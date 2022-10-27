تداول أسهم IBM بعد رفع توقعات و توجيهات أرباحها لمدة عام كامل

تشرين الأول 28, 2022 01:23

كانت IBM في يوم من الأيام هى المفضلة في قطاع التكنولوجيا قبل أن تتولى الأسماء عالية المستوى مثل Amazon و Apple زمام الأمور. ومع ذلك، حتى الآن هذا العام، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 20٪، انخفضت أسهم IBM بحوالي 3٪ فقط.

تم تداول سعر سهم الشركة في نطاق جانبي خلال معظم هذا العام وارتد مسبقاً للأعلى بنسبة 13٪ من الجزء السفلي من النطاق. يُظهر تقرير الأرباح الأخير إشارات على النمو ولكن المحللين ما زالوا مختلطون في أرائهم.

تعرف على المزيد أدناه.

السهم: IBM الرمز في حسابات Invest.MT5: IBM تاريخ الفكرة: 25 أكتوبر 2022 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $132.00 المستوى المتسهدف: $160.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

IBM ترفع إرشادات الإيرادات للعام بأكمله

في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها، تفوقت شركة IBM على توقعات المحللين فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات. وجاءت ربحية السهم عند 1.81 دولار أمريكي للسهم مقابل 1.77 دولار أمريكي للسهم. وجاءت الإيرادات عند 14.11 مليار دولار مقابل 13.51 مليار دولار متوقعة.

صرح الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا في بيان الأرباح بأنه "[نحن] نتوقع الآن نموًا في الإيرادات للعام بأكمله أعلى من نموذجنا المتوسط ​​المكون من رقم واحد." وقد ساعد في ذلك عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركة الاستشارات Dialexa، وشركة Databand.ai الناشئة للبرمجيات، وإطلاق خوادم جديدة تحتوي على شرائح Power10 الخاصة بها.

حتى مع الدولار الأمريكي القوي - الذي تعتقد شركة آي بي إم أنه سيخفض 7٪ من توقعات إيرادات العام بأكمله - زادت الشركة من توجيهاتها لتحقيق 10 مليارات دولار في التدفق النقدي الحر. يبدو أن تركيز الشركة على العودة إلى النمو ينعكس في أحدث أرقامها الفصلية، لكنها لا تزال في بدايتها.

يبدو أن آفاق النمو لشركة IBM قد ازدادت في نوفمبر الماضي عندما انفصلت عن أعمال البنية التحتية المُدارة الخاصة بها إلى شركة Kyndryl Holdings. كانت هذه الوحدة ضعيفة الأداء وساعدت شركة IBM على التركيز على ثلاثة أقسام أساسية تشمل البرمجيات والاستشارات والبنية التحتية.

على أساس سنوي، نما قسم الاستشارات بنسبة 16٪، وإيرادات البرمجيات بنسبة 15٪ وإيرادات البنية التحتية بنسبة 23٪. السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان بإمكان IBM الحفاظ على هذا النمو ربعًا تلو الآخر أم لا.

توقعات سهم IBM - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة آي بي إم في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 5 تقييمات شراء، و 2 تعليق، وتقييم بيع واحد على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم IBM هو 160.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 111.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم IBM هو 140.63 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 25 Oct 2022

مثال على فكرة تداول سهم IBM

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم IBM كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 132 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 160 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في IBM:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $280.00 ربح محتمل ($160.00 - $132.00 *10 سهم).

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، إذا ارتفع على الإطلاق. هذا صحيح بشكل خاص في الوقت الحالي، بالنظر إلى التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية.

لذلك، من الضروري ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائمًا المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التجارة والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو العمولة، والتي يمكن أن تقلل من أرباحك. باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية من 0.02 دولار لكل سهم؛ ومع ذلك، هناك حد أدنى لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه كان سيؤدي إلى عمولة إجمالية قدرها 1 دولار فقط!

كيفية شراء أسهم IBM في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في IBM وأكثر من 4300 شركة أخرى مدرجة! من أجل شراء أسهم IBM، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول

انقر فوق استثمر بجوار حسابك لفتح ميتاتريدر ويب تريدر

ابحث عن سهم IBM أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني

انقر فوق أمر جديد أعلى الشاشة وأدخل عدد الأسهم IBM التي تريد شراءها

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader - مخطط IBM. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم IBM يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم IBM، فيمكنك اختيار البيع باستخدام العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات).

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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