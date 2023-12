Pogovori o združitvi Warner Bros. & Paramount: Kaj morate vedeti

Ta teden je novica o potencialni združitvi med Paramount Global ( PARA.US ) in Warner Bros. Discovery ( WBD.US ) prišla na naslovnice, kar je sprožilo pogovore o prihodnosti hollywoodskih studiev. Ni skrivnost, da spremembe navad gledalcev, ki so se okrepile predvsem v času pandemije, prisilijo uprave največjih studiev, da premislijo o svojih strategijah za preživetje v prihodnosti.

V tem članku bomo delili nekaj vpogledov v zvezi z morebitno združitvijo teh hollywoodskih studiev, ki bi lahko spremenili zabavno industrijo v prihodnosti.

Warner Bros. in Paramount razpravljata o morebitni združitvi

Medijska poročila kažejo, da sta se izvršni direktor Warnerja, David Zaslav, in izvršni direktor Paramounta, Bob Bakish, srečala v New Yorku, da bi razpravljala o morebitni združitvi obeh studiev. Axiosovi novinarji so omenili, da je upravni odbor Warner Bros celo najel bančne svetovalce, da bi preučili, kako bi se načrt lahko uresničil.

Warner Bros. Discovery je večje podjetje v tem paru, saj njegova tržna vrednost presega 29 milijard dolarjev, vrednost Paramounta pa je blizu 10 milijard dolarjev. Analitiki ugotavljajo, da Paramount že nekaj časa išče partnerje, saj se je njegova zadolženost močno povečala zaradi njegove spletne širitve. Nasprotno, izvršni direktor Warner Bros. je pred nekaj tedni vlagateljem povedal, da bodo strategije za zmanjševanje stroškov in zmanjšanje dolga podjetju omogočile, da nekaj kapitala porabi za rast studia s prevzemi ali drugimi sredstvi.

Še en element, ki bi lahko igral vlogo pri morebitni združitvi, je, da lahko Warner Bros. Discovery postane del drugega takšnega posla dve leti po tem, ko sta Warner Media in Discovery postala eno podjetje. Warner Bros. Discovery ni mogel skleniti takšnih poslov, saj je njegova zadnja združitev leta 2021 izkoristila ugodnosti transakcijske strukture Reverse Morris Trust .

Kaj se dogaja z vrhunskimi studiji v Hollywoodu?

Warner Bros. in Paramount sta dva največja studia v Hollywoodu. Pet velikih vključuje Walt Disney Studios, Sony Pictures in Universal Studios. Velikih pet dobi 80-85 % prihodkov ameriških blagajn na letni ravni. Vseh pet jih je bilo ustanovljenih v prvih desetletjih dvajsetega stoletja.

Storitve spletnega pretakanja, ki so se razcvetele zlasti med pandemijo koronavirusa, kot je Netflix, so prisilile pet velikih, da so ponovno razmislili o svojih strategijah, ko gre za produkcijo in dostavo vsebin.

V tem primeru bi Paramountova storitev pretakanja Plus lahko postala ena z Warner Bros.' priljubljeni HBO Max za boj proti vplivu Netflixa in Disney Plus na trgu. Netflix je eden največjih igralcev z več kot 270 milijoni naročnikov, kar je bistveno več kot 63 milijonov Paramount Plus in 95 milijonov Warner Bros Discovery.

Generacijski prelom vpliva na velike studie

Izvršni direktor Warner Bros Discovery David Zaslav je na vrhu, ki ga je konec novembra organiziral New York Times, dejal, da » generacijski prelom, ki vpliva na industrijo, zahteva agresivnejše, strožje in hitrejše odločitve. ”

Zaslav je omenil težave, s katerimi se soočajo studii, in pripomnil, da »trenutek« zahteva zelo težke odločitve, mnoge od njih pa so nepriljubljene. To je zelo strašljiv čas, vendar je tudi razburljiv čas zaradi vsega, kar je mogoče. Bili smo prvi skozi. Morali smo ozdraveti in zgraditi pravo podjetje okoli tega podjetja.«

Izvedite več o Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery je v letu 2023 dokazal zanesljivo delovanje in se ponaša z raznolikim portfeljem kanalov. Podjetje US Networks Group, vključno z Discovery, Food Network, HGTV, ID in TLC, je igralo ključno vlogo pri povečanju uspeha v tretjem četrtletju, pri čemer se je TLC uvrstil med najbolj priljubljene kabelske mreže v gledanem času.

Poleg tega je TNT v drugem četrtletju zagotovil pomemben delež gledanosti. Blagovne znamke življenjskega sloga in zabave, vključno z Animal Planet in Science Channel, so prispevale k prevladi Warner Bros. Discovery, ki se je v prvem četrtletju uvrstila med 10 najboljših kabelskih omrežij. Športni oddelek podjetja, Discovery Sports, prek svojih športnih blagovnih znamk in platform mesečno vključi 130 milijonov ljudi.

Četrtletno poročilo o prihodkih družbe Warner Bros. Discovery je pokazalo njegovo zanesljivo uspešnost, z znatnim prispevkom segmenta omrežij, ki je v tretjem četrtletju 2023 ustvaril 4,87 milijarde USD.

Kdo je Kdo Paramount Global

Paramount Global je v letu 2023 pokazal opazno uspešnost, ki jo je zaznamovalo znatno povečanje globalnega skupnega števila ur gledanja na Paramount+ in Pluto TV, ki se je v tretjem četrtletju povečalo za 46 % na letni ravni.

K njegovemu uspehu je prispeval obsežen portfelj podjetja, ki vključuje priljubljene potrošniške znamke, kot so CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central in BET. Rast Paramount Globala se odraža tudi v številu njegovih kanalov, ki je v tretjem četrtletju 2023 presegel 1600.

Trgovanje z velikimi studiji za začetnike

Govorice o združitvah, kot je tista med Warner Bros. in Paramount, lahko premaknejo trge, saj bi lahko vlagatelji in trgovci poskušali izkoristiti razvoj dogodkov. Trgovci začetniki bodo morda čutili željo po hitrem odzivu, a ker verjetno nimajo potrebnih izkušenj, bi se bilo pametno vzdržati in nadaljevati previdno.

Trgovci začetniki bi morali porabiti nekaj časa za preučevanje izobraževalnih gradiv, kot so članki, navodila, videoposnetki ali e-knjige, ki jim lahko pomagajo pri seznanjanju s konceptom trgovanja, dokler ne začnejo pridobivati ​​dragocenih izkušenj.

Še ena stvar, na katero bi se morali trgovci začetniki navaditi, je uporaba orodij za obvladovanje tveganja. Napake pri trgovanju ali trgovalna dejanja, ki ne temeljijo na podatkih, lahko povzročijo izgubo dragocenih sredstev. Orodja za obvladovanje tveganja, ki jih ponujajo posredniki, kot so naročila za ustavitev izgube ali prevzem dobička, so dodatna plast obvladovanja tveganja, ki je uporabna pri načrtovanju vaše strategije trgovanja.

Izobraževanje za trgovca in učenje osnov bi morala biti vaša glavna prioriteta kot trgovec začetnik. Zaradi obilice izobraževalnih gradiv in orodij za obvladovanje tveganj ni razloga, da tega ne bi storili.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.