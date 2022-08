Kako trgovati s Shellom po rekordnih dobičkih v drugem četrtletju

Avgust 03, 2022 19:20

Sezona zaslužkov se je šele dobro začela ob tem pa naftna in plinska podjetja kažejo bistveno izstopanje z izjemnimi rezultati.

To ne bi smelo biti presenečenje, saj se visoke cene energije v drugem četrtletju še naprej spreminjajo v rekordne dobičke za številna naftna in plinska podjetja. Prejšnji teden je bil na vrsti Shell za objavo dobička v drugem četrtletju in svojih delničarjev ni prav nič razočaral.

Spodaj izveste, kako in zakaj trgovati z delnicami Shell.

Instrument: Shell Plc Simbol za Invest.MT5 račun: SHEL.UK Datum ideje: 2. avgust 2022 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: 2200 p Cena izstopa: 2726 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj trgovati z delnicami Shell?

Nobena skrivnost ni, da so cene energentov trenutno zelo visoke.

Zaskrbljenost glede svetovne oskrbe z nafto in plinom, ki je že na začetku leta težko dohajala povpraševanje se je še poslabšala ob trajajočem konfliktu v Ukrajini. Posledica tega je trgovanje z nafto in plinom na najvišji ravni že dolgo časa.

Te naraščajoče cene so veliko prispevale k visoki stopnji inflacije, ki smo ji trenutno priča po vsem svetu. Prav tako so povzročile velike dobičke naftnim in plinskim podjetjem, kot je Shell.

Prejšnji teden je Shell objavil rezultate za drugo četrtletje , v katerih so poročali o rekordnem dobičku, ki se je več kot podvojil na medletni ravni. Njihov prejšnji četrtletni rekord je bil dosežen pred tremi mesece, v prvem četrtletju letos. Tako, da lahko govorimo o izjemnem letu.

Čeprav se je Shell v drugem četrtletju odločil ohraniti svoje dividende nespremenjene, je napovedal nov program odkupa delnic v vrednosti 6 milijard dolarjev, ki je sledil odkupom v vrednosti 8,5 milijarde dolarjev, sklenjenim v prvi polovici leta.

Odkupi delnic so priljubljeni med vlagatelji, saj so tako kot izplačila dividend sredstvo za vračilo presežka denarja delničarjem – pogosto na davčno učinkovitejši način.

Podjetja z ustvarjanjem povpraševanja pritiskajo na tečaj delnice v smeri navzgor, hkrati pa zmanjšujejo število delnic v obtoku, kar dodatno krepi pritisk na tečaj navzgor.

Glede trenutnih gospodarskih obetov je veliko stvari negotovih, vendar pa lahko pričakujemo, da bodo proizvajalci, kot je Shell, še naprej dosegali dobre rezultate, dokler bodo cene nafte in plina visoke.

Kljub temu ni mogoče izključiti možnosti gospodarske recesije v bližnji prihodnosti, zlasti potem, ko so ZDA prejšnji teden poročale o negativni rasti v drugem četrtletju zapored.

Cene surovin, kot sta nafta in plin, imajo tradicionalno močno pozitivno korelacijo z gospodarsko rastjo. To pomeni, da ko se gospodarstvo krči, običajno trpi povpraševanje po nafti in plinu. Zato bo moral vsakdo, ki razmišlja o nakupu delnic družbe Shell, skrbno pretehtati to tveganje in morebitne koristi.

Shellova napoved delnic – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic družbe Shell v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 14 ocen za nakup, 1 za drževanje in 0 za prodajo delnic Shell. Najvišja raven cene za Shellovo napoved delnice je 3.200 p, najnižja ciljna cena pa 2.025 p.

Povprečna napoved cene za Shellovo delnico je 2726,86 p, kar predstavlja več kot 26-odstotno rast glede na ravni v času pisanja članka.

Vir: TipRanks - 2. avgust 2022

Primer trgovanja z delnicami Shell

Primer trgovalne ideje za delnice Shell je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 2.200 p, da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 2726p.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 – 12 mesecev

Če kupite 100 delnic Shell: Če je cilj dosežen = £526 potencialni dobiček (2726p – 2200p *100 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi se cena delnice dvignila neposredno navzgor, saj se lahko vmes celo zniža, preden bi narasla. To je še posebej pomembno upoštevati glede na borzne razprodaje, ki smo jim bili priča doslej v letu 2022.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Shell povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Ali menite, da se bo cena delnic Shell gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Shell premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

