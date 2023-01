3 scenariji, ki jih je treba upoštevati, ko postanejo inovacije viralne

Januar 06, 2023 10:00

Ta članke razpravlja o novicah o trgovanju in vlaganju za začetnike ter vrednosti filtriranja informacij glede na vaše finančne cilje. Kaj se zgodi, ko pride do poplave informacij o inovaciji, ki je pritegnila domišljijo trga? Celo najbolj izkušeni trgovci in vlagatelji lahko ugotovijo, da njihove filtre in modro presojo utopi navdušenje.

Zlahka te zanese, ko izdelek, podjetje ali storitev postane viralen in se zdi, da vsi govorijo o tem. Preden začnete trgovati z viralnimi sredstvi ali vlagati v njih, so tukaj trije scenariji, ki jih je treba upoštevati, ko razmišljate o prednostih in slabostih.

1.Najnovejša tehnologija (ki je še malo ljudi razume)

Projekt umetne inteligence (AI) ChatGPT je potreboval le pet dni, da je zbral milijon uporabnikov, med katerimi se mnogi še vedno sprašujejo, kaj bi z njim storili, razen da bi mu dali vsebino svoje shrambe in prosili za nasvete o receptih.

Čeprav je to zabavno na kanalih, kot je TikTok, je ustanovitelj ChatGTP Sam Altman dejal, da ni prepričan, kako bodo njegovi vlagatelji poplačani in da bo sčasoma za odgovore na to vprašanje vprašal ChatGPT. Monetizacija chatbota je druga stvar. Zaenkrat je brezplačen in Sam Altman je dejal, da bo v prihodnosti morda treba plačati klepet. Medtem so stroški klepetalnega robota z umetno inteligenco neverjetno visoki, dejstvo, ki bi ga lahko spregledali v vsem klepetu o tem, kako bo to spremenilo svet.

Zdi se, da je umetna inteligenca na poti do kritične mase in jo oblikuje interakcija z milijoni ljudi. Sodeč po oglašanju je to vznemirljiv razvoj. Vendar obstaja nekaj – pravi potencial za vlagatelje in trgovce je morda v prihodnosti, ne v sedanjosti.

Metaverzum in virtualna resničnost sta primerov potencialno prelomnih tehnologij, ki bi lahko bile tako velike, kot so zdaj spletna mesta družbenih medijev – nekoč v prihodnosti.

Nestanovitna zgodovina digitalnih valut, kot je Bitcoin, je še en dober primer negotove poti za inovativne finančne instrumente. Eno vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, kakšna je stopnja tveganja pri tovrstnih inovacijah in kako zadovoljni ste s to stopnjo tveganja?

Medtem ko je bistveno spremljati razvoj umetne inteligence in drugih inovativnih izdelkov, je kot začetnik na trgih ključnega pomena, da se spomnite negotovosti.

2.Najnovejši medicinski preboj (in nerazumljiv žargon)

Zdi se, da napovedim medicinskih prebojev sledi množica strokovnjakov in nestrokovnjakov, ki delijo svoja mnenja o tem, kako se bo spremenila zdravstvena zgodovina.

Kot je bilo razvidno med pandemijo, je balon dezinformacij in polemik lebdel okoli na primer o sistemih za dostavo cepiva MRNA. V teh situacijah je pametno zagotoviti, da ima vir informacij resnično medicinsko ozadje.

Glede na to, da so farmacevtske delnice pomemben sektor, lahko vsako novo zdravilo postane viralno, morda zaradi napačnih informacij ali zanimanja javnosti za zdravstveno varstvo ali kombinacije obojega. Narava viralnih novic je kratkoročna in ima lahko bliskovit učinek na tečaje delnic, ki bi lahko prav tako hitro padle. Ocenjevanje informacij v kontekstu vaših finančnih ciljev je ključni korak pred naložbenimi ukrepi.

3.Guruji, voditelji in pop kultne poslovne osebnosti

Vpliv inovativne tehnologije in drugih izdelkov povečajo guruji, voditelji in pop kultni poslovneži, ki imajo veliko moč v množičnih družbenih medijih. En sam tvit voditelja misli ali vplivneža lahko povzroči val odzivov, ki se zaradi viralne narave spleta še bolj i hitreje širi.

Ko so vsi drugi pozorni na virusne tvite in objave, je to priložnost za izkušene trgovce in vlagatelje, da se namesto tega osredotočijo na temelje podjetja. Le malo stvari je bolj razkrivajočih kot številke, ki prikazujejo dobičke, izgube, stroške in obveznosti. Finančni izkaz težko postane viralen, vendar informacije v njem povedo večjo zgodbo o uspešnosti podjetja.

Skratka, inovacije, ki postanejo viralne, bi lahko zašle v opombe zgodovine ali postale naslednji vizionarski trend na finančnih trgih. Iztresanje drobcev trdnih informacij se morda zdi manj vznemirljivo kot spremljanje najnovejših vročih novic, a vseeno vam bo morda rezultat na koncu poplačal vaš trud.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.