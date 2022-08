EUR unter Druck im Angesicht von Rezessionsängsten

August 24, 2022 16:10

Angesichts wachsender Rezessionsängste steht der EUR weiterhin unter Druck und liegt unter der Parität zum USD, doch könnte sich die Einheitswährung der Eurozone morgen etwas erholen, wenn die BIP-Ergebnisse für die USA veröffentlicht werden.

Das vorläufige annualisierte BIP für das zweite Quartal soll voraussichtlich bei minus 0,8 Prozent liegen, gegenüber minus 0,9 Prozent zuvor. Die Frage ist, ob sich die technische Rezession in den USA verfestigt und im dritten Quartal fortsetzen wird. Wenn die jüngsten Zahlen des Einkaufsmanagerindex (PMI) etwas aussagen, ist es durchaus möglich, dass das negative Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt auf kurze Sicht anhält.

Der S&P Composite PMI für die USA fiel im August auf 45 von 47,7 im Juli, was auf eine weitere Schrumpfung in den wichtigen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors hinweist. Der Dienstleistungssektor trägt einen Großteil der Wirtschaftstätigkeit zum Gesamt-BIP in den USA bei. Allein die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen trugen im Jahr 2020 mit 975,1 Mrd. USD zur Produktivität bei.

Wenn dieser Sektor von der Inflation getroffen wird und zu schrumpfen beginnt, kann die einzige Abhilfe einer aggressiven US-Notenbank in fiskalischen Maßnahmen wie Steuersenkungen und Preiskontrollen bestehen. Bislang gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die US-Finanzpolitiker konzertierte Maßnahmen ergreifen, um eine harte Rezession zu vermeiden, da die US-Staatsverschuldung zu Beginn dieses Jahres die Marke von 30 Billionen USD überschritten hat. Da sich die Risiken für das Wachstum jedoch häufen, könnte sich dies im vierten Quartal ändern.

Im Laufe des heutigen Tages steht für USD-Trader der Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA für den Juli auf der Tagesordnung. Der aktuelle Marktkonsens geht von einem Rückgang von 2 Prozent im Juni auf 0,6 Prozent im Juli aus, und jede unerwartete Entwicklung nach unten oder oben könnte die USD-Währungspaare bewegen.

Devisenhändler sollten auf Aktualisierungen der Zentralbanken achten, die in den Medien über das heute beginnende Jackson Hole Symposium berichtet werden. Bei der Teilnahme von Zentralbankern und anderen Finanzbeamten aus der ganzen Welt können die Aussagen führender Bankbeamter in den Medien die Devisenmärkte bewegen.

Zu den wichtigsten Reden auf dem Bankensymposium gehören die des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell. Es wird erwartet, dass das Schwergewicht der Zentralbank auch vor dem Hintergrund der Rezession und der langsam nachlassenden Inflation an seiner aggressiven Rhetorik festhält.

Der letzte Punkt auf der Agenda der Handelsereignisse der Kategorie "Red Flag" ist der Bericht zu den US Pending Home Sales, der im Laufe des Tages veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass das Ergebnis für Juli bei 0,8 Prozent liegt, verglichen mit minus 8,6 Prozent im Juni, und Trader könnten unerwartete Ergebnisse in den Wert des USD einpreisen.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.