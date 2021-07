Zlato izgubilo pomembno raven podpore

Če pogledamo delniški trg in glavne ameriške indekse, lahko vidimo, kako je v zadnjih nekaj sejah videti, da je trg trenutno pripravljen kupiti različico Zvezne rezerve glede na inflacijo. Trenutno so te razmere nekoliko prehodne, čeprav bi bilo Fed , kot smo lahko videli na tiskovni konferenci Jeromea Powella 17. junija , v primeru, da se bo gospodarsko okrevanje nadaljevalo s sedanjo hitrostjo, pripravljen oceniti možnost, da se bo začetek postopnega zmanjševanja naslednji sestanki. Vendar tržno soglasje pričakuje kakršno koli napoved ali odziv šele po letnem simpoziju v Jackson Holeu avgusta naslednje leto.

Prejšnji teden smo v svoji analizi surovin komentirali, da so se po takih besedah ​​govorice povečale glede na možno zmanjševanje, pri čemer je zlato največji poraženec, po močnem ponovnem okrevanju dolarja pred morebitno spremembo trenutne denarne politike .

Ta moč dolarja je ogrozila strukturo navzgor, po kateri je sledilo zlato, potem ko je konec marca potrdila oblikovanje trojnega položaja v rdečih številkah. Tu se je začel nov vzpon navzgor, zaradi katerega je prekinil medvedji kanal, ki mu je sledil od zgodovinskih vzponov. Če pogledamo dnevni grafikon, lahko vidimo, kako je med včerajšnjim zasedanjem zlato izgubilo svojo glavno raven podpore v sovpadajočem območju svoje 61,8-odstotne stopnje popravljanja po Fibonacciju in rdečega pasu.

Ta zlom potrjujejo na današnji seji in spodbuja zlato, da trguje okoli 1.750 USD za unčo. Po neuspehu poskusa odboja v zadnjem tednu je prišlo do navzkrižnega premikanja njegovih drsečih povprečij 18 in 200 sej, kar potrjuje medvedji prekinitev te ravni podpore, medtem ko MACD še naprej zbira moč na negativnem ozemlju, kljub preveč prodani ki ga lahko opazimo v stohastičnem kazalniku.

V prihodnjih sejah bomo morali biti pozorni na morebitni znižanje cene in preveriti, ali bo sposobna povrniti in ohraniti izgubljeno raven podpore, saj bi neuspeh v tem poskusu lahko odprl vrata nadaljnjemu popravku do naslednjega raven podpore na letnih najnižjih

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 . Zlati dnevni grafikon. Razpon podatkov: od 2. marca 2020 do 30. junija 2021. Pripravljeno 30. junija 2021 ob 12.30 CEST. Upoštevajte, da pretekla vračila ne zagotavljajo prihodnjih vračil.

Razvoj v zadnjih 5 letih:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

