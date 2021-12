Surova nafta narašča, ko strahovi Omicron pojenjajo

V zadnjem tednu ali tako je pojav nove različice Covid-19 Omicron povzročil široko nestanovitnost na finančnih trgih.

Nikjer to ni bilo tako očitno kot pri surovi nafti, kjer je prišlo do močnega padca zaradi skrbi glede učinkovitosti obstoječih cepiv proti tej različici in strahu pred ponovno uvedbo omejitev s strani vlad.

Odločitev Svetovne zdravstvene organizacije, da označi Omicron kot varianto, je povzročila, da so cene surove nafte Brent v nekaj več kot tednu dni padle za več kot 14 %.

Vendar pa so čez vikend poročila iz Južne Afrike navedla, da so doslej primeri Omicron kazali le blage simptome. Poleg tega je najvišji ameriški zdravstveni uradnik dr. Anthony Fauci konec tedna izjavil, da so zgodnji podatki o novi različici "spodbudni".

Ta žarek upanja je ta teden trgom vlil novo zaupanje in nakazal, da se najslabši scenarij, ki je bil že vključen v cene nafte, morda ne bo uresničil.

Konec tedna je prišlo tudi do zastoja posrednih pogovorov med ZDA in Iranom glede ponovne vzpostavitve iranskega jedrskega sporazuma. Čeprav bi lahko bila pogajanja še vedno plodna, bo odložena resolucija še bolj zavrnila vračanje iranske nafte.

Včeraj so se kot posledica obeh dejavnikov cene surove nafte Brent okrepile za več kot 5 % in so v torek zjutraj nadaljevale rast.

Medtem ko so trenutne novice pozitivne za surovo nafto, je razprodaja prejšnjega tedna opomnik, da pandemije še ni konec in da bodo cene nafte ostale še posebej občutljive na kakršna koli nova dogajanja.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – grafikon H1 surove nafte Brent. Datumsko obdobje: 15. november 2021 – 7. december 2021. Datum zajema: 7. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Petletna evolucija cen :

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon surove nafte Brent. Datumsko obdobje: 24. maj 2015 - 7. december 2021. Datum zajema: 7. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

