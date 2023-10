Trgi pozorno spremljajo napetosti na Bližnjem vzhodu!

Oktober 10, 2023 09:45

Cene nafte so se v torek zjutraj znižale, ko tržni analitiki in vlagatelji poskušajo oceniti potencialni vpliv konflikta na Bližnjem vzhodu na oskrbo z energijo. Delniški trgi v Aziji so se otresli pritiskov, zabeleženih včeraj, zvišali.

V ponedeljek je preobrat na Bližnjem vzhodu zvišal cene nafte na svetovnih trgih, priljubljena trgovalna surovina pa si je v prejšnjem tednu opomogla. S surovo nafto Brent se je trgovalo za 4 % višje, do 89 $ za sod, medtem ko so se vlagatelji trudili, da bi v svoje portfelje dodali več sredstev tako imenovanega »varnega zavetja«.

Nekateri tržni analitiki že kažejo, da bi ameriška centralna banka (Fed) lahko ponovno ovrednotila morebitne premisleke o zvišanju obrestnih mer, da bi se izognila recesiji ali celo pospešila znižanje obrestnih mer v letu 2024. Glede na CME FedWatch Tool, je verjetnost, da bo Fed ohranila obrestne mere nespremenjene . na novembrski seji upravnega odbora narasel na 89 %.

Poročilo o inflaciji CPI v Nemčiji

V sredo zjutraj bo Destatis objavil septembrsko poročilo o inflaciji CPI. Ekonomisti pričakujejo, da bo skupna inflacija ostala nespremenjena pri 4,5 % oziroma 0,3 % na letni in mesečni ravni. Nazadnje je bila nižja stopnja inflacije zabeležena februarja 2022, tik pred začetkom vojne v Ukrajini.

Novice, ki prihajajo z nemškega trga, pa niso posebno pozitivne. Analitiki ING so ugotovili, da je najbolj priljubljen poslovni kazalnik v državi, indeks Ifo, padel že peti mesec zapored in zabeležil najnižjo vrednost po letu 2018.

Indeks nabavnih menedžerjev v nemški proizvodnji (PMI) je avgusta znašal 39,1, kar je njegova druga najnižja vrednost od maja 2020, medtem ko je padec tovarniških naročil za več kot 4 % presegel pričakovanja ekonomistov.

OPEC zvišuje dolgoročno napoved proizvodnje nafte

V svojih svetovnih napovedih za nafto za leto 2023 je OPEC dejal, da pričakuje, da bo svetovno povpraševanje do leta 2045 doseglo 116 milijonov sodčkov na dan, kar bi bilo 6 milijonov sodčkov več, kot je napovedal v tem času lani. Poročilo OPEC-a pravi, da bi lahko investicijska sredstva za kritje dviga proizvodnje dosegla blizu 14 bilijonov dolarjev.

Generalni sekretar OPEC Haitham al-Ghais je opozoril: »Nedavni dogodki so ekipo OPEC pripeljali do ponovne ocene, kaj posamezna energija lahko zagotovi, s poudarkom na pragmatičnih in realističnih možnostih in rešitvah. Pozivi k ustavitvi naložb v nove naftne projekte so zgrešeni in lahko povzročijo energetski in gospodarski kaos. Zgodovina je polna številnih primerov pretresov, ki bi morali služiti kot opozorilo, kaj se zgodi, ko oblikovalci politik ne priznajo kompleksnosti energije, ki je prepletena."

Podpredsednik ECB De Guindos poziva k previdnosti

Podpredsednik ECB Luis De Guindos je v ponedeljek dejal, da morajo biti udeleženci na trgu previdni zaradi naraščajočih življenjskih cen. De Guindos je opozoril, da je makroekonomsko okolje podvrženo "ogromni negotovosti."

De Guindos pa je izrazil prepričanje, da se inflacija kljub povišanim cenam nafte, depreciaciji evra glede na ameriški dolar in naraščajočim stroškom dela znižuje.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.