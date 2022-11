Ölpreise steigen vor Fed-Ankündigung

November 02, 2022 13:05

Heute, um 19:00 Uhr deutscher Zeit, wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte anhebt.

Da dies erwartet wird, ist es bereits weitgehend in die Aktienkurse eingepreist. Vielleicht bedeutsamer für Trader und Investoren wird die Pressekonferenz im Anschluss an die Ankündigung sein.

In letzter Zeit gab es vermehrt Spekulationen darüber, dass die Fed nach der heutigen Zinsentscheidung anfangen wird, künftige Zinserhöhungen zu vermeiden, was die Stimmung am Aktienmarkt verbessert hat.

Daher werden Beobachter in den Kommentaren der Fed nach Hinweisen suchen, ob sie jetzt beabsichtigen, ihre Straffung der Geldpolitik zu verlangsamen, oder ob sie weiterhin einen restriktiven Ton anschlagen.

Vor der heutigen Ankündigung schloss die Wall Street die gestrige Sitzung niedriger und der US-Dollar-Index war heute Morgen im Minus:

Umgekehrt haben sich die Ölpreise in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Trotz ungewisser Wirtschaftsaussichten beendeten Brent und WTI die gestrige Sitzung höher und stiegen beim Handel heute Morgen weiter an.

Obwohl sie auf historisch hohem Niveau verharren, folgen die Ölpreise seit Juni einem Abwärtstrend inmitten sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten. Die jüngste Unterstützung kommt nach einem überraschenden Rückgang der US-Rohölvorräte, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage weiterhin hoch ist, sowie nach Nachrichten, dass die OPEC beabsichtigt, das Angebot zu kürzen, und dass China – der zweitgrößte Ölverbraucher der Welt – damit beginnen könnte, die Covid-19-Beschränkungen zu lockern.

Gestern meldete der Öl- und Gaskonzern BP Gewinne für das dritte Quartal, die sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelten, obwohl sie gegenüber dem Vorquartal leicht zurückgegangen waren. Sie kündigten auch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar an, wodurch sich ihre Gesamtrückkäufe in diesem Jahr bisher auf über 10 Milliarden US-Dollar belaufen.

Folglich schloss der Aktienkurs von BP den Handel mit einem Plus von 1,4 % ab, was seine Gesamtgewinne für das Jahr auf mehr als 47 % brachte. Dennoch dürften die Aktionäre angesichts einer möglichen globalen Rezession, die fast zwangsläufig zu einem Rückgang der Ölpreise führen würde, vorsichtig bleiben. Wenn die Fed daher heute Abend weitere aggressive Zinserhöhungen andeutet, werden wir wahrscheinlich eine negative Reaktion bei den Aktienkursen von BP und ihren Konkurrenten sehen.

Darüber hinaus werden diese jüngsten Rekordgewinne im Energiebereich mit ziemlicher Sicherheit den politischen Druck auf die Regierungen erhöhen, höhere Steuern auf Öl- und Gasgewinne zu erheben, was den Aktienkurs weiter belasten würde.

