V tem članku se naučite, kako so stopnje inflacije povezane z valutami, vključno z:

razmerje med deviznimi tečaji in inflacijo;

kako lahko stopnje inflacije sprožijo nestanovitnost na valutnih trgih;

kaj se zgodi z valuto države, ko cene rastejo;

in kako so obrestne mere povezane z inflacijo in Forexom.

Vas zmedejo povezave med inflacijo in valutami? Nisi edini. Celo izkušeni trgovci si želijo, da bi vedeli za te makroekonomske informacije, preden so sklenili določene posle, ki niso bili uspešni, zato je pametno, da se o njih poučijo čim prej.

Stopnje inflacije so kot podlage in plime na trgu Forex; jih ne vidiš, a zagotovo so tam. Ko so letne stopnje inflacije normalne – normalno pomeni približno 2-odstotno rast na leto – podtokovi ustvarjajo finančne plime, ki prihajajo in izstopajo na relativno predvidljiv način. Cene se gibljejo v določenem razponu in potrošniki vedo, kaj lahko pričakujejo od svojih dnevnih nakupov ali stroškov goriva. To je idealen scenarij, ki ga imajo v mislih globalne centralne banke, ko govorijo o stabilnosti cen.

Stabilnost cen pomeni, da veste v povprečju, koliko enot valute vaše države bo potrebno za osnovno blago in storitve. V Združenem kraljestvu potrošniki vedo, koliko GBP bo na primer porabilo za galono bencina. Če cena bencina čez noč poskoči, je nevidni tok inflacije pravkar ustvaril cunami v gospodarstvu.

Kaj se zgodi z valuto, ko se inflacija dvigne?

Ko cene rastejo prehitro, valuta države izgubi velik del svoje porabe. Za nakup blaga in storitev ter za izvajanje finančnih načrtov je potrebnih več denarnih enot, toda od kod te dodatne enote, če plače ostanejo enake ali rastejo prepočasi, da bi jih dohitele?

Potrošniki si lahko izposodijo več denarja ali uporabijo več kreditov, ko vidijo vrzel med svojimi prihodki in odhodki ter poskušajo plačati višje cene, kolikor je le mogoče. To se dejansko napaja v inflacijski podtok, ki ga nabrekne do nevarne točke denarne inflacije, ko je denarna enota morda vredna manj kot papir, na katerem je natisnjena.

Na tej točki postane valuta države šibkejša v primerjavi z drugimi valutami in je na izgubi vseh menjalnih tečajev. Potrošniki, ki želijo potovati v tujino, v zameno za svojo valuto ne bodo mogli dobiti toliko, pri nakupu iz tujine pa bi za nakup artikla v tuji valuti potrebovali več domače valute.

Primere učinkov pobegle inflacije lahko vidimo v venezuelskem bolivarju, kjer Mednarodni denarni sklad pričakuje, da bo stopnja inflacije presegla milijon odstotkov, po nekaterih poročilih pa bi lahko nakup kosila stal 250.000 bolivarjev. To pomeni, da so tuje valute močne v primerjavi z Bolivarjem in večina transakcij se izvaja s tujimi valutami.

Upajmo, da bo centralna banka države vstopila, preden se bo zgodila velika inflacija, in zvišala obrestne mere, tako da bodo potrošniki zmanjšali zadolževanje in porabo ter začeli varčevati, ker bodo prejemali dohodek iz obresti na svoje varčevalne račune. Z zaostrovanjem denarja se stopnja inflacije umirja, saj potrošniki zavračajo visoke cene, rast cen pa se na letni ravni vrne bližje 2 odstotkoma. Monetarna zaostritev je politika, ki ohranja vrednost valute in jo krepi v primerjavi s tujimi valutami. V tem scenariju potrošniki, ki potujejo v tujino, prejmejo enak ali celo ugoden menjalni tečaj za tuje valute.

Razmerje med deviznimi tečaji in inflacijo

Kako je vse to povezano s trgovanjem na Forexu? Pri trgovanju na Forexu, ki ga opravi potrošnik, se ena valuta menja za drugo. Osnovna valuta (vaša domača valuta) se zamenja za nasprotno valuto (tujo valuto). To bi lahko izgledalo takole: 1 GBP (domača osnovna valuta) je enak 1,17 EUR (tuja nasprotna valuta) in je enostavna menjava vrednosti po tečaju, ki ga določijo banke ali agencije za menjalni tečaj. V tem scenariju je potrošnik po menjavi lastnik valute. Podobno trgovanje bi lahko na institucionalni ravni opravila banka, hedge sklad ali centralna banka, seveda se ti posli povečajo za milijone valutnih enot.

Forex trgovanje se lahko izvaja tudi s finančnimi instrumenti, imenovanimi pogodbe za razliko (CFD). To je trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, tako imenovano, ker pogodbe izhajajo iz osnovnih valutnih sredstev in odražajo dejanska gibanja na Forex trgih. Pri tej vrsti trgovanja trgovec ni lastnik osnovne valute, namesto tega je cilj ustvariti donos na razliko v ceni med začetno in zaključno pozicijo.

Kadar inflacija raste prehitro in vrednosti valut nihajo, lahko to dramatično vpliva na te razlike v cenah, kar povzroči nestanovitnost in nepredvidljivost. Razen če se zavedate učinkov inflacije na vrednost valute, lahko domnevate, da bodo cene v pričakovanem območju, ko je to daleč od realnosti. Izkušeni trgovci vedo, da je pomembno biti previden in imeti vzpostavljene strategije obvladovanja tveganja, vključno z, vendar ne omejeno na:

Ustavitev izgube

Strategije varovanja pred tveganjem

Skrbno spremljanje vaših poslov

Ozaveščanje in raziskovanje makroekonomskih razmer

Razumevanje, da gospodarske razmere vplivajo na vrednost valute

Preden izvedete enostavne menjave valut ali začnete trgovati s CFD-ji na valute v obdobjih visoke inflacije ali drugih makroekonomskih motenj, priporočamo, da se naučite več in se udeležite našega brezplačnega tečaja Forex 101 .

Poleg tega lahko pridobite nekaj izkušenj na demo računu Admirals, preden se premaknete na račun v živo.

