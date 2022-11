Trading News für Einsteiger: Unterschiede zwischen Spekulation und Fakten

Es ist zwar eine Tatsache, dass die Märkte durch Spekulationen angetrieben werden können, aber nicht alle Spekulationen beruhen auf Fakten.

Ein großer Teil der Handelsnachrichten sind Hypothesen, die von Spekulationen auf der Grundlage von Gerüchten bis hin zu Theorien auf der Grundlage von Erfahrungen und Analysen reichen.

Ein gutes Beispiel dafür sind die Nachrichten aus den geldpolitischen Erklärungen und Reden der Federal Reserve. Die Zinsentscheidungen der Zentralbank werden erst am Tag der Sitzung veröffentlicht. Das hält die Beobachter der Fed jedoch nicht davon ab, vor und nach der Sitzung eine enorme Anzahl von Artikeln, Geschäften, Investitionen, Analysen und Meinungen zu verfassen.

Es ist wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass diese Ihre eigene Entscheidungsfindung beeinflussen können, und dass Sie, wenn Sie Handelsnachrichten verfolgen, sich nur auf die zuverlässigsten Informationsquellen verlassen sollten.

Große Institutionen wie Banken und Hedgefonds tätigen marktbewegende Geschäfte und Investitionen auf der Grundlage ihrer Recherchen über die nächsten Schritte der Fed. Auch hier können sich diese Entscheidungen als richtig oder falsch erweisen, und sie werden erst am Tag der Bekanntgabe der Zinsentscheidung bestätigt. Die Analyse mag zwar richtig sein, aber selbst Entscheidungen, die auf umfangreichen Erfahrungen beruhen, können manchmal daneben liegen.

Das Marktgerede schwankt zwischen wilder Spekulation und logischen Annahmen erfahrener Analysten. Sie sollten von vornherein bedenken, dass der Konsens nicht das Ergebnis ist und dass die Fakten anders aussehen können als die Argumente für die eine oder andere Entscheidung.

Spekulation Fakten Meinungen über eine bevorstehende Zinsentscheidung. Offizielle Zinsankündigung der Federal Reserve. Plötzliche Verschiebungen an den Gold- und Devisenmärkten vor und nach der Entscheidung der Fed. Die offizielle Analyse der Geldpolitik und Makroökonomie der Fed - das Protokoll.

Die Fed trifft achtmal im Jahr Zinsentscheidungen, und es gibt noch häufiger vorkommende Arten von Handelsnachrichten wie tägliche makroökonomische Bekanntmachungen. Diese bieten Einblicke in die Gesundheit einer Wirtschaft und umfassen Preisinflationsraten, Wirtschaftswachstum und den Status wichtiger Sektoren wie Beschäftigung, Fertigung, Dienstleistungen und Bauwesen.

Wie stellen Marktteilnehmer Hypothesen zu diesen Handelsnachrichten auf? Der Ansatz für das Trading mit dieser Art von Nachrichten unterscheidet sich vom Trading mit Zentralbanknachrichten. Die Zentralbanken geben im Laufe des Jahres weniger Ankündigungen heraus, weshalb sich die Kurse der entsprechenden Vermögenswerte langfristig entwickeln können.

Makroökonomische Nachrichten werden täglich bekannt gegeben, so dass die Marktreaktionen kurzfristiger sind und die Anpassungen sehr schnell erfolgen können, wenn Fakten veröffentlicht werden. Beim Trading mit Wirtschaftsnachrichten neigen die Anleger dazu, die neuen Zahlen innerhalb von Minuten oder Stunden einzupreisen.

Die Fakten im Chart

Lang- und kurzfristige Kursreaktionen von Vermögenswerten werden in Charts der technischen Analyse visualisiert, die Tradern ein weiteres Instrument für ihren Entscheidungsprozess an die Hand geben. Die Charts stellen Fakten der Preisbewegungen im Laufe der Zeit dar. Als Einsteiger sollten Sie sich mit der technischen Analyse beschäftigen und sie in Ihre Handelsentscheidungen einbeziehen. Da es so viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze gibt, wie ein Individuum die Charts der Technischen Analyse interpretieren kann, bietet es sich an, am Admirals-Webinarprogramm teilzunehmen und erfahrenen Tradern zuzuhören, die ihr Know-how weitergeben.

Risikomanagement

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie Sie Ihre Gelder bei der Erstellung von Szenarien und Handelsentscheidungen inmitten von Marktgesprächen und Spekulationen schützen können. Dies ist eine verantwortungsvolle Frage, und die Antwort lautet: Risikomanagement.

Einige Risikomanagement-Tools, die in die MetaTrader 5 Handelsplattform integriert sind, umfassen:

Stop Loss Orders

Take Profit Orders

Neben dem Erlernen des Umgangs mit der Handelssoftware bedeutet Risikomanagement, dass man sich bewusst macht, dass es für jede Hypothese eine positive und eine negative Seite gibt. Die Kenntnis von zwei oder drei verschiedenen möglichen Ergebnissen kann Ihre eigene Analyse unterstützen und zu Ihren Handelsentscheidungen beitragen.

Nehmen wir an, das US Bureau of Economic Analysis (BEA) steht kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und es besteht Einigkeit darüber, dass die Wirtschaft um 2 Prozent gewachsen ist.

Positives Szenario

Gibt es Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft stärker gewachsen sein könnte als erwartet? Dies könnte das Argument untermauern, dass das BIP um mehr als 2% gewachsen ist.

Negatives Szenario

Ist ein wichtiger Teil der Wirtschaft in Schwierigkeiten und belastet das BIP? Vielleicht werden die Wachstumsergebnisse niedriger ausfallen als erwartet.

Neutrales Szenario

Wenn die makroökonomischen Ergebnisse den Erwartungen entsprechen, wird dies als neutrales Szenario betrachtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kenntnis des Unterschieds zwischen Spekulationen und Fakten ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eines versierten Traders und Investors ist. Welche Arten von Szenarien können Sie sich ausdenken und wie können sie so faktenbasiert wie möglich sein? Bevor Sie sich an die Live-Märkte wagen, sollten Sie Ihre Hypothese im Admirals-Demokonto testen.

