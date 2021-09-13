الصين والولايات المتحدة تحاولان خفض سعر النفط الخام لمحاولة السيطرة على التضخم
الصين والولايات المتحدة تحاولان خفض سعر النفط الخام لمحاولة السيطرة على التضخم
أيلول 13, 2021 16:08
كما لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن التضخم هو أحد الاهتمامات الرئيسية للأسواق المالية، ومحفز محتمل للقرارات التي تتخذها البنوك المركزية المختلفة في الأشهر المقبلة بشأن سياساتها النقدية الحالية من أجل محاولة السيطرة عليه.
مما لا شك فيه أن أحد الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في التضخم هو ارتفاع تكلفة الطاقة سواء في تكلفة توليد الكهرباء أو في ارتفاع أسعار النفط.
في تموز (يوليو) الماضي، قمنا بتحليل سلوك المواد الخام خلال النصف الأول من العام، وخلصنا إلى أن سعر برميل النفط شهد ارتفاعاً بنسبة 45٪. لكن إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة الماضية، يمكننا أن نرى خلال الشهرين الماضيين، كيف تباطأ سعر برميل برنت بعد ارتفاعه بنسبة 1.60٪ فقط في يوليو وهبوطه بنسبة 4.38٪ في شهر أغسطس، على الرغم من أن السعر تعافى في سبتمبر بارتفاع طفيف بنسبة 0.78٪ خلال ذلك الوقت.
في الأيام الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة من أوبك زيادة إنتاج النفط لزيادة المعروض، واتخذت الصين خطوة أخرى, حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفرج عن احتياطيها النفطي الاستراتيجي لأول مرة بهدف خفض الأسعار، لذلك يبدو أن كلاً من بكين وواشنطن غير مستعدين لترك تكلفة الطاقة أن تستمر في الارتفاع مع زيادة مخاطر التضخم.
يصادف اليوم إصدار تقرير أوبك الشهري، لذلك يجب أن نكون منتبهين للغاية لتفاصيله حيث أنه يقدم نظرة عامة على القضايا الرئيسية التي تؤثر على سوق النفط ويوفر توقعات للتطور في الأشهر المقبلة.
من الناحية الفنية، بعد تسجيل قيعان في أغسطس, حصلنا على تكوين لقاع مزدوج يمثله النطاق الأحمر، شكّل السعر انتعاشاً في منطقة الدعم المهمة بالتزامن مع النطاق السفلي للقناة الصاعدة ومتوسط 40 اسبوع الممثل بالشريط البرتقالي الذي قاد الحركة, يواجه السعر حالياً مقاومته الرئيسية، لذلك يجب أن نكون منتبهين لتطور السعر ونرى ما إذا كان السعر قادراً على تحقيق الاختراق، حيث يمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى حركة صعودية بحثاً عن أعلى مستوياته السنوية.
على العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في هذه المحاولة إلى اتجاه هبوطي بحثاً عن مستويات الدعم، إن عدم فقدان السعر للنطاق السفلي للقناة الصاعدة، سوف يبقي المعنويات إيجابية.
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Roberto Rojasمحلل مالي، Admirals إسبانيا
روبرتو محلل مالي حاصل على شهادة مستشار مالي أوروبي ودرجة مزدوجة في إدارة الأعمال وفي العلوم الاكتوارية والمالية. في عام 2013 تخرج كمدير خبير في الأسهم و المشتقات المالية في البورصات الإسبانية. يعمل في Admirals منذ 2013.