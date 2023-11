Trgovanje z britanskim funtom sredi strahov pred recesijo

November 06, 2023 15:17

Vrednost britanskega funta v primerjavi z drugimi glavnimi valutami, kot sta ameriški dolar in evro, je trpela, saj se gospodarstvo Združenega kraljestva sooča z visoko inflacijo in vplivom stroge denarne politike Bank of England (BoE).

2. novembra je Odbor za monetarno politiko (MPC) BoE napovedal, da bo obdržal stroške zadolževanja, saj napoved gospodarske rasti kaže, da bi lahko bila recesija leta 2024 na poti.

Oglejmo si najnovejše posodobitve glede gospodarstva Združenega kraljestva in trgovanja z britanskim funtom sredi strahov pred recesijo.

Obrestne mere BoE bodo verjetno ostale visoke daljše obdobje

Guverner BoE, Andrew Bailey, je v svojih pripombah po sestanku dejal, da se je MPC odločil zadržati obrestne mere, kot so to v veliki meri pričakovali ekonomisti. BoE je obrestne mere že drugič zapored ohranila nespremenjene in na najvišji ravni po finančni krizi leta 2008.

Čeprav odločitev BoE ni presenetila finančnih trgov, je bil še en element poročila po sestanku, ki je pritegnil pozornost tržnih analitikov. Napoved gospodarske rasti je pokazala, da obstaja večja možnost, da bi recesija prizadela gospodarstvo Združenega kraljestva naslednje leto.

Napoved rasti BDP BoE je nakazovala, da bi se lahko stopnja rasti vse leto 2024 ustalila z verjetnostjo 50 proti 50, da se recesija začne po spomladanskih volitvah.

Ko je komentiral denarno politiko BoE , je Andrew Bailey dejal: »Prezgodaj je razmišljati o znižanju obrestnih mer. Višje obrestne mere delujejo in inflacija pada. Vendar moramo videti, da bo inflacija še naprej padala vse do našega cilja 2 %. Ta mesec smo obrestne mere ohranili nespremenjene, vendar bomo pozorno spremljali, ali so potrebna nadaljnja zvišanja. Toda monetarne politike ne smemo predolgo ohranjati restriktivne. Pozorni moramo biti na razmerje med tveganji med premalo in preveč.”

Kaj analitiki napovedujejo o britanskem gospodarstvu in britanskem funtu

Analitiki ING menijo, da bi lahko višje obrestne mere vedno bolj zavirale dejavnost v Združenem kraljestvu . V poročilu, objavljenem 3. novembra, so zapisali: »Cikel dvigovanja obrestnih mer Bank of England se je skoraj zagotovo zaključil in fokus se zdaj preusmerja na znižanje obrestnih mer. Oblikovalci politik so neomajni, da so ti še daleč, kar so trgi večinoma sprejeli. Medtem ko smo to poletje opazili veliko znižanje pričakovanih obrestnih mer v Združenem kraljestvu, vlagatelji še vedno pričakujejo, da bo bančna obrestna mera naslednja tri leta ostala pri 4 %.”

Ekonomisti pri TD Securities so povedali, da je BoE podprla britanski funt s svojo "jastrebovo" držo in dodala, da "če pogledamo tržna pričakovanja glede rezov v naslednjem letu, se zdi, da je še vedno več optimizma glede gospodarstva Združenega kraljestva v primerjavi z evroobmočjem, medtem ko pričakujemo, da bo BoE vodila globalni cikel rezanja med enakimi. V skladu s tem opažamo nekaj rasti EUR/GBP, saj trgi še naprej umirjajo nizka pričakovanja za Združeno kraljestvo. Všeč nam je, da je GBP nižji v primerjavi z enakimi primerki, kot sta AUD in NZD, kjer rezultati rasti inflacije niso videti tako krotki in kjer se obeta nekaj dohitevanja.”

Ekonomisti Danske Bank so ugotovili, da je odločitev BoE v skladu z njihovimi pričakovanji. Komentirajo par EUR/GBP, so zapisali, da »še naprej vidimo relativne tečaje kot zmerno pozitivne za EUR/GBP z možnostjo nadaljnjih znižanj v ceni za leto 2024. Še vedno pričakujemo relativno uspešnost območja evra in Združenega kraljestva gospodarnost, da bo pomembno gonilo. Naš cilj je skromen dvig EUR/GBP na 0,89 leta 2024.«

Analitiki pri MUFG so objavili poročilo, v katerem so ponovili, da so bila »posodobljena sporočila o politiki Fed in BoE po našem mnenju podobna, kar nakazuje, da je bolj verjetno, da ne bodo potrebna nadaljnja zvišanja, vendar ne gredo tako daleč, da bi to popolnoma izključili. Dogajanja podpirajo naše obete, da bo funt še oslabel. Trg obrestnih mer v Združenem kraljestvu trenutno predvideva znižanje za približno 55 bazičnih točk do konca naslednjega leta. Še vedno pričakujemo, da bo BoE prihodnje leto zagotovila več znižanj, kot je trenutna cena.«

Valutni analitiki Commerzbank so predlagali, da bi lahko obstajal prostor za začasno okrevanje britanskega funta. V svojem sporočilu trgovcem so omenili, da je »guverner BoE Andrew Bailey med tiskovno konferenco večkrat poudaril, da je stabilnost cen mandat BoE in ne preprečevanje recesije na primer. Poleg tega je bilo prezgodaj razmišljati o znižanju obrestnih mer. Zdi se, da trg to kupuje. Vprašanje je, ali se bo BoE tudi držala teh komentarjev, če se bo inflacija izkazala za bolj trdovratno. Za zdaj pa se zdi, da je trg zadovoljen in Sterling bi lahko imel možnosti za začasno okrevanje.”

Obvladovanje tveganja pri trgovanju z britanskim funtom

Britanski funt je ena izmed valut, s katerimi se največ trguje na svetu. Valutni pari, ki vključujejo britanski funt, kot sta GBP/USD in GBP/EUR, so med najbolj priljubljenimi za trgovce. Ti pari uživajo medijsko publiciteto, saj jih mnogi trgovci nagibajo k vključitvi v svoje portfelje, zato je informacij in analitičnih člankov v izobilju.

Trgovce začetnike lahko zamika, da bi dodali pare britanskih funtov v svoje portfelje, ko začnejo svojo trgovalno pot. Vendar pa trgovanje z britanskim funtom vključuje tveganja, ki bi lahko povzročila izgubo sredstev, če bi bile sprejete napačne odločitve. Za trgovce začetnike je pomembno, da okrepijo svoje znanje o trgovanju z gledanjem spletnih seminarjev in drugih tovrstnih izobraževalnih videoposnetkov, branjem člankov in navodil za uporabo itd. Izobraževalno gradivo je mogoče najti na spletu in lahko igra vlogo pri uspehu strategije trgovca začetnika.

Zelo pomembno je tudi učenje uporabe orodij za obvladovanje tveganj, ki so na voljo v priljubljenih trgovalnih platformah, kot sta MT4 in MT5. Z uporabo orodij za obvladovanje tveganj imajo trgovci začetniki priložnost zgraditi svoje strategije, hkrati pa zmanjšati verjetnost izgube znatnih zneskov sredstev v primeru, da se trgi obrnejo proti njim. Izboljšanje ravni znanja o trgovanju pomaga trgovcem začetnikom uživati ​​v izkušnji z manj stresa in tesnobe.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.