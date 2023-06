Investoren warten auf Zinsentscheidungen der Fed, EZB und BoJ

Juni 15, 2023 15:07

Drei der wichtigsten Zentralbanken der Welt, die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan (BoJ), werden diese Woche ihre Zinsentscheidungen bekannt geben.

Den Anfang macht der Vorstand der Fed, der am späten Abend zusammentritt, um auf der Grundlage der jüngsten Finanzdatenberichte über die Kreditkosten zu beraten. Die Fed wird den Ball an die EZB weitergeben, da die Märkte weltweit erwarten, dass die Zentralbank der Eurozone die Inflation eindämmen wird. Zu guter Letzt wird erwartet, dass die BoJ am Freitag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt.

Fed-Zinsentscheidung

Am Mittwoch werden Marktanalysten und Finanznachrichtenreporter gespannt darauf warten, wie der Vorstand der Fed auf die jüngsten Daten zur Lage der US-Wirtschaft reagieren wird. Das CME FedWatch Tool gibt den Entscheidungsträgern der Fed eine Chance von 89,6%, die Zinsen unverändert zu lassen. Erst vor einer Woche (07.06.) hatte das FedWatch Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 72,5 % angegeben.

Der Bericht über die Verbraucherpreisinflation in den USA für den Monat Mai zeigte, dass die Verbraucherpreise im Mai auf Jahresbasis um 4 % gestiegen sind, und übertraf damit die Erwartungen der Ökonomen, die einen Wert von 4,1 % erwartet hatten. Die Gesamtinflationsrate im Mai war die niedrigste seit April 2021. Ökonomen, die am 13. Juni mit CNBC sprachen, meinten, dass "der ermutigende Trend bei den Verbraucherpreisen der Fed einen gewissen Spielraum verschafft, um die Zinssätze in diesem Monat unverändert zu lassen, und wenn sich der Trend fortsetzt, wird die Fed wahrscheinlich für den Rest des Jahres keine Zinserhöhung vornehmen."

Die Ökonomen von ING erwähnen in einem Bericht, der am 12. Juni veröffentlicht wurde: "Im März signalisierten sie (die Fed), dass die Zinssätze bis zum Jahresende in einer Spanne von 5-5,25 % belassen würden, mit Zinssenkungen im Jahr 2024. Wir vermuten, dass sie ihre Prognosen nur geringfügig ändern werden. Das große Risiko besteht jedoch darin, dass sie, selbst wenn sie die Zinssätze in dieser Woche beibehalten, eine weitere Anhebung in ihre zentrale Prognose einfügen, was die Märkte eindeutig zu Gunsten eines Zinsschritts von 25 Basispunkten im Juli beeinflussen wird."

EZB entscheidet über Zinssätze

Am Donnerstag ist die EZB an der Reihe, über die Zinssätze zu entscheiden. Im Gegensatz zur Fed werden die EZB-Entscheidungsträger wahrscheinlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen, wie eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen ergab. Schnellschätzungen zeigen, dass die Gesamtinflation in der Eurozone im Mai auf 6,1 % gesunken ist und damit deutlich unter dem Wert von 7 % im April liegt.

Gabriel Makhlouf, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), erklärte, dass es eine "Frage der Einschätzung" sei, ob die EZB nach dem Sommer weitere Zinserhöhungen vornehmen müsse. Der EZB-Politiker merkte auch an, dass die Leitzinsen wahrscheinlich dort bleiben werden, wenn sie die "Spitze der Leiter der steigenden Zinssätze" erreicht haben.

Die Ökonomen von Crédit Agricole prognostizieren ebenfalls eine Zinserhöhung durch die EZB und fügen hinzu, dass eine Erhöhung der Kreditkosten die Einheitswährung stützen könnte. "Wir gehen davon aus, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zusammen mit den Hinweisen der EZB, dass sie mit einer anhaltenden Inflation in der Eurozone rechnet und nicht glaubt, dass sich die finanziellen Bedingungen genug verschärft haben, um das Wachstum zu bedrohen, zu weiteren Zinserhöhungen anregen und den Euro unterstützen könnte. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich der Euro vor allem gegenüber Währungen konsolidieren wird, deren Zentralbanken eine restriktive Haltung einnehmen oder die den Höhepunkt ihres Straffungszyklus erreicht haben, wie der japanische Yen und der neuseeländische Dollar", heißt es in ihrem Bericht.

Zinsentscheidung der Bank of Japan

Die BoJ wird die dritte große Zentralbank sein, die am Freitag ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Obwohl die VPI-Kerninflation auf 4,1 % und damit auf den höchsten Stand der letzten vier Jahrzehnte gestiegen ist, scheint die BoJ nicht gewillt zu sein, dem Muster anderer Zentralbanken zu folgen. Die BoJ geht in ihrer Prognose weiterhin davon aus, dass die Kerninflation bis Ende dieses Jahres unter ihr Ziel von 2 % fallen wird.

Reuters-Quellen zufolge wird die japanische Zentralbank wahrscheinlich ihr kurzfristiges Zinsziel von -0,1 % und eine Obergrenze von 0 % für die Rendite 10-jähriger Anleihen beibehalten, die im Rahmen ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve (YCC) festgelegt wurde. In einem Gespräch mit Bloomberg-Reportern sagte der ehemalige stellvertretende Gouverneur Masazumi Wakatabe, dass er keine Änderung der Geldpolitik in diesem Monat erwarte und fügte hinzu, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, dass die Inflation nachhaltig und stabil gewesen sei.

Bericht zum neuseeländischen BIP Q1 2023

Im Laufe des Tages wird das neuseeländische Statistikamt Daten zum BIP-Wachstum des Landes im ersten Quartal 2023 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren, dass die Wirtschaft im Jahresvergleich um 2,6 % gewachsen, im Quartalsvergleich jedoch um 0,1 % geschrumpft ist.

In einer am 13. Juni veröffentlichten Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) heißt es: "Neuseeland wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft weiter abschwächen, da die Straffung der Geldpolitik greift. Die Inflation ist rückläufig, wird aber noch eine Weile hoch bleiben. Die Leistungsbilanz hat sich erheblich verschlechtert, was auf einen Nachfrageüberhang und einmalige Faktoren zurückzuführen ist". Die Analysten des IWF erwähnten auch, dass "der geldpolitische Kurs angemessen ist und darauf abzielen sollte, die Inflation auf das Zielniveau zu bringen. Die RBNZ sollte weiterhin die finanziellen Bedingungen überwachen und die makroprudenziellen Einstellungen bei Bedarf kalibrieren, um die Finanzstabilität zu erhalten."

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.