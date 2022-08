Google traden während Werbeeinnahmen stabil verbleiben

August 25, 2022 15:00

Als eine der bekanntesten Marken der Welt nimmt Google einen wichtigen Platz im täglichen Leben Vieler ein. Letzten Monat hat der Tech-Gigant seine Aktien im Verhältnis 20:1 gesplittet und kurz darauf Quartalsergebnisse veröffentlicht, die hinter den Erwartungen zurückblieben.

Trotz der entgangenen Gewinne gaben die Ergebnisse Anlass zu Optimismus, sodass der Aktienkurs von Google in den folgenden Sitzungen positiv reagierte. Auf Jahressicht ist der Kurs der Google-Aktie um mehr als 20% gesunken. Doch wie sieht die Zukunft aus?

Aktie: Alphabet Inc. (Class A) Symbol im Invest.MT5 Konto: GOOG Datum der Idee: 16. August 2022 Zeitrahmen: 6 - 12 Monate Einstiegsniveau: 120,00 USD Take Profit: 142,00 USD Positionsgröße: Maximal 5% Risiko: Hoch

Warum Google Aktien traden?

Investitionen in den Aktienmarkt sind immer riskant, aber da wir uns am Rande einer möglichen Rezession befinden, ist diese Aussage noch zutreffender als sonst. In solch unsicheren Zeiten tendieren Anleger in der Regel zu Aktien, die in defensiven Branchen tätig sind, welche historisch gesehen widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Abschwünge sind.

Normalerweise werden Tech-Aktien von solchen Überlegungen ausgeschlossen. Es lässt sich jedoch argumentieren, dass einige Tech-Aktien so groß, so erfolgreich und so fest in ihren jeweiligen Märkten verankert sind, dass sie das Recht haben, in die Diskussion einbezogen zu werden.

Einige der großen Technologiewerte verfügen in der Tat über eine ziemlich einzigartige Mischung aus defensiven und offensiven Eigenschaften, die sie zu potenziellen Kandidaten machen, um eine Rezession relativ unbeschadet zu überstehen und anschließend von einer wirtschaftlichen Expansion zu profitieren.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist eine solche Aktie, die eine Betrachtung wert ist.

Google hat nahezu eine Monopolstellung auf dem weltweiten Suchmaschinenmarkt, auf dem es einen Marktanteil von mehr als 90% hält. Diese Vorherrschaft verleiht Google eine beträchtliche Preissetzungsmacht im Bereich der Werbung, über die es den größten Teil seiner Gesamteinnahmen erzielt.

Es stimmt, dass bei einem wirtschaftlichen Abschwung die Werbebudgets zwangsläufig schrumpfen. Aber in den jüngsten Quartalsergebnissen von Alphabet stiegen die Werbeeinnahmen um 11,6% im Vergleich zum Vorjahr, obwohl viele seiner Konkurrenten in diesem Bereich zu kämpfen hatten. Dies ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass Suchmaschinen eine der effektivsten Werbemöglichkeiten sind und daher einer der letzten Ausgabenbereiche sein könnten, die aus einem Werbebudget gestrichen werden.

Die Stärke des Werbegeschäfts von Google schützt das Unternehmen nicht nur vor einem Abschwung, sondern sollte es ihm auch ermöglichen, sich in einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs zu behaupten, wenn die Werbebudgets wieder steigen.

Ein weiteres Argument, mit dem Alphabet bei den Anlegern punkten kann, ist seine reichhaltige Bilanz. In seinen letzten Ergebnissen wies der Tech-Gigant Barmittel, Barmitteläquivalente und börsenfähige Wertpapiere in Höhe von fast 125 Milliarden US-Dollar aus - mehr als genug, um jeden wirtschaftlichen Abschwung, der in der Zukunft eintreten könnte, zu überstehen.

An der Google-Aktie gibt es sicherlich viel Gutes zu finden. Es ist jedoch schwierig, genau vorherzusagen, wie einzelne Aktien auf die wirtschaftliche Unsicherheit reagieren werden, und jeder, der den Kauf von Google-Aktien in Erwägung zieht, sollte sich auf die Volatilität in den kommenden Monaten einstellen.

Google-Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Google-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 30 Kauf-, 2 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Google-Aktienprognose liegt bei 186 USD, das niedrigste Kursziel bei 113 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Google-Aktienprognose liegt bei 142,84 USD, was zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts einen Aufwärtstrend von etwa 25% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.

Quelle: TipRanks, 16. August 2022

Eine beispielhafte Handelsidee für den Google-Aktienkurs

Eine beispielhafte Handelsidee für den Google-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Ausbruch über 120,00 USD, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie das Ziel knapp unter dem durchschnittlichen Analystenziel bei 142,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 6 - 12 Monate

Wenn Sie 10 Google Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 220,00 USD potenzieller Gewinn (142,00 USD - 120,00 USD * 10 Aktien).



Es ist ratsam zu bedenken, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie steigt, und er kann sogar noch viel weiter fallen, bevor er steigt, falls er überhaupt steigt, insbesondere angesichts der aktuellen Ungewissheit an den weltweiten Aktienmärkten.

Achten Sie daher auf ein gutes Risikomanagement, das beim Trading von größter Bedeutung ist. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.

So kaufen Sie Google-Aktien in 4 einfachen Schritten

Mit Admirals können Sie Aktien von Google und über 4.300 weiteren börsennotierten Unternehmen handeln! Um Google-Aktien traden zu können, gehen Sie wie folgt vor:

Quelle: Admirals MetaTrader 5 Webtrader. Vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Sie sehen, dass sich der Google-Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

