und dass ein endgültiger Bargeldsatz von 5% (oder weniger) alles ist, was erforderlich ist, um die Mandate der RBNZ zu erfüllen. Wir betonen weiterhin, dass ein Schritt auf 5,5% wahrscheinlich ein oder zwei Schritte zu weit ist.

Veröffentlichung der australischen VPI-Daten folgt

Wenige Stunden später werden die Ökonomen Gelegenheit haben, die vom australischen Statistikamt (ABS) veröffentlichten VPI-Inflationsdaten für das vierte Quartal 2022 unter die Lupe zu nehmen. Es wird erwartet, dass die VPI-Inflation im Dezember ihren Höchststand erreicht hat und im Jahresvergleich bei 7,7% liegt.

Während seiner Novembersitzung deutete der Vorstand der Reserve Bank of Australia (RBA) an, dass die Gesamtinflation Ende 2022 8% erreichen könnte, bevor sie Anfang dieses Jahres zurückgeht. Die Arbeitslosenzahlen vom Dezember zeigten, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,5% lag, was darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft verlangsamen könnte.

Die Analysten der Commonwealth Bank gehen davon aus, dass die Inflation im Laufe des Quartals um 1,7% gestiegen ist, gegenüber einem Anstieg von 1,3% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Entscheidungsträger der RBA beobachten die Inflation und andere wichtige Wirtschaftsdaten, um festzustellen, ob sie die Zinsen im nächsten Monat zum neunten Mal in Folge anheben könnten.

Microsoft Ergebnisbericht und ChatGPT im Fokus

Unmittelbar nach US-Börsenschluss werden Anleger und Trader die Ergebnisberichte von Microsoft für das vierte Quartal 2022 erwarten. Der Aktienkurs ist in den letzten 12 Monaten um 22% gesunken und hat sich damit schlechter entwickelt als der S&P 500 im gleichen Zeitraum.

Microsoft kündigte am Montag eine neue milliardenschwere Investition in das Labor für künstliche Intelligenz OpenAI an. Microsoft hat es abgelehnt, einen konkreten Dollarbetrag für seine Investition zu nennen. Die Analysten von Semafor berichteten vor einigen Tagen, dass Microsoft in Gesprächen über eine Investition von bis zu 10 Milliarden Dollar sei.

Die Vereinbarung markiert die dritte Phase der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, nachdem Microsoft bereits 2019 und 2021 investiert hat. Vertreter von Microsoft betonten, dass die erneute Partnerschaft den Durchbruch in der KI beschleunigen werde.

Bitcoin gewinnt an Boden, aber...

Bitcoin hat in der vergangenen Woche ein starkes Comeback hingelegt, rund 7% an Wert gewonnen und wurde sehr nahe an der 23.000 Dollar-Schwelle gehandelt. Am Sonntag, den 22. Januar, stieg Bitcoin zum ersten Mal in den letzten 5 Monaten kurz über 23.000 Dollar. Während einige Trader gerne von der Bitcoin-Rallye profitieren würden, vermuten einige Analysten, dass die erste jemals geschaffene Kryptowährung lediglich den Marktschwankungen folgt.

Die Rohstoffstrategen von Bloomberg merkten an, dass "angesichts der Tatsache, dass sich die Welt in eine Rezession neigt und die meisten Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen, wir glauben, dass die makroökonomische Ebbe immer noch der wichtigste Gegenwind für Bitcoin und die Kryptopreise ist." Seit Anfang des Jahres ist Bitcoin um 37% gestiegen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.