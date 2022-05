Številke o inflaciji nad GBP, CAD

Maj 18, 2022 13:22

Številke o inflaciji danes visijo nad GBP in CAD, ko Združeno kraljestvo in Kanada objavljata svoje najnovejše rezultate CPI.

Aprilska številka stopnje inflacije v Združenem kraljestvu je 9 odstotkov na letni ravni v primerjavi s 7 odstotki marca, vendar so to napovedi verjetnosti, ne gotovosti. Prihodnost valute GBP bi lahko prinesla še velike nestanovitnost, če so dejanski rezultati slabši od pričakovanih.

Trgovci in vlagatelji upajo, da se bo inflacija ohladila zaradi zaostritve denarne politike Banke Anglije. Če se bo inflacija še naprej povečevala, ta scenarij podpira nadaljnje zviševanje obrestnih mer v Združenem kraljestvu. Če se je inflacija ohladila, se bo sokolska politika BoE morda izplačala.

V obeh primerih je GBP že pod pritiskom močnejšega USD in bi lahko pridobil nekaj podpore ob umiritvi inflacije. V primeru, da se izkaže, da je inflacija višja od pričakovane, bo GBP morda doživel novo razprodajo, ker so strahovi pred recesijo na valutnim trgom kot trn v peti za katerga upamo, da se ne bo zgodil.

Stopnja inflacije v Kanadi za april je ocenjena na konsenzu 5,4 odstotka na letni ravni v primerjavi s 5,5 odstotka marca. Tako kot GBP je tudi CAD pod pritiskom močnega USD.

"Glavni dejavnik je verjetno bila moč ameriškega dolarja, ki je imel koristi od tokov v t.i. varno zatočišče, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini, pa tudi močan porast ameriških donosov." Namestnik guvernerja Bank of Canada Toni Gravelle.

Oglejte si več trgovinskih novic, soglasja in dejanskih rezultatov na Admirals Forex koledarju.

Med drugimi trgovalnimi novicami, promptne cene surove nafte ostajajo povišane, saj geopolitični dogodki še naprej vzbujajo strahove na strani ponudbe. Biki so v zadnjih 48 urah uspešno potisnili WTI in Brent navzgor in se tako odzvali na rdeče zastave groženj na strani ponudbe zaradi konflikta v Ukrajini, ki prihajajo v času, ko povpraševanje po potovanjih in prevozu hitro narašča.

Promptne cene zlata so v času pisanja analize v padajočem trendu, saj USD postaja privlačnejši za varna zatočišča. Pričakuje se, da bodo zakladnice, denominirane v USD, nudile višje donose v razmerah naraščajočih obrestnih mer.

Bodite na tekočem z jutranjo sejo trgovanja v živo izkušenega trgovca Markusa Gabela.

Kako inflacija vpliva na gibanje valut? Podatki o inflaciji so znani tudi kot merila indeksa potrošniških cen (CPI). Vplivajo na gibanje valut, ko so številke višja ali nižja od pričakovanih ali običajnih. Centralne banke si praviloma prizadevajo za 2-odstotno inflacijo na letni ravni, da bi spodbudile stabilnost cen. Ko se cene v obdobjih gospodarske rasti segrejejo, centralni bankirji ponavadi zvišajo obrestne mere, da obdržijo inflacijo pod nadzorom. Ko se obrestne mere dvignejo, lahko nacionalna valuta apreciira, saj vlagatelji in trgovci prevzemajo sredstva, kot so obveznice, denominirane v tej valuti. Naraščajoče povpraševanje po valuti pogosto pomeni, da se vrednost valute dvigne.

