Поръчките на дълготрайни стоки в САЩ във фокус на фона на висока инфлация

Април 26, 2022 13:22

Ключов показател за индустриалната производителност в САЩ е основното събитие от икономическия календар днес. Резултатите от поръчките за дълготрайни стоки в САЩ за март са в центъра на вниманието на фона на високите темпове на инфлация и силата на долара.

Дълготрайните стоки са артикули, които издържат три месеца или повече, като компютърно оборудване или превозни средства. Проучването е важен показател за здравето на американската икономика и включва машинния, технологичния, производствения и транспортния сектор.

Очаква се месечните цифри да паднат от 2,2% през февруари до 1% през март, притиснати от по-високите цени във веригите за доставки на стоки и суровини.

Към момента на писане пазарните настроения са предпазливи от инфлацията и са чувствителни към всякакви признаци на рецесия в САЩ.

Ако промишлената дейност се забави и резултатите от поръчките за дълготрайни стоки са по-ниски от очакваните, трейдърите могат да реагират, като разпродадат щатския долар и се приютят в друго безопасно убежище – златото.

Ако цифрите са по-добри от очакваните, доларът може да получи подкрепа за сегашната си сила, облекчавайки краткосрочните опасения относно рецесията в САЩ.

Има аргументи и от двете страни за силните и слабите страни на поръчките за дълготрайни стоки. Поръчките на дълготрайни стоки през март може да са били негативно повлияни от високите цени на суровия петрол, което прави стоките по-скъпи.

Веригите за доставки на стоки остават под натиск от опасенията за недостиг от страна на предлагането, предизвикани от продължаващия конфликт в Украйна, който сега навлиза в третия месец.

Тъй като заетостта в САЩ е стабилна, е възможно тази сила да подкрепи инвестиционните настроения към дълготрайни стоки, дори ако те са по-скъпи поради инфлацията.

Глобалните спот цени на суровия петрол започнаха да виждат натиск за понижаване от блокирането на COVID-19 в Китай, въз основа на очакванията, че търсенето на горива спада, тъй като производственият сектор се забавя или спира в продължение на седмици, дори месеци, наведнъж.

Блокадите в Китай не биха повлияли на поръчките за дълготрайни стоки през март, тъй като започнаха този месец, но това е фактор, който трябва да имате предвид за резултатите от април.

Инвестиционни новини събития

В инвестиционните новини днес се очакват отчети за печалбите от компаниите с голяма капитализация Microsoft Corp , Alphabet A и Alphabet C, Visa Inc , Pepsico Inc и Novartis AG.

