هل يوجد في الصين عدد كبير جداً من شركات السيارات الكهربائية؟

أيلول 16, 2021 17:19

يتزايد انتشار السيارات الكهربائية أو الهجينة بين المستهلكين، وذلك بفضل التدابير التنظيمية والقيود المختلفة التي تفرضها الحكومات المختلفة - باتباع أجندة 2030 المعروفة.

في الآونة الأخيرة، وافقت العاصمة الإسبانية على قيود جديدة على التنقل للمركبات الملوثة للبيئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة. ستنشئ هذه الخطة مناطق مختلفة في مدريد حيث يُسمح فقط للمركبات ذات شهادات الطاقة والانبعاثات غير الضارة بالقيادة بحرية، وبالتالي الانضمام إلى العواصم والمدن الأوروبية الكبرى الأخرى التي فرضت بالفعل تدابير مماثلة.

كل هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن تطوير هذه الأنواع من المركبات سوف ينمو فقط في السنوات القادمة. أدى هذا الإدراك إلى قيام شركات تصنيع السيارات الكبيرة بتقديم هذا النوع من السيارات بشكل متزايد لعملائها وشركاتها - كما رأينا بعد الاتفاق الذي توصلت إليه كيا موتورز وأوبر في يونيو من هذا العام.

مما لا شك فيه أن شركة تسلا هي المالك الحالي لهذا السوق المتخصص، بالرغم من حقيقة أن شركة Elon Musk يتعين عليها التنافس مع الشركات العملاقة والعلامات التجارية المتميزة مثل Mercedes و BMW و Audi، والتي كانت جميعها تعمل في قطاع السيارات لفترة أطول. ومع ذلك، في الحقيقة تبدو أن تسلا دخلت سباق للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية، في الوقت الحالي، ويبدو أن الصين هي المنافس الرئيسي لشركة Tesla.

في السنوات الأخيرة، شهدت الصين ظهور عدد من شركات السيارات الكهربائية، بما في ذلك NIO و Xpeng و BYD. لكن هل يمكن أن تكون هذه مشكلة؟

على الرغم من وجود فوائد عديدة للمنافسة في هذا القطاع، التي تشجع الابتكار و تخفض الأسعار، يبدو أن الأمر لوزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، هو مشكلة. حيث أنه يعتبر أن هناك الكثير من الشركات لهذا النوع من الصناعات، لذا يبدو أن الحكومة الصينية ستحاول تشجيع اندماجات المصانع. وقد نشهد بداية حركات اندماج محتملة في الأشهر المقبلة من قبل الحكومة الصينية - مما يولد حالة من عدم اليقين في هذا القطاع.

رغم ذلك، يبدو أن توسع هذه الشركات خارج السوق الصيني مستمر. لقد علمنا مؤخراً أن NIO قد حصلت على تصنيف أمان Euro NCAP من فئة الخمس نجوم، مما سمح لها ببيع طراز ES8 الخاص بها في أوروبا. وتتوقع أيضاً أن تبدأ بيع ET7 الشهير في ألمانيا خلال الربع الأخير من عام 2022، والذي قد يكون بمثابة دفعة قوية لإنتاجها وعائداتها.

على الرغم من أن NIO كان العام الماضي أحد النجوم الكبار في السوق، إلا أن هذا السهم انخفض في عام 2021 بنحو 22٪. يتم تداول سهم نيو حالياً عند مستوى الـ 38 دولار للسهم بعد أن شهد السعر انخفاضاً حاداً, حيث وصل سعر سعم نيو إلى مستويات قياسية فوق مستوى الـ 66 دولار للسهم في 11 يناير، ودخل بعدها في اتجاهه الهابط الحالي وحصل تأكيد سلبي في الاتجاه والذي يمكن أن نراه في مؤشر الماكد.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي للسعر، يمكننا أن نرى كيف وجد السعر دعماً قوياً عند مستوى الـ 31 دولار للسهم يمثله النطاق الأحمر السفلي حيث شهد السعر انتعاشاً قوياً والتقى بخط الاتجاه الهبوطي عند مستوى الـ 55 دولار للسهم. حالياً، يمكننا أن نرى كيف يكافح السعر لاستعادة مستوى الـ 40 دولار، إلا أن متوسطاته المتحركة تتجه نحو تقاطع هبوطي ثلاثي محتمل، قد يؤدي هذا إلى حركة هبوطية جديدة إذا تم فقدان مستوى الدعم الذي يمثله النطاق الأحمر العلوي.

مثل هذا الاختراق يمكن أن يأخذ السعر إلى أدنى مستوياته السنوية حيث أنه مع فقدان هذا المستوى سيفتح الباب أمام السعر لتحقيق مزيداً من التصحيح. إذا تمكن السعر من الاختراق فوق مستوى الـ 40 دولار للسهم الواحد، فقد يواجه السعر زخماً صعودياً جديداً ويتعين عليه مواجهة عدة مستويات مقاومة. لذلك، طالما أن السعر غير قادر على الاختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي، فإن المعنويات ستظل سلبية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني لسهم NIO. النطاق الزمني: 23 يوليو 2020 - 16 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 16 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السنوات الثلاث الماضية:

2020: 1،112.24٪

2019: -36.89٪

2018: -8.74٪

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