Der Markt blickt nach dem Erscheinen der Omicron-Variante auf das OPEC-Treffen

Dezember 02, 2021 16:20

Wie wir seit einigen Monaten beobachten, war eine der Hauptsorgen und Katalysatoren auf den Finanzmärkten die Angst vor einem Inflationsanstieg, der durch den starken Anstieg der Energiekosten, den wir sowohl bei Öl als auch bei Erdgas beobachten konnten, ausgelöst wurde. Diese drastischen Erhöhungen haben zu einem starken Anstieg der Inflation geführt, der Agenturen wie die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank dazu veranlasste, Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Konjunkturprogramme zu ergreifen, um unter anderem der starken Inflation zu begegnen, welche ein Niveau erreichte, das in den letzten 30 Jahren nicht mehr zu beobachten war.

Die Angst vor hohen Preisen für fossile Brennstoffe vor dem Wintereinbruch in der nördlichen Hemisphäre veranlasste sowohl die Vereinigten Staaten als auch China dazu, die OPEC aufzufordern, Maßnahmen wie eine stärkere Erhöhung der Produktion zu ergreifen, um die Preise zu senken, aber auch zu beschließen, einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freizugeben, was dem starken Anstieg der Rohölpreise entgegenwirken soll.

In den letzten Sitzungen hat sich dies jedoch grundlegend geändert, nachdem die Angst vor einer in Südafrika aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus, bekannt als Omicron, die Finanzmärkte überschwemmte und einen Rückgang des Brent-Kurses um 15,37% verursachte.

Daher wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte während der heutigen Sitzung zweifellos auf die Sitzung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) konzentrieren, da sie während dieser Sitzung entscheiden könnte, ob sie den aktuellen Förderplan fortsetzt oder ihn stoppt, indem sie die in den vorangegangenen Sitzungen festgelegte Erhöhung der Barrel pro Tag einfriert, um zu versuchen, die Ölpreise zu erholen.

Ein Blick auf das Tageschart zeigt, dass der Preis für ein Barrel der Sorte Brent nach seinem Jahreshoch im Oktober letzten Jahres um 18,71 % gesunken ist, wobei ein Großteil dieses Rückgangs in der vergangenen Woche zu verzeichnen war.

Dieser starke Rückgang führte dazu, dass der Kurs mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrach, wie z. B. das untere Band des Aufwärtskanals, dem er seit April 2020 folgt, und seinen wichtigen Durchschnitt von 200 Sitzungen im roten Bereich, wobei er in der Sitzung vom letzten Dienstag, dem 30. November, Tiefststände um $ 68,10 pro Barrel erreichte.

Technisch gesehen öffnet der Durchbruch dieser wichtigen Unterstützungsniveaus nach unten die Türen für eine größere Korrektur auf der Suche nach dem doppelten Boden, der sich zwischen den Monaten Mai und August dieses Jahres gebildet hat und durch den unteren roten Streifen dargestellt wird, obwohl wir sehr aufmerksam auf die Entwicklung des Kurses während der nächsten Sitzungen sein müssen, da wir einen starken Wiederanstieg erleben könnten, wenn sich schließlich bestätigt, dass diese neue Variante von Covid-19 nicht so schwerwiegend sein könnte, wie einige Stimmen behaupten. Im Moment bleibt die Unsicherheit in den Märkten verankert, so dass wir in den kommenden Sitzungen eine hohe Volatilität erwarten können.

Quelle: Admirals MetaTrader 5, Brent Tageschart - Zeitrahmen: 20. Oktober 2020 bis 2. Dezember 2021, erstellt am 2. Dezember 2021 um 09:35 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung der vergangenen 5 Jahre:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Mit dem Admirals Trade.MT5 Konto können Sie Differenzkontrakte (CFDs) von Microsoft und mehr als 3000 weiteren Aktien im MetaTrader 5 handeln! CFDs ermöglichen es Tradern, von steigenden wie fallenden Märkten zu profitieren, sowie dem Einsatz eines Hebels. Klicken Sie das folgende Banner, um zum Download unserer Handelsplattform zu gelangen:

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: