Trgovalne novice za začetnike – kako pomemben je ameriški BDP?

Bruto domači proizvod (BDP) je še en način opisovanja velikosti in rasti gospodarstva.

Ker so ZDA največje gospodarstvo na svetu, je zdravje njihovega BDP prednostna naloga številka ena za vlagatelje in trgovinske partnerje. Kako veliko je ameriško gospodarstvo? Leta 2020 je bil na primer letni BDP ocenjen na 20,9 bilijona USD v primerjavi s 14,7 bilijona USD na Kitajskem in 13 bilijoni USD v evrskem območju.

Trgovinske novice redno prikazujejo ameriški BDP, gospodarske objave ameriškega urada za ekonomske analize pa so mesečni, četrtletni in letni trgovalni dogodki. Obstaja neposredna povezava med trgovinskimi dogodki z USD in BDP, ki lahko pogosto premaknejo nacionalno valuto, odvisno od tega, ali so novice dobre ali slabe.

Rastoče gospodarstvo ZDA

Ko ameriško gospodarstvo raste, trgovci in vlagatelji to vzamejo kot dober znak in USD postane privlačen na Forex trgih, ker se BDP obravnava kot stabilna in likvidna valuta z dobrimi obeti. Zato je EURUSD najbolj trgovan valutni par na Forex trgih in USD je varno sredstvo. Forex trgovci vidijo obe valuti kot stabilni in se zlahka izmenjujeta med seboj, ker sta osnovni gospodarstvi močni.

Stablecoini, kot je USDT, temeljijo na rezervah USD in veljajo za lažje zamenjane kot številne druge kripto valute.

Odporna valuta ni edini pozitiven učinek rastočega ameriškega gospodarstva. Donosna sredstva, ki se kupujejo in prodajajo v ameriških dolarjih, postanejo zanimiva tudi za vlagatelje. Te lahko vključujejo obveznice, kot so zakladnice ZDA ter bančne in podjetniške vrednostne papirje.

Delniške naložbe bodo verjetno bolj zasijale, ko bodo vlagatelji bolj prepričani, da BDP raste.

Nenazadnje bo trg dela verjetno močan in delodajalci bi lahko vlagali v ustvarjanje novih delovnih mest in odpiranje novih podjetij.

Skratka, naraščajoči BDP pelje vse ladje naprej.

Zmanjšani BDP v ZDA

Dramatični dogodki se zgodijo na finančnih trgih, ko ZDA vstopijo v recesijo in BDP razočara trgovce in vlagatelje.

V scenariju, ko se ameriško gospodarstvo krči, lahko pride do dominskih učinkov na nacionalno valuto, kar lahko oslabi in spodkopa potrošniško moč. Namesto da bi bili privlačen nakup, lahko trgovalni trgi svojo porabo varnega zatočišča preusmerijo na zlata sredstva ali JPY.

Krčenje BDP pomeni padec trgov v delniškem in valutnem sektorju, vendar to ne pomeni, da vlagatelji prenehajo vlagati ali trgovci prenehajo trgovati. Namesto tega njihovo vedenje in psihologija postaneta obrambna in se lahko osredotočata na kratkoročno pridobivanje dobička in druge strategije.

Kako trgovati z novicami o ameriškem BDP

Trgovanje na podlagi novic o ameriškem BDP je odvisno od smeri gospodarstva, obsega sprememb in razmer. Upoštevajte, da je ob objavi novic o BDP običajno takojšen odziv s Forex trgov, saj milijoni trgovcev zavzamejo pozicije na podlagi rezultatov ankete. Spodnji scenariji nikakor niso izčrpni, ampak so namenjeni predstavitvi tega, kaj se lahko zgodi.

Gospodarski upadi

V enem scenariju se BDP rahlo krči, vendar obstajajo začasni razlogi, kot so geopolitični dogodki, ki povzročajo omejeno težavo. Vlagatelji in trgovci lahko zmanjšajo svoje pozicije na sredstvih, denominiranih v USD in USD, vendar ostanejo mirni in prepričani, da bo težava kmalu minila.

Druga možnost je, da se BDP hitro krči in ima eno od ključnih meril uspešnosti gospodarstva, kot je trg dela, pomeni dolgoročen problem. Vlagatelji na borznih trgih in trgovci z valutami bi verjetno sprejeli bolj drastične ukrepe, da bi omejili svojo izpostavljenost premoženju v USD in svoj denar vložili v varna sredstva, kot je zlato.

Gospodarski vzponi

Če se je BDP ZDA rahlo povečal in so gospodarske razmere normalne, bo razpoloženje na trgu verjetno pozitivno in ameriški dolar bi lahko pridobil večjo privlačnost zaradi dejavnika stabilnosti in zaupanja.

Obstaja še ena možnost: gospodarstvo bi lahko cvetelo in ključno gospodarsko merilo, kot je inflacija, je lahko visoka. To bi verjetno povzročilo živčno razpoloženje na trgu zaradi nevarnosti nenadnega preobrata in vse večje verjetnosti recesije.

Preden začnete trgovati z novicami o ameriškem BDP, je pametno izvedeti več o tem, kako deluje temeljna analiza, tako da se prijavite na spletne seminarje Admirals, ki jih gostijo strokovnjaki na trgovalnih trgih, in preberete našo bogastvo izobraževalnih virov in tečajev za trgovce in vlagatelje, vključno s Forex 101.

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.