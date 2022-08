Ključni gospodarski podatki, na katerih temeljijo EUR, GBP in USD, bodo objavljeni danes, ob tem pa se zdi, da so se promptne cene zlata in surove nafte po nekaj nestanovitnih četrtletjih umirile.

Trgovci v valuti EUR danes spremljajo rezultate predhodnega indeksa S&P za avgust Global Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) za Nemčijo. Rast v predelovalnem sektorju naj bi se znižala z 49,3 v juliju na 48,3 v avgustu. Kakršna koli nepričakovana presenečenja navzgor ali navzdol lahko premaknejo valutne pare vezane na EUR.

Zanimiva je bila tudi izjava vodje Bundesbank Joachima Nagela za medije, ki je opozoril na morebitno zimsko energetsko krizo kot na sprožilec recesije v Nemčiji. EUR se je znižal glede na USD in se gibal okoli paritete, ko so trgovci pričeli ceniti bolj agresivno zvišanje obrestnih mer v evroobmočju.

Danes je objavljen tudi predhodni globalno pomemben PMI S&P za evroobmočje, ki naj bi se še znižal z 49,9 v juliju na 49 v avgustu. V nasprotju z ZDA in Združenim kraljestvom evropski BDP ostaja v območju rasti, vendar bi se lahko zaradi visoke inflacije in bližajočih se dvigov obrestnih mer to kratkoročno spremenilo. Današnje številke PMI bomo pozorno spremljali zaradi nadaljnjih znakov šibkosti evropskega gospodarstva.

Trgovci na finančnih trgih z GBP-jem čakajo na predhodno poročilo S&P Global Services PMI, ki bo objavljeno danes. Avgustovski rezultati naj bi padli na 52 z 52,6 v juliju. Ker je Združeno kraljestvo na robu tehnične recesije, lahko dejanske številke premaknejo valutne pare vezane na GBP, če se v poročilu pojavi kaj nepričakovanega.

V sredo, 24. avgusta, bodo trgovci z ameriškim dolarjem aktivno spremljali rezultate naročil trajnega blaga v ZDA, ki naj bi padla z 2 odstotkov junija na 0,5 odstotka julija. Glede na to, da so ZDA v tehnični recesiji zaradi inflacijskih vetrov, bo merilo razkrilo več o stabilnosti proizvodnega sektorja in porabi za drago blago.

Ker je četrto četrtletje tik pred vrati, so sestanki centralne banke na dnevnem redu, potem ko je šef centralne banke Federal Reserve James Bullard dejal, da podpira nov dvig obrestnih mer za 0,75 odstotka na septembrskem sestanku. Ker se inflacija znižuje, se zdi, da agresivno monetarno zaostrovanje deluje, vendar lahko kratkoročno do srednjeročno še naprej pritiska na rast.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.