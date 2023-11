Trgi previdni pred odločitvami Feda in BoE o obrestnih merah

November 02, 2023 16:34

Teden je poln zanimivih finančnih dogodkov, saj bosta ameriški centralni banki Federal Reserve (Fed) in Bank of England (BoE) sledili japonski centralni banki (BoJ) pri objavi svojih odločitev glede obrestnih mer. Po napovedih ekonomistov bosta obe banki verjetno obdržali obrestne mere na sedanjih nivojih.

Na Japonskem je glavni sekretar kabineta Hirokazu Matsuno dejal, da ne bo izključil nobenih korakov v odgovor na neurejene premike FX, pri čemer je poudaril, da so hitri premiki FX nezaželeni.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je predlagal, da bo avstralska centralna banka (RBA) morda potrebovala dodatno zaostrovanje denarne politike, da bo inflacija dosegla ciljno območje do leta 2025. Ekonomisti IMF so ugotovili, da je avstralsko gospodarstvo še vedno odporno, in pozvali vlado, naj načrtuje javno investicijske projekte na bolj usklajen način, ki bi podpiral prizadevanja RRA.

Na Kitajskem je Caixin/S&P Global proizvodni PMI oktobra padel na 49,5 s 50,6 septembra in pod mejo 50,0 točke, ki loči rast od krčenja. Ekonomisti so novinarjem Reutersa povedali, da kitajsko gospodarstvo trpi zaradi šibkega povpraševanja ter notranjih in zunanjih negotovosti.

Odločitev o obrestni meri Fed-a

Fedov zvezni odbor za odprti trg (FOMC) bo svojo odločitev o obrestnih merah objavil pozneje danes. Orodje CME Fedwatch daje več kot 99-odstotno verjetnost, da bo Fed obdržal obrestne mere. Kljub dejstvu, da skupna inflacija ostaja nad 2-odstotnim ciljem in tako vztraja že kar nekaj časa, se bo upravni odbor Feda verjetno vzdržal ukrepanja, da bi ocenil učinek svoje denarne politike.

Treba je omeniti, da je Fed v zadnjih nekaj mesecih 11-krat zvišal obrestne mere, kar je privedlo do najhitrejšega zaostrovanja politike v skoraj 40 letih. Vodja Feda Jerome Powell je namignil, da bodo obrestne mere ostale višje dlje časa, in ni izključil možnosti še enega dviga do konca leta 2023.

Odločitev o obrestni meri Bank of England

V četrtek popoldne se bo BoE pridružila skupini centralnih bank, ki so objavile svoje odločitve o obrestnih merah. Tržni analitiki pričakujejo, da Odbor za monetarno politiko (MPC) BoE ne bo zvišal stroškov zadolževanja, kot je pokazala Reutersova anketa med ekonomisti.

Poročilo Financial Timesa, ki navaja analitike pri Oxford Economics, pravi, da "inflacija ostaja neprijetno močna", medtem ko so člani MPC dejali, da bo morala denarna politika nekaj časa ostati stroga kot odgovor na okolje visokih cen. Inflacijske pritiske povečujejo tudi podatki o rasti plač, ki jih ni bilo od leta 2001. Ekonomisti, ki jih je anketiral Reuters, kažejo, da BoE ne bo znižala obrestnih mer vsaj do julija 2024.

Poročilo o plačilnih listah nekmetijcev v ZDA za oktober 2023

Petek bo dan obračuna plač v nekmetijskem sektorju v ZDA, ko bo večina tržnih analitikov nestrpno želela dobiti vpogled v razmere na trgu dela v državi. Analitiki pričakujejo, da bo številka NFP znašala 172.000, kar je bistveno manj od številke 336.000, zabeležene septembra. Vendar je treba opozoriti, da so poročila NFP v zadnjih nekaj mesecih občasno presenetila svetovne trge.

Glede na to, da stopnja brezposelnosti znaša 3,8 %, bodo ekonomisti natančno preučili poročilo Urada za ekonomske analize (BEA), da bi ugotovili, ali se trg dela ohlaja zaradi višjih obrestnih mer od običajnih.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.