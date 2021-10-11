أخبار التداول الإسبوعية: التركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات التوظيف

تشرين الأول 11, 2021 21:10

بعد تقرير التوظيف الأمريكي الكارثي للأسبوع الماضي، ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيعقد في يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أرقام بيانات التضخم الأمريكية وأرقام مبيعات التجزئة الأمريكية في يوم الجمعة. كان المتداولين يهيئون أنفسهم لبرنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار له في اجتماعه الاخير لكن البيانات الأخيرة خلطت الأوراق والموازين.

في يوم الخميس ستركز الأسواق حول تقرير الوظائف الأسترالية. شهد الدولار الأسترالي ضعفاً لعدة أشهر خلال أعمال الشغب في أستراليا وهو ماجعله من أضعف العملات اداءً. وبعد استقرار الأمور إلى حد ما، سوف يتحول التركيز بلا شك إلى بيانات الاقتصاد المحلية.

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رادار المتداول - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات التضخم ومبيعات التجزئة

في يوم الأربعاء الواقع في 13 أكتوبر وفي تمام الساعة 1.30 مساءً بتوقيت جرينتش، يُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير. سوف يفصل هذا التقرير الرؤى حول الظروف المالية والاقتصادية التي تؤثر على قرار البنك بشأن السياسة النقدية.

لا توجد تغييرات متوقعة, حيث أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عن رغبته في بدء عملية التناقص التدريجي لبرنامج التحفيز ولكنهم ينتظرون انتعاش في سوق العمل. جاءت أرقام التوظيف الأمريكية الأسبوع الماضي أسوأ بكثير من المتوقع حيث أضافت 194 ألف وظيفة فقط إلى الاقتصاد الشهر الماضي مقابل 490 ألف وظيفة متوقعة.

يمكن أن يكون تقرير الاحتياطي الفيدرالي مهماً جداً حيث أنه سيقدم مزيداً من التفاصيل حول مكان الخطوط الحمراء التي يجب الحفاظ عليها لبدء عملية التخفيض. وهذا هو السبب أيضاً الذي يزيد من أهمية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي سيتم إصدار بياناته في يوم الأربعاء وتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الذي سيتم إصدار بياناته في يوم الجمعة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،USDX، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 أغسطس 2013 إلى 10 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 10 أكتوبر 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني أعلاه نشاط السعر الشهري لمؤشر الدولار الأمريكي. من الواضح أن نرى الارتداد الصاعد للسعر من مستوى الدعم الأفقي الأخير عند مستوى الـ 89.13 الذي أصبح مستوى دعم وارتكاز رئيسي لترند طويل الأجل.

ومن المثير للاهتمام أن السعر قد اخترق أيضاً مستوى المقاومة الذي يتضح بالخط الأسود الهابط الصغير. وهو ماسوف يدفع المتداولين على البحث عن مزيداً من الإرتفاعات مع ثبات السعر أعلى مستوى المقاومة هذا.

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تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

استمرت مؤشرات سوق الأسهم العالمية في الانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة، بالرغم من أن التحركات أصبحت الآن أكثر هدوءاً. حيث انخفضت شهية المخاطر لدى المتداولين بسبب أزمة الطاقة ومخاوف التضخم وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وبين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

الآن بعد أن تباطأ زخم الاتجاه الهابط، أصبحت فرصة للمشترين لمحاولة بناء تحليل صاعد كبيرة خاصةً مع اقتراب دخول الاسواق في موسم توزيعات الأرباح وذلك بدءاً من نوفمبر.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 8 يناير 2021 إلى 10 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 10 أكتوبر 2021 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز: 2020 = + 16.17٪، 2019 = + 29.09٪، 2018 = -5.96٪، 2017 = + 19.08٪، 2016 = +8.80.

حالياً، يتداول سعر مؤشر سوق الأسهم - مؤشر ستاندرد آند بورز الموضح أعلاه بين المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 100 يوم، الذي يمثله النطاق الأخضر و المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 50 يوم, الذي يمثله النطاق الأحمر.

أصبحث هذه المستويات الحالية مستويات دعم بعد ان كانت مستويات مقاومة. سيبحث المتداولون عن الدلائل التالية حول ما إذا كان السعر سوف يخترق هذه المستويات هبوطاً أم أنه سوف يواصل الإرتفاع.

في كلتا الحالتين، من المقرر أن يكون هذا الأسبوع ممتعاً للغاية!

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