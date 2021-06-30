يفقد الذهب مستوى دعمه الرئيسي

حزيران 30, 2021 16:25

إذا نظرنا إلى سوق الأسهم والمؤشرات الأمريكية الرئيسية، يمكننا أن نرى كيف بدت الاسواق خلال الجلسات القليلة الماضية متفاعلة مع الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم. في الوقت الحالي، يبدو هذا الوضع عابراً إلى حد ما، على الرغم من أننا رأينا في المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول في 17 يونيو الماضي، بعض الاشارات حول قابلية استمرار التعافي الاقتصادي بالوتيرة الحالية واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتقييم إمكانية البدء في التناقص التدريجي في الاجتماعات القادمة. إلا أن إجماع السوق لا يتوقع أي إعلان أو رد فعل إلا بعد الندوة السنوية في جاكسون هول في أغسطس المقبل.

في الأسبوع الماضي، في تحليلنا للسلع، علقنا على أنه بعد هذه الكلمات، زادت الشائعات فيما يتعلق بانخفاض محتمل، حيث كان الذهب هو الخاسر الأكبر، بعد الارتداد القوي للدولار قبل التغيير المحتمل في السياسة النقدية الحالية .

عرّضت قوة الدولار هذه للخطر الهيكل الصعودي الذي كان الذهب يتبعه، بعد تأكيد تشكيل أرضية ثلاثية في المنطقة الحمراء في نهاية مارس الماضي. كان هذا هو المكان الذي بدأ فيه الزخم الصعودي الجديد، مما أدى إلى كسر القناة الهابطة التي كان يتتبعها السعر منذ ارتفاعاته التاريخي. إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف فقد الذهب، خلال جلسة الأمس، مستوى الدعم الرئيسي في المنطقة المصادفة لمستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ (الخط الأحمر).

تم تأكيد هذا الاختراق خلال جلسة اليوم ودفع هذا الذهب للتداول حول مستوى الـ 1750 دولار للأونصة. بعد الفشل في محاولة الارتداد خلال الأسبوع الماضي، كان هناك تقاطع هبوطي بين المتوسطات المتحركة لـ 18 و 200 جلسة، مما يؤكد الاختراق الهبوطي لمستوى الدعم هذا بينما يواصل مؤشر الماكد حشد القوة في المنطقة السلبية على الرغم من ذروة البيع. يمكننا ملاحظته في مؤشر ستوكاستيك.

في الجلسات القادمة، سيتعين علينا الانتباه إلى التراجع المحتمل للسعر ومعرفة ما إذا كان السعر قادراً على التعافي والحفاظ على مستويات الدعم المفقودة، حيث أن الفشل في هذه المحاولة قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح إلى المستوى التالي. مستوى الدعم عند أدنى مستوياته السنوية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني اليومي للذهب. نطاق البيانات: 2 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2021. تم إعداده في 30 يونيو 2021 الساعة 12:30 مساءً. بتوقيت وسط اوروبا. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق لا يضمن الاداء المستقبلي.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 21.86٪

2019: 15.45٪

2018: -3.22٪

2017: 12.75٪

2016: 10.12٪