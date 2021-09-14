ينصب اهتمام السوق اليوم بشكل أساسي على حدثين: إصدار أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة وحدث "Keynote" السنوي لشركة Apple، والذي يبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تقدم شركة آبل إعلان عن العديد من المنتجات ضمن هذا العرض الرئيسي من بينها إعلان iPhone 13 الجديد و Apple Watch Series 7 و AirPods الجديد.
بينما ننتظر بيانات التضخم المهمة والأخبار القادمة من شركة Apple، سنركز اهتمامنا على النتائج المعروضة أمس في وول ستريت. على وجه التحديد، نتائج الربع المالي الأول لشركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، والتي تغطي اعمال الشركة بين شهر مايو و شهر أغسطس.
قدمت أوراكل نتائج متباينة بعد إغلاق السوق، حيث تجاوزت ربحية السهم توقعات السوق بينما انخفضت الإيرادات للمرة الأولى منذ عام. سجلت Oracle ربحية سهم بمقدار 1.03 دولار أمريكي وعائدات بمقدار 9.73 مليار دولار أمريكي مقابل 0.97 دولار أمريكي متوقعة للسهم الواحد و 9.76 مليار دولار أمريكي متوقعة للإيرادات.
المصدر: Investing.com
شهدت أسهم أوراكل ارتفاع قوي بنسبة 37.41٪ في سوق الأسهم حتى الآن هذا العام، وبذلك تفوقت أسهمها على مؤشرها المعياري واستمرت الزيادات في العام الماضي عبر تحرك السعر في قناة صاعدة مهمة بدأت في بداية العام وقادتها إلى تحقيق أعلى مستوى له عند الـ 91.78 دولار لكل سهم في أغسطس.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى في نهاية يوليو، كيف دخل السعر في حركة توطيد جانبية بين النطاقين الأخضر والأحمر اللذين يعملان كمستويات مقاومة ودعم على التوالي. في الوقت الحالي، يكافح السعر للحفاظ على المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة الممثل بالشريط الأبيض و مستوى تصحيح فيبوناتشي المهم عند الـ 23.6٪ والذي يعمل كمستوى دعم أول. لكن بعد نتائج الأمس، من الممكن أن يخسر السعر هذا المستوى خلال جلسة اليوم، نظراً لتداول السعر خلال فترة ما قبل الافتتاح في المنطقة السلبية، متجاوزاً 1٪ في بعض الأحيان.
يفتح فقدان مستوى الدعم الأول هذا إمكانية قيام السعر بأداء اندفاع هبوطي إلى مستوى الدعم الرئيسي - والذي تمثله الدائرة الحمراء في منطقة الشريط الأحمر والشريط السفلي للقناة الصاعدة و 38.2٪ لمستوى تصحيح فيبوناتشي. إن خسارة مستوى الدعم المهم هذا سيفتح الباب أمام مزيد من التصحيح للسعر، مما يعرض الاتجاه الصعودي الحالي للخطر.
يعد مستوى الدعم هذا مهماً للغاية ويمكن أن يشكل السعر ارتداداً صعودياً في هذا المستوى، و تجدر الإشارة أنه من غير الممكن أن نتوقع حركة صعودية كبيرة طالما لم يكن السعر قادراً على التغلب على مستوى المقاومة الحالي.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لسهم Oracle. النطاق الزمني: 28 يوليو 2020 - 14 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 14 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
تطور سعر سهم أوراكل في السنوات الخمس الماضية:
2020: 22.10٪
2019: 17.34٪
2018: -4.51٪
2017: 22.96٪
2016: 5.26٪
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Roberto Rojasمحلل مالي، Admirals إسبانيا
روبرتو محلل مالي حاصل على شهادة مستشار مالي أوروبي ودرجة مزدوجة في إدارة الأعمال وفي العلوم الاكتوارية والمالية. في عام 2013 تخرج كمدير خبير في الأسهم و المشتقات المالية في البورصات الإسبانية. يعمل في Admirals منذ 2013.