Spot nafta izjemno volativna pred živahnim trgovalnim dnevom

Prometne cene nafte so nestanovite, svetovne borze pa izgubljajo vrednosti, saj inflacija in geopolitične napetosti obremenjujejo razpoloženje glede tveganja pred napornim trgovalnim dnevom.

Makroekonomske novice

Markit je danes objavil marčevsko poročilo PMI za Nemčijo. Glede na odziv na rezultate lahko ta dogodek premakne EURUSD. Predelovalni sektor evrskega območja se poleg negotovosti glede prihodnosti trgovine z Rusijo med konfliktom v Ukrajini sooča s težavami v obliki visokih cen surove nafte in naraščajočimi stroški industrijskih procesov.

Trgovalne novice v Združenem kraljestvu

Poročilo Markit March Services za Združeno kraljestvo je danes objavljeno z možnim učinkom na tečaje GBP. Merilo uspešnosti je bilo za februar tik pred stopnjevanjem geopolitičnih tveganj, ki je vplivalo na razpoloženje za ves marec.

Valutni pari CHF

Oglejte si valutne pare CHF pred odločitvijo o obrestnih merah Swiss National Bank (SNB) danes zjutraj. Ker se globalne denarne politike zaradi visokih stopenj inflacije spreminjajo. Trenutna ključna obrestna mera SNB je pri - 0,75 odstotka.

USD – Naročila trajnega blaga

Zadnji trgovalni dogodek z rdečo zastavo za danes je poročilo o naročilih trajnega blaga v ZDA za februar. Visoka inflacija je morda vplivala na razpoloženje potrošnikov za ta mesec in dolar se lahko premakne, odvisno od odziva borz na novice.

Trgovci s surovo nafto so občutljivi na tveganja pri dobavi

Živci vlagateljev so napeti, saj se tveganja na strani ponudbe znova pojavljajo v Kaspijskem morju, od koder se prevaža velik del ruske surove nafte. Prometne cene surove nafte so zaradi poročil o motnjah v oskrbi pred upadom poskočile za okoli pet odstotkov. Nestanovitnost se bo verjetno pojavila v primeru podobnih incidentov v regiji in pred ključnim srečanjem OPEC.

Evropa je želela, da OPEC razbremeni tesne zaloge nafte, skupina se bo sestala naslednji teden, 31. marca. OPEC se je doslej upiral pozivom k povečanju dobave na podlagi tega, da je svetovno povpraševanje po surovi nafti nespremenjeno pri 4,2 mb/dan.

Podprte promptne cene zlata

Zdi se, da so promptne cene zlata podprte sredi stalne negotovosti. Vlaganje v varno zatočišče je trdno na pravi poti, saj geopolitika in inflacija ohranjata čustva previdna, finančni instrumenti pa se odzivajo na novice.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:

To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.

Analizo pripravi neodvisna novičarska in ekonomska analitika Sarah Fenwick (finančna pisateljica) (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi njihovih osebnih ocen.

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.

Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.

Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja .