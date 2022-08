Как да търгувате Amazon след силния отчет за второто тримесечие?

Август 11, 2022 14:28

Докато технологични имена в тежка категория като Apple, Alphabet и Microsoft отчетоха мрачно второ тримесечие, Amazon се противопостави на тенденцията с резултати, които надминаха очакванията на анализаторите.

Това върна ли вярата в компанията, чиято цена на акциите падна с 45% от ноември 2021 - до юни 2022? В тази статия разглеждаме отчета на Amazon и как да търгуваме акциите.

Акция: Amazon Inc Символ на сметка Invest.MT5: AMZN Дата на идеята: 9 август 2022 Времеви период 1-6 месеца Ниво на вход: $130,00 Целево ниво: $176,00 Размер на позицията за сметка Invest.MT5: Максимум 5% Риск: Висок

Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате в сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а други ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо практикувайте на демо сметка, за да изградите знанията си, преди да инвестирате.

Отчет на Amazon за второто тримесечие

В последния отчет на Amazon компанията публикува по-добри от очакваните приходи за второто тримесечие и предостави оптимистична перспектива за следващите няколко тримесечия.

Приходите възлизат на $121,23 милиарда срещу очаквани $119,09 милиарда. Amazon Web Services, облачното предложение на компанията, отчете приходи от $19,7 милиарда срещу очаквани $19,56 милиарда. Приходите от реклама възлизат на $8,76 милиарда при очаквани $8,56 милиарда.

Като цяло ръстът на приходите от 7% през второто тримесечие надмина очакванията на анализаторите. Amazon също така заяви, че прогнозира приходи за третото тримесечие между $125 и 130 милиарда. Това представлява ръст от 13% до 17%, което е много по-високо от това, което анализаторите очакваха.

В съобщението за отчета на Amazon , главният изпълнителен директор Анди Джеси заяви: „Въпреки продължаващия инфлационен натиск в разходите за гориво, енергия и транспорт, ние постигаме напредък по отношение на по-контролируемите разходи, които посочихме през последното тримесечие, особено подобряване на производителността на нашата мрежа за изпълнение.“

Джеси също така заяви: „Също така виждаме ускоряване на приходите, тъй като продължаваме да правим Prime още по-добър за членовете, като инвестираме в по-бързи скорости на доставка и добавяме уникални предимства като безплатна доставка от Grubhub за една година, изключителен достъп до NFL в четвъртък вечер, когато футболните мачове започнат на 15 септември и пускат дългоочакваната поредица The Lord of the Rings: The Rings of Power на 2 септември.“

Amazon придоби компанията за роботика iRobot

Миналата седмица Amazon обяви закупуването на компанията за роботика iRobot, която е известна с прахосмукачките роботи Roomba. Цената на придобиване беше с 20% по-висока от пазарната цена, но все още с повече от 70% под най-високата за всички времена цена на акциите на iRobot.

Въпреки че това са продукти, които Amazon може незабавно да добави към своята гама, придобиването подчертава, че следващото голямо нещо на Amazon може да дойде от роботиката. По същество придобиването може да е било за експертизата на компанията за роботика.

Това може да направи Amazon една стъпка по-близо до предоставянето на пълна, напълно автоматизирана продуктова гама за интелигентен дом. През последните няколко години Amazon придоби компания за интелигентни звънци, компания за домашна сигурност и компания за домашен Wi-Fi.

Все още не са предоставени бъдещи насоки за придобиването, но в бъдеще може да има някои интересни нови продукти в гамата на Amazon. Въпреки това, тъй като пазарът може сега да цени това, ако няма съобщения, това може да повлияе на цената на акциите, като се понижи.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, е фактът, че повечето други големи технологични компании съобщават за по-мрачна перспектива. Този тип настроения биха могли да натежат върху всички технологични акции, включително Amazon.

Прогноза за акциите на Amazon - Какво казват анализаторите ?

Според анализатори, анкетирани от TipRanks за прогноза за акциите на Amazon през последните 3 месеца, в момента има 39 оценки за покупка, 1 задържане и 0 оценки за продажба на акциите. Най-високото ценово ниво за прогноза за акции на Amazon е $270,00 с най-ниска целева цена от $118,00.

Средната целева цена за прогноза за акциите на Amazon е $176,04, което представлява повече от 25% повишение от текущите нива към момента на писане.

Източник: TipRanks, 9 август 2022 г

Примерна търговска идея за цената на акциите на Amazon

Примерна идея за търговия за прогнозата за акциите на Amazon може да бъде следната:

Купете акциите при пробив над $130,00, за да имате предвид текущата волатилност на пазара.

Насочете се малко под средната целева цена на анализаторите на $176,00.

Поддържайте риска си малък до максимум 5% от общата ви сметка.

Времева линия = 6-12 месеца

Ако закупите 10 акции на Amazon: Ако целта е достигната = $460,00 потенциална печалба ($176,00 - $130,00 *10 акции).



Добре е да запомните, че цената на акциите е малко вероятно да се повиши по права линия и дори може да се понижи сериозно, преди да се повиши. Особено като се има предвид скорошната разпродажба на световните фондови пазари.

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите в сделка и свързаните с това рискове.

Примерна идея за търговия с акциите на Amazon

Източник: Admirals MetaTrader 5 Web . Миналото представяне не е гарантира бъдещи резултати или бъдещо представяне.

Имате друго виждане за цената на акциите на Amazon?

Не забравяйте, че всички анализи и идеи за търговия се основават на личните възгледи и опит на автора.

