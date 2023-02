Fed-Chef Powell: Inflation sinkt, weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich im Anmarsch

Februar 08, 2023 14:35

Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag erholt, nachdem der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, eine Rede vor dem Economic Club of Washington gehalten hat. Außerdem erreichte die Handelsbilanz zwischen den USA und China im Jahr 2022 ein Rekordhoch, obwohl sich die diplomatischen Beziehungen der beiden Länder verschlechterten. Im Vereinigten Königreich steuert der Aktienindex FTSE 100 wieder auf sein Rekordhoch vom vergangenen Freitag zu, da die Hoffnung wächst, dass die Wirtschaft des Landes eine Rezession vermeiden könnte.

Fed-Chef Powell: Desinflation und Zinserhöhungen werden wahrscheinlich anhalten

In seinen Ausführungen sagte Jerome Powell, dass die Inflation zu sinken begonnen habe, betonte aber, dass dies ein langer Prozess sein werde. Powell stellte fest, dass "der Disinflationsprozess, der Prozess der Rückführung der Inflation, begonnen hat, und zwar im Gütersektor, der etwa ein Viertel unserer Wirtschaft ausmacht. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Dies sind die ersten Schritte."

Zu den Zinssätzen sagte der Fed-Chef, dass weitere Zinserhöhungen erörtert werden sollten, wenn die Inflation stärker ansteigt als von der Zentralbank erwartet. "Die Realität ist, dass wir auf die Daten reagieren werden. Wenn wir also zum Beispiel weiterhin starke Arbeitsmarktberichte oder höhere Inflationsberichte erhalten, kann es durchaus sein, dass wir mehr tun und die Zinsen stärker anheben müssen als eingepreist ist", so Powell.

Der US-Dollar-Index (DXY) verlor infolge der Äußerungen von Powell an Boden (-0,29%).

Chinesische Inflation dürfte sich im Januar beschleunigt haben

Das National Bureau of Statistics (NBS) wird seinen Inflationsbericht für Januar 2023 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren, dass sich die VPI-Inflation im Januar auf Jahresbasis auf 2,1% beschleunigt hat. Die chinesischen Behörden streben eine Annäherung der Inflation an das Ziel von 3% an. Laut den vom NBS vorgelegten statistischen Berichten stieg die Inflation im Jahr 2022 um 2% gegenüber dem Vorjahr.

Die chinesische Regierung hat ihre Haltung gegenüber Covid-19 radikal geändert und die meisten restriktiven Maßnahmen zurückgenommen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristina Georgieva, stellte fest, dass Chinas Comeback der wichtigste Faktor für das weltweite Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 sein könnte. Im Januar hatte sich Georgieva besorgt geäußert: "Was ist, wenn die guten Nachrichten über das schnellere Wachstum in China dazu führen, dass die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen und die Inflation unter Druck setzen?".

Die Analysten von Bloomberg prognostizieren für China ein BIP-Wachstum von 5,8% im Jahr 2023. Im Jahr 2022 wuchs die chinesische Wirtschaft um 3,0%.

UK BIP Q4 2022 Bericht: Rezession oder nicht?

Am Donnerstag, den 9. Februar, wird ein vorläufiger Bericht über das britische BIP im vierten Quartal 2022 Anlegern und Tradern die Möglichkeit geben, die wirtschaftliche Lage des Landes unter die Lupe zu nehmen. Der Bericht des Office for National Statistics (ONS) wird voraussichtlich ein BIP-Wachstum von etwa 0,4% auf Jahresbasis ausweisen.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die britische Wirtschaft im Juli-September-Quartal um 0,3% geschrumpft ist. Ökonomen weisen darauf hin, dass eine weitere Schrumpfung im vierten Quartal 2022 bedeuten würde, dass die Wirtschaft des Landes in eine Rezession eingetreten wäre.

Die Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass sie eine Pause in ihrem geldpolitischen Straffungszyklus in Betracht zieht, wobei einige Entscheidungsträger ihre Bedenken hinsichtlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf die Wirtschaft zum Ausdruck gebracht haben. Der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, deutete an, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 schneller sinken wird. Die widersprüchlichen Botschaften haben das britische Pfund geschwächt, das Anfang der Woche ein Monatstief gegenüber dem US-Dollar erreichte.

NIESR: Großbritannien wird Rezession wahrscheinlich vermeiden

Einem Bericht des National Institute of Economic and Social Research (NIESR) zufolge wird das Vereinigte Königreich eine Rezession wahrscheinlich vermeiden. Die Ökonomen der britischen Denkfabrik erklärten jedoch, dass die hohen Preise jeden siebten Haushalt treffen werden. Das NIESR prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von nur 0,2% im Jahr 2023 und 1% im Jahr 2024.

