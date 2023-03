Asiatische Märkte steigen infolge nachlassender Bankenängste

März 28, 2023 15:19

Die meisten asiatischen Märkte stiegen am Dienstagmorgen, da die Übernahme großer Teile der gescheiterten Silicon Valley Bank (SVB) durch First Citizens BancShares die Befürchtungen hinsichtlich des US-Bankensektors zerstreute. Die Aktien der Deutschen Bank erhielten am Montag aufgrund des Optimismus der Anleger Auftrieb.

Im Vereinigten Königreich wird erwartet, dass der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, vor dem Finanzausschuss über die Entwicklungen bei der SVB UK aussagen wird. Bailey wiederholte am Montag, dass der britische Bankensektor widerstandsfähig und in einer guten Position sei, um die Wirtschaft des Landes zu unterstützen.

In Bezug auf die Wirtschaft der Eurozone stellten die Ökonomen von S&P Global Ratings fest, dass "die hartnäckige Inflation die EZB zwingen wird, die Zinssätze länger zu erhöhen, als wir bisher erwartet haben, wahrscheinlich bis der Zinssatz für die Einlagefazilität im Sommer 3,50 % erreicht, es sei denn, die Marktturbulenzen untergraben die aktuellen Wachstums- und Inflationsaussichten". Sie prognostizieren, dass die Gesamtinflation bis zum ersten Quartal 2025 über dem EZB-Ziel von 2 % liegen wird.

Australischer CPI-Inflationsbericht am Mittwoch

Am Mittwochmorgen wird das australische Statistikamt (ABS) voraussichtlich die VPI-Inflationsdaten für Februar veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass die Gesamtinflation auf Jahresbasis bei 7,1 % liegen wird und damit unter dem im Januar verzeichneten Wert von 7,4 %.

Die Analysten von ING erklärten in einem Bericht, dass ein Rückgang der Inflation unter 7 % "die jüngsten Andeutungen der RBA unterstützen würde, dass die Zinssätze kurz vor einem Höchststand stehen, wobei eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte derzeit am wahrscheinlichsten ist, wodurch das Ziel für die Bargeldzinsen auf 3,85 % angehoben würde".

IWF: Risiken für die Finanzstabilität haben zugenommen

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, wies darauf hin, dass die Risiken für die globale Finanzstabilität gestiegen sind, obwohl einige Regierungen und Zentralbanken versucht haben, die Märkte zu beruhigen. Georgieva wiederholte, dass dieses Jahr voraussichtlich schwierig werden wird, da der Konflikt in der Ukraine, die Straffung der Geldpolitik und die Folgen der Pandemie das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.

In ihrer Rede vor dem China Development Forum wies sie darauf hin, dass die Hoffnung für die Weltwirtschaft durch den prognostizierten Aufschwung der chinesischen Wirtschaft gestärkt wurde, da der IWF für 2023 ein Wachstum von 5,2 % erwartet.

Fed-Chef Kashkari: Bankenturbulenzen könnten die USA einer Rezession näher bringen

Neel Kashkari, der Gouverneur der Fed von Minneapolis, sagte gegenüber CBS-Reportern, dass die Turbulenzen im Bankensektor die USA näher an eine Rezession heranführen könnten. "Für uns ist unklar, inwieweit diese Spannungen im Bankensektor zu einer weit verbreiteten Kreditklemme führen. Und diese Kreditklemme würde dann, wie Sie sagten, die Wirtschaft verlangsamen", bemerkte er.

Kashkari bekräftigte, dass das US-Bankensystem widerstandsfähig sei, und bezeichnete den Rückgang der Einlagenbewegungen von kleinen zu größeren Banken als positive Entwicklung. Auf die Frage nach neuen Zinserhöhungen sagte er, es sei zu früh, um Prognosen abzugeben, und fügte hinzu, dass der Stress im Bankensektor berücksichtigt werden sollte.

EZB-Chef de Cos: Politikwechsel wird von neuen Daten und Kerninflation abhängen

Pablo Hernandez de Cos, Gouverneur der spanischen Zentralbank und Mitglied des EZB-Direktoriums, erklärte, dass die Spannungen auf den Finanzmärkten die Aussichten für die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation beeinträchtigen.

De Cos merkte an, dass "der Disinflationsprozess weiter beschleunigt werden könnte, wenn die starken Spannungen auf den Finanzmärkten anhalten. Künftige geldpolitische Entscheidungen werden davon abhängen, wie sich die verschiedenen Risikoquellen, einschließlich der in letzter Zeit auf den Finanzmärkten aufgetretenen, herauskristallisieren. Die geldpolitischen Entscheidungen werden auch die Intensität der geldpolitischen Transmission berücksichtigen".

Der Gouverneur der BoE: "Wenn die Preise weiter steigen, stehen weitere Zinserhöhungen bevor"

In einem Gespräch mit BBC-Journalisten am Sonntag warnte der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, dass die Zentralbank ihre Zinssätze erhöhen könnte, wenn die Preise weiter steigen. Bailey forderte die Geschäftsleute auf, den Preisanstieg zu kontrollieren: "Wenn alle Preise versuchen, die Inflation zu schlagen, werden wir eine höhere Inflation bekommen. Ich würde denjenigen, die Preise festlegen, sagen: Verstehen Sie bitte, wenn wir die Inflation verankern, müssen die Zinssätze weiter steigen, und eine höhere Inflation nützt niemandem wirklich."

Der Gouverneur der BoE fügte hinzu, dass die Inflation bis zum Jahresende wahrscheinlich stark zurückgehen werde. Es sei darauf hingewiesen, dass das Inflationsziel der BoE bei 2 % liegt, während die Gesamtinflation in Großbritannien im Februar bei 10,4 % lag, was einem 40-Jahres-Hoch sehr nahe kommt.

KPMG: Großbritanniens Wirtschaftswachstum 2023 voraussichtlich negativ

In einer am Montag veröffentlichten Studie von KPMG UK heißt es, dass eine Rezession zwar wahrscheinlich vermieden werden kann, das Wachstum im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 aber voraussichtlich negativ sein wird. Die Analysten von KPMG scheinen mit dem Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, darin übereinzustimmen, dass die Gesamtinflation in diesem Jahr drastisch zurückgehen könnte. "Mit Blick auf die Zukunft, wenn sich die Wirtschaft abkühlt und die Inflation wieder auf ihr Ziel zurückkehrt, könnte dies der Bank of England die Gelegenheit für eine Reihe von schrittweisen Zinssenkungen im nächsten Jahr bieten", heißt es in dem Bericht.

