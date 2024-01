Poročila o inflaciji CPI v ZDA in na Kitajskem so v središču pozornosti

Januar 10, 2024 15:32

Poročila o inflaciji ZDA in Kitajske v četrtek oziroma petek so nizi podatkov, na katere se bodo ekonomisti verjetno osredotočali do konca tega tedna. Obe gospodarstvi sta bili v težavah, saj so visoke inflacije in restriktivne gospodarske politike prizadele proračune potrošnikov.

V drugih novicah je Svetovna banka opozorila, da bo svetovno gospodarstvo raslo najpočasneje (2,4 %) od pandemije . Glavni ekonomist Svetovne banke Intermit Gill je dejal, da so visoke obrestne mere in konflikti v različnih regijah igrali pomembno vlogo. Vendar je tudi opozoril, da "ob koncu leta 2024 predvidevamo, da bodo imela vsa napredna gospodarstva dohodek na prebivalca, ki bo višji od tistega, ki so ga imela pred COVID."

Poročilo CPI za december 2023 v ZDA

Ekonomisti pričakujejo, da bodo natančno preučili podatke o inflaciji v ZDA za mesec december, saj naj bi ameriški urad za statistiko dela (BLS) objavil svojo mesečno raziskavo.

Analitiki napovedujejo, da se je inflacija CPI v ZDA v zadnjem mesecu leta 2023 povečala na 0,2 % na letni ravni, medtem ko naj bi osnovna inflacija CPI znašala 3,8 %, kar je manj od novembra, ko je znašala 4 %.

Poročilo ING pravi: »Pričakuje se, da bo osnovna inflacija padla pod 4,0 % (soglasje in poziv ING sta 3,8 %), vendar je decembrski zapisnik FOMC pokazal, da obstaja splošno optimistično mnenje o poti dezinflacije in to naj ne bi spremenilo slike dramatično. Naš poziv ostaja k prvemu znižanju obrestnih mer v maju in postopni razveljavitvi marčevskih stav na znižanje obrestnih mer.”

Poročilo CPI za Kitajsko december 2023

Petek bo dan za pomembne objave podatkov o inflaciji, ki prihajajo s Kitajske, saj bo Državni statistični urad (NBS) osvetlil razmere v gospodarstvu.

Tržni analitiki kažejo, da bo decembrska inflacija CPI verjetno še nižja od vrednosti –0,5 %, zabeležene novembra, saj so bili stroški energije nižji. Nomurini analitiki so predlagali, da bi lahko bila možnost znižanja posojilne obrestne mere s strani Ljudske banke Kitajske (PBoC) na prihajajočem srečanju 21. januarja.

Rast v evroobmočju in znižanje obrestnih mer

V Evropi je podpredsednik ECB Luis De Guindos dejal, da se bo "hiter tempo dezinflacije, ki smo ga opazili leta 2023, letos verjetno upočasnil." De Guindos je opozoril, da "prehodni podatki kažejo, da prihodnost ostaja negotova, obeti nagnjeni navzdol," in dodal, da "mehki kazalniki kažejo na gospodarsko krčenje tudi decembra, kar potrjuje možnost tehnične recesije v drugi polovici leta 2023 in šibke obete za bližnji čas."

Guverner Banque de France (BoF) in oblikovalec politik Evropske centralne banke (ECB), François Villeroy de Galhau, je dejal, da bo centralna banka evrskega bloka letos znižala obrestne mere, dokler osnovni temelji ne bodo prinesli nobenih presenečenj. Villeroy je opozoril, da ECB ne bo nadaljevala z zniževanjem obrestnih mer, dokler ne zagotovi, da se bo inflacija gibala okoli 2 %.

Inflacija CPI v Avstraliji se je novembra znižala

V Avstraliji se je inflacija CPI novembra znižala blizu dveletne najnižje vrednosti, pri čemer analitiki menijo, da nadaljnji dvigi obrestnih mer ne bodo potrebni, saj se zdi, da stroga denarna politika avstralske centralne banke (RBA) prinaša pozitivne rezultate. Še bolj impresiven je bil osnovni CPI, ki je padel na 4,6 % s 5,3 %, zabeleženih oktobra.

Trgujte na demo računu brez tveganja

Vas zanima trgovanje, ne da bi tvegali svoja sredstva? Admiralsov demo trgovalni račun vam omogoča prav to, medtem ko trgujete v realnih tržnih razmerah. Kliknite spodnjo pasico, da odprete demo račun še danes:

Brez tveganja Demo račun Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo ODPRITE DEMO RAČUN

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.