Trgovalne novice za začetnike – kakšen je vaš stil trgovanja in vlaganja?

Julij 12, 2022 08:55

V tem članku boste izvedeli več o teh različnih slogih trgovanja in investiranja:

Dnevno trgovanje

Scalping Trgovanje

Swing trgovanje

Pozicijsko trgovanje

Trgovanje z novicami

Trgovci in vlagatelji se svojih finančnih ciljev lotevajo na svoje lastne načine, vendar na splošno lahko izbirate med petimi različnimi slogi. Naslednji slogi veljajo pri trgovanju s Forex-om in delnicami, ETF-ji in indeksi.

Dnevno trgovanje

Dnevno trgovanje je znano tudi kot trgovanje znotraj dneva.

Med tednom se trgovalni čas razširi na azijski, evropski in ameriški časovni pas. To pomeni, da lahko trgujete kadar koli. Dnevni trgovci običajno omejijo svoje trgovanje na 24-urno obdobje, pri čemer vstopijo in izstopijo iz poslov na isti dan.

Posli, sklenjeni s tem slogom trgovanja, lahko trajajo več ur in pogosto temeljijo na štiriurnih ali urnih časovnih okvirih med raziskovanjem z uporabo grafikonov tehnične analize. Značilnost dnevnega trgovanja so pogosta trgovanja. Pri dnevnem trgovanju se posli in naložbe običajno zaključijo do konca 24-urnega obdobja v okviru njihovega časovnega pasu. Ideja za tem je, da se preprečiti morebitne izgube čez noč zaradi nepričakovane nestanovitnosti.

Cilj dnevnega trgovanja je izkoristiti kratkoročna gibanja na trgih, zato ta način trgovanja zahteva veliko časa in pozornosti. Tu je pomembno upoštevati tehnike obvladovanja tveganja, kot je zaustavitev izgub.

Scalping trgovanje

Scalping trgovanje je del dnevnega trgovanja, s to razliko, da skalperji vstopijo in izstopijo iz poslov veliko hitreje, včasih v minutah ali sekundah. Cilj skalpiranja je pridobiti položaj na trgu in iz njega ter izkoristiti najkratkoročnejše priložnosti. Pridobite izkušnje z vadbo na demo računu in uporabite demo sredstva, preden trgujete s svojim kapitalom.

Tako kot dnevno trgovanje tudi skalpiranje zahteva veliko časa in pozornosti, pa tudi raziskave, obvladovanje tveganja in izkušnje.

Swing trgovanje

Ko swing trgovci vstopijo v posel, lahko ti posli trajajo nekaj dni, preden zaprejo pozicije. Cilj je zajeti posamezne priložnosti v širšem gibanju trga, kot je jasen padajoči ali naraščajoči trend. V primeru padajočega trenda lahko swing trgovec poskuša odpreti kratko pozicijo čim prej in izstopiti, ko trend doseže dno. V naraščajočem trendu bi bila ideja odpreti pozicijo po najnižji možni ceni in izstopiti iz pozicije po najvišji možni ceni znotraj trenda.

V tem scenariju je sklenjenih manj poslov, kar pomeni, da je swing trgovanje manj časovno intenzivno, vendar kot vsako trgovanje zahteva pozornost, raziskave in obvladovanje tveganja za dolgoročne dosežke.

Pozicijsko trgovanje

Trgovci s pozicijami ponavadi zavzamejo dolgoročne pozicije, ki trajajo mesece ali leta, in ignorirajo kratkoročne vzpone in padce na trgih.

Pozicioniranje bi se lahko nanašalo tudi na zavzemanje strateških položajev med cikličnimi tržnimi gibanji ali sklepanje strateških poslov med prvimi javnimi ponudbami (IPO). S cikličnimi tržnimi gibanji mislimo na sektorje, ki se premikajo navzgor ali navzdol z gospodarstvom, na primer gradbeništvo ali nepremičnine.

Natančneje trgovanje lahko imenujemo tudi pozicioniranje. V teh primerih lahko trgovci zavzamejo položaj ravno takrat, ko se odpre trg v vsaki regiji, da bi kratkoročno izkoristili institucionalno trgovanje hedge skladov in centralnih bank. Pretok virov iz institucionalnega trgovanja lahko kratkoročno premakne trge. Centralne banke imajo zlasti interes za trgovanje z zlatom in valutnimi instrumenti, saj se ti uporabljajo kot rezerve za finančni sistem.

Trgovanje z novicami

Drug pomemben stil trgovanja je trgovanje z novicami. Vsakič, ko država objavi posodobitev gospodarske uspešnosti, Forex trgovci to vidijo kot priložnost, da zavzamejo stališča glede izida. Dogodki trgovanja z novicami se dogajajo vsak dan v tednu in sovpadajo z drugimi slogi trgovanja, kot sta dnevno trgovanje in swing trgovanje. Dogodki novic o trgovanju imajo lahko kratkoročni vpliv na trg med njihovo objavo, vendar sčasoma odražajo dolgoročni trend v gospodarstvu.

Potreben čas je odvisen od pogostosti trgovalnih dogodkov, za katere se vsak trgovec odloči trgovati, a kot pri vseh drugih slogih sta obvladovanje tveganja in trdna raziskava temeljnega pomena za izboljšanje uspešnosti.

Na koncu je treba upoštevati še nekaj dejavnikov. Previdno izberite svoje cilje, naj bodo realistični in dobro spoznajte svojo nagnjenost k tveganju, da se kot začetnik ne bi lotili preveč naenkrat. Vlagajte ali trgujte samo s kapitalom, ki si ga lahko privoščite izgubiti, in spremljajte svojo uspešnost z dnevnikom trgovanja, ki vam bo pomagal analizirati stopnjo uspeha v primerjavi z neuspehom in stopnjo tveganja v primerjavi z nagrado.

Vas zanima več o temeljni in tehnični analizi? Pridružite se brezplačnim spletnim seminarjem Admirals!

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.