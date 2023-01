Rast kitajskega BDP daleč pod ciljem leta 2022

V torek zjutraj sta šanghajski indeks Composite in hongkonški Hang Seng padla, saj so podatki, ki jih je objavil kitajski nacionalni statistični urad, pokazali, da se je bruto domači proizvod (BDP) države leta 2022 povečal za 3 %, kar je ena najpočasnejših stopenj rasti v zadnja desetletja.

Analitiki Goldman Sachsa so komentirali rast kitajskega BDP in menili, da je hitro ponovno odpiranje gospodarstva obremenilo njegovo širitev. "Trenujoči 'izstopni val' na podlagi hitrejšega ponovnega odpiranja Kitajske od pričakovanj je močno vplival na gospodarsko dejavnost v zadnjih mesecih zaradi porasta okužb, začasnega pomanjkanja delovne sile in motenj v dobavni verigi," so zapisali v svojem poročilu. .

Decembrska prodaja na drobno na Kitajskem je presegla pričakovanja ekonomistov, saj je na medletni ravni padla le za 1,8 %. Številka je bila bistveno boljša od 8,6-odstotnega padca, ki ga je napovedala anketa Reutersa.

Banka Japonske bo odločala o obrestnih merah

Upravni odbor Bank of Japan (BoJ) se bo v sredo sestal, da bi razpravljal o politiki obrestnih mer. Tržni analitiki pričakujejo, da bo BoJ ohranil svojo referenčno obrestno mero nespremenjeno. Ekonomisti pri Bank of America Global Research menijo, da bi lahko opustila svojo politiko nadzora krivulje donosa, in dodali, da »v našem glavnem scenariju tveganja, kjer BoJ opusti nadzor krivulje donosa (YCC), menimo, da bi lahko TOPIX padel do 3 % v bližnji prihodnosti. izraz, pri čemer so ključni sektorji, občutljivi na obrestno mero, kot so banke, potencialno boljši.”

Inflacija CPI v Kanadi se je decembra verjetno znižala

Ena najpomembnejših torkovih objav finančnih podatkov bo decembrsko poročilo o kanadskem indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI). Ekonomisti pričakujejo, da bo skupna letna inflacija padla na 6,3 % s 6,8 %, zabeleženih novembra.

Kanadska centralna banka (BoC) je zaostrila svojo denarno politiko, da bi dosegla cilj 2-odstotne inflacije. Nekateri ekonomisti menijo, da bo upravni odbor BoC še naprej zviševal obrestne mere, pri čemer jih 60 % pričakuje dvig za 25 bazičnih točk ob prihodnji objavi politike v sredo, 25. januarja.

12. januarja je kanadski dolar v primerjavi z ameriškim dolarjem dosegel najvišjo vrednost v zadnjih sedmih tednih, k čemur so prispevale naraščajoče cene nafte in padajoča inflacija v ZDA.

Ali se je inflacija CPI v Združenem kraljestvu decembra upočasnila?

Ker je gospodarstvo Združenega kraljestva eno najmočnejših na evropski celini, bodo njegovi podatki o inflaciji CPI, ki naj bi bili objavljeni zgodaj v sredo, 18. januarja, zagotovo pritegnili pozornost. Urad za državno statistiko (ONS) bo predvidoma objavil decembrsko poročilo o inflaciji CPI. Tržni analitiki napovedujejo, da bo inflacija v Združenem kraljestvu znašala 10,6 %, kar je nekoliko nižje od številke 10,7 %, zabeležene novembra.

Zdi se, da udeleženci na trgu pozdravljajo upočasnitev inflacije, potem ko je novembra dosegla rekordnih 11,1 %. Poročila, ki jih je objavil ONS, kažejo, da se inflacija cen proizvajalcev (PPI) v Združenem kraljestvu prav tako umirja.

Čeprav nekateri ekonomisti menijo, da je inflacija CPI dosegla svoj vrh, se še vedno napoveduje, da bo ostala na dvomestnem območju. Da bi nadzorovala inflacijske pritiske, je Bank of England (BoE) zvišala svoje referenčne obrestne mere. Ekonomistka in članica Odbora za monetarno politiko (MPC) BoE Catherine Mann je predlagala, da centralna banka v svojem ciklu zviševanja obrestnih mer ni na točki, ko bi morala skrbeti zaradi tveganja pretiranega zaostrovanja.

Začenja se svetovni gospodarski forum

Ponovno se vrača Svetovni gospodarski forum (WEF), ki bo prvič po treh letih potekal v Davosu v Švici. Več kot 2700 svetovnih voditeljev iz 130 držav, vključno z 52 voditelji držav in vlad, se bo udeležilo letnega srečanja WEF.

Anketa, opravljena med ekonomisti, je pokazala, da večina od 22 vodilnih ekonomistov, ki jih je anketiral WEF, meni, da je svetovna recesija verjetna leta 2023. Poleg tega jih večina meni, da bosta ZDA in Evropa letos doživeli šibko ali zelo šibko gospodarsko rast.

