Reserve Bank of New Zealand: Weitere Zinserhöhung in Sicht?

Februar 21, 2023 13:00

Anleger und Händler konzentrieren sich auf die Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), die am Mittwoch ansteht. Marktanalysten erwarten die Veröffentlichung des Protokolls des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Federal Open Market Committee (FOMC), um zu erfahren, ob die Federal Reserve (Fed) eine weitere Straffung der Geldpolitik plant. Ungewissheit über die Zinsentscheidung der RBNZ Die Marktanalysten haben sich bereits auf die bevorstehende RBNZ-Vorstandssitzung konzentriert. Es wird erwartet, dass der Vorstand seine Entscheidung über die Zinssätze und die Geldpolitik bekannt geben wird. Obwohl Ökonomen davon ausgehen, dass die RBNZ die Kreditkosten wahrscheinlich anheben wird, sind sie sich nicht sicher, in welchem Umfang. Einige rechnen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte, andere mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte. Der neuseeländische Finanzminister Grant Robertson stellte fest, dass "die RBNZ die Verantwortung hat, die Inflation anzugehen. Die RBNZ muss sich mit den aktuellen Ereignissen auseinandersetzen". Die Analysten der ANZ erklärten in ihrem Bericht: "In dieser Woche dreht sich alles um die RBNZ und die Debatte darüber, ob der Zyklon Gabrielle ihre OCR-Entscheidung ändern wird oder sollte (der Analystenkonsens und die Marktpreise sprechen immer noch für eine Erhöhung um 50 Basispunkte). Der NZD wird überempfindlich auf die Entscheidung und den Ton der RBNZ reagieren." Bank of Canada wird Inflationszahlen veröffentlichen Die Bank of Canada (BoC) wird ihren Inflationsbericht für Januar veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass die Kerninflation auf Jahresbasis bei 5,5 % liegen wird. Am 25. Januar hat die kanadische Zentralbank ihren Leitzins auf 4,5 % angehoben und damit den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Einem Bericht von Reuters zufolge steht der Vorstand der BoC unter Druck, da ein Senatsausschuss mehr Transparenz in Bezug auf die Entscheidungen der Zentralbank gefordert hat. Die konservative Partei hat dem Vorstand der BoC vorgeworfen, die Inflation falsch einzuschätzen. Der stellvertretende Gouverneur der BoC, Paul Beaudry, sagte zur Inflation: "Die BoC ist entschlossen, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, und wird dies auch tun, selbst wenn sie bei der Festlegung ihrer Politik von den Zentralbanken anderer Länder abweicht. Wir wissen, dass es einige Zeit dauern wird, bis wir das Inflationsziel der Bank wieder erreichen. Auch wenn die Inflation in letzter Zeit zurückgegangen ist, dürfen wir sie nicht zu früh aus den Augen verlieren und zulassen, dass sie zu lange deutlich über dem Zielwert bleibt. Bericht über kanadische Einzelhandelsumsätze am Mittwoch erwartet Statistics Canada wird am 23. Februar den Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Dezember veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg um 0,2 % gegenüber dem Vormonat. Im November waren die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis um 0,1% gesunken. Marktanalysten gehen davon aus, dass ein möglicher Anstieg der Einzelhandelsumsätze die kanadische Zentralbank dazu zwingen könnte, ihre Geldpolitik zu überdenken, da ein Anstieg der Verbraucherausgaben die Inflation ankurbeln könnte. Goldman Sachs: Chinesische Aktien könnten bis Ende 2023 um 24% ansteigen Der chinesische Aktienmarkt scheint das Vertrauen der Analysten von Goldman Sachs (GS) zu erhalten, was das erwartete Wachstum angeht. In einem am 20. Februar veröffentlichten GS-Bericht heißt es, dass der MSCI China Index um 24 % steigen könnte. Konkret heißt es in dem Bericht: "Wir glauben, dass sich das Hauptthema am Aktienmarkt allmählich von der Wiedereröffnung zur Erholung verlagern wird, wobei sich die Triebfeder für die potenziellen Gewinne wahrscheinlich von der Ausweitung des Geschäftsvolumens auf das Gewinnwachstum bzw. die Gewinnentwicklung verlagern wird." Ende Januar erreichte der MSCI China Index ein 4-Monats-Hoch und legte seit Anfang Oktober 2022 um fast 60 % zu. Die Ökonomen von GS gehen davon aus, dass das chinesische BIP im Jahr 2023 voraussichtlich um 5,5 % wachsen wird, wobei die überschüssigen Ersparnisse in Höhe von 437 Mrd. USD und die gestiegenen Verbraucherausgaben eine Rolle spielen. 