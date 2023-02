RBA hebt Zinsen an, Fokus auf Powells Rede

Februar 07, 2023 14:07

Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte die Kreditkosten um 0,25% und entsprach damit den Erwartungen der Marktanalysten. Ökonomen gehen davon aus, dass die australische Zentralbank im März eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird.

Die Ölpreise stiegen am Dienstag, unterstützt durch den Optimismus über die Erholung der Nachfrage aus China, dem größten Rohölimporteur der Welt. Saudi-Arabien hat am Montag zum ersten Mal seit sechs Monaten die Rohölpreise für asiatische Käufer angehoben, da es mit einer erhöhten Nachfrage rechnet. Einem BP-Bericht zufolge verzeichnete das Unternehmen einen Rekordjahresgewinn, der sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat.

In anderen Nachrichten wütet der KI-Krieg weiter: Google kündigte BARD an, einen experimentellen KI-Dienst, der ChatGPT ähnelt. In China erreichte die Baidu-Aktie ein 11-Monats-Hoch, als das Unternehmen bekannt gab, dass es seinen eigenen Chatbot mit künstlicher Intelligenz namens "Ernie bot" auf den Markt bringen will.

RBA erhöht die Kreditkosten

Wie erwartet, kündigte der Verwaltungsrat der RBA eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte an, womit der Leitzins auf 3,35% und damit auf den höchsten Stand der letzten 11 Jahre angehoben wurde. Dies ist die vierte Zinserhöhung um 25 Basispunkte in Folge durch die RBA und die neunte Zinserhöhung in Folge nach der Pandemiezeit.

Ökonomen stellen fest, dass die Inflation trotz der geldpolitischen Straffung der RBA keine Anzeichen einer Verlangsamung aufweist. In einer Erklärung nach der Sitzung sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe, dass "die Inflation in diesem Jahr aufgrund globaler Faktoren und eines langsameren Wachstums der Inlandsnachfrage voraussichtlich zurückgehen wird". Lowe fügte hinzu, dass die RBA eine Inflationsrate von 4% im Jahr 2023 und 3,5% im Jahr 2024 prognostiziert.

Die Ankündigung der RBA ließ den Wert des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar steigen; die australische Währung legte um 0,68% zu.

Wird die Rede von Jerome Powell den US-Dollar stärken?

Es wird erwartet, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, später am Abend vor dem Economic Club of Washington spricht. In der vergangenen Woche veranlassten Powells Äußerungen zur Disinflation die Anleger dazu, Aktien höher zu kaufen und die Chance einer weiteren Zinserhöhung durch die Zentralbank zu ignorieren. Die Marktteilnehmer scheinen sich eher auf die rückläufigen Inflationszahlen zu konzentrieren als auf niedrige Gewinnmeldungen und erwartete Zinserhöhungen.

Janet Yellen sieht keine Rezession

In der Zwischenzeit sagte die US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview mit ABC, dass die Wirtschaft des Landes widerstandsfähig bleibt. Genauer gesagt, stellte sie fest, dass "man keine Rezession hat, wenn man die niedrigste Arbeitslosenquote seit 53 Jahren hat". Zu den Preissteigerungen merkte Yellen an, dass die Inflation zwar hoch, aber rückläufig sei, und fügte hinzu: "Ich bin zuversichtlich, dass die USA einen Weg finden werden, auf dem die Inflation deutlich zurückgeht und die Wirtschaft stark bleibt."

Wird die Bank of England die Zinsen weiter erhöhen?

Das Pfund Sterling fiel am Montag gegenüber dem US-Dollar auf ein Einmonatstief, obwohl eine Vertreterin des BoE-Verwaltungsrats dafür plädierte, dass die Zentralbank ihre geldpolitische Straffung fortsetzen sollte. In ihren Ausführungen sagte Catherine Mann, dass es ein Fehler wäre, die Anhebung der Kreditkosten jetzt zu beenden.

Die Geldpolitik der BoE kommentierte sie wie folgt: "Wenn die Inflation tatsächlich hartnäckiger ist, muss der Leitzins nach der Pause wieder erhöht werden, um dann später eine Umkehr zu vollziehen. Meines Erachtens sieht ein "Straffen-Stoppen-Straffen-Lockern" zu sehr nach Feinabstimmung aus, um gute Geldpolitik zu sein.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.