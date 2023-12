Razumevanje obrestnih mer in finančnih trgov

Ta teden so se Federal Reserve, Bank of England (BoE) in Evropska centralna banka (ECB) sestali, da bi še zadnjič v letu 2023 razpravljali o denarni politiki.

Kot je bilo pričakovano, so vse tri centralne banke obrestne mere ohranile nespremenjene. Ker same odločitve mejijo na gotovost, so trge bolj zanimali spremljajoči komentarji treh institucij in iskali namige, kdaj lahko pričakujemo začetek zniževanja obrestnih mer.

Medtem ko so bile vse tri odločitve enake, so bili signali glede znižanja obrestnih mer različni.

Najprej Fed. Člani Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) so v sredo soglasno glasovali za ohranitev nespremenjenih obrestnih mer, vendar so dosegli bolj ohlapen ton, kot je bilo pričakovano, kar nakazuje možnost znižanja za tri četrtine točke v letu 2024.

Naslednja je bila BoE. Za razliko od Feda odločitev o zadržanju obrestnih mer ni bila soglasna med člani Odbora za monetarno politiko (MPC), pri čemer so trije od devetih članov menili, da je dvig primeren.

Glede na to, da je samo glasovanje razkrilo, da se sokoli v MPC očitno še niso nasitili zvišanj obrestnih mer, je bila tudi spremljajoča objava odločno sokolska. BoE je zavrnila špekulacije, da so znižanja obrestnih mer neizbežna, guverner Andrew Bailey pa je izjavil, da morajo obrestne mere ostati visoke "daljše" časovno obdobje, da bi se soočile z inflacijo, ki se lahko v Združenem kraljestvu izkaže za bolj trdovratno kot drugod.

Končno je na oder stopila ECB in se očitno zgledovala po BoE. Obrestne mere so ostale nespremenjene, vendar je izjava ECB podala podobno obljubo kot BoE: " obrestne mere bodo določene na dovolj restriktivnih ravneh, dokler bo potrebno ".

Ponovno, tako kot pri BoE, se zdi, da ECB ni dala nobenega znaka, da bo kmalu prišlo do znižanja obrestnih mer. Predsednica ECB Christine Lagarde je namreč dejala, da o vprašanju znižanja obrestnih mer na sestanku sploh niso razpravljali.

Kako so se torej na vse to odzvali finančni trgi? Za tiste, ki poznajo vpliv obrestnih mer na trge, je bil odziv morda predvidljiv. Za tiste, ki ne poznate učinka obrestnih mer, nadaljujte z branjem in razložili vam bomo, kaj je bilo in zakaj se je zgodilo.

Borze

Ko je Fed v sredo napovedal, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene in da so možna znižanja, se je Wall Street takoj razveselil. V uri, ki je sledila objavi, so Dow, S&P 500 in Nasdaq Composite poskočili za več kot 1 %.

Upodobljeno: grafikon Admirals MetaTrader 5 SP500 M15. Časovni razpon: 13. december 2023 – 14. december 2023. Datum zajema: 14. december 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Podobnim pojavom smo bili priča ob odprtju evropskih trgov v četrtek zjutraj. Vseevropski indeks Euro Stoxx 50 in britanski FTSE 100 sta sejo začela z več kot 1 % višjo vrednostjo. Vendar pa po napovedih BoE in ECB ni minilo dolgo, preden sta oba indeksa začela vračati prejšnje dobičke.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – grafikon FTSE 100 M5. Prikazani datum: 14. december 2023. Datum zajema: 14. december 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Tu lahko opazimo korelacijo med obrestnimi merami in cenami delnic. Na splošno znižanje obrestnih mer ali špekulacije o znižanju obrestnih mer običajno naletijo na borzo na pozitiven odziv. Po drugi strani pa višje obrestne mere ponavadi pritiskajo na cene delnic. Zakaj?

Obrestne mere so eno od orodij centralnih bank za nadzor inflacije. Ko je inflacija visoka, se obrestne mere običajno zvišajo, da bi jo ukrotili. Medtem ko višje obrestne mere znižujejo inflacijo, imajo lahko tudi negativen vpliv na dobičke podjetij.

To je zaradi dveh glavnih razlogov. Prvič, višje obrestne mere zmanjšujejo diskrecijske dohodke, kar posledično zmanjšuje povpraševanje potrošnikov. Če ljudje kupujejo manj stvari kot običajno, bo to negativno vplivalo na poslovno prodajo in s tem na dobiček. Drugič, višje obrestne mere pomenijo, da postane za podjetja dražje servisiranje obstoječega dolga, kar dodatno obremenjuje dobičkonosnost.

Ta logika torej pojasnjuje, zakaj so se delniški trgi pozitivno odzvali na objavo Feda v sredo in negativno na objave BoE in ECB v četrtek. Seveda to razmerje med delnicami in obrestnimi merami ni vedno tako preprosto in morda celo obstajajo delnice, ki jim lahko v določenih pogojih naraščajoče obrestne mere koristijo .

Forex trg

Ta teden smo torej videli opazen odziv na delniškem trgu na tri odločitve o obrestnih merah, kaj pa na deviznem trgu? Ali lahko tam opazimo kaj podobnega?

Indeks ameriškega dolarja, ki meri vrednost dolarja v primerjavi s košarico konkurenčnih valut, je v eni uri po sredo, ko je Fed izdal objavo, padel za 1 % in nadaljeval s padcem v naslednjih urah. Posledično je indeks zdaj na najnižji ravni po avgustu.

Ob padcu ameriškega dolarja sta seveda imela koristi valutna para GBPUSD in EURUSD. Kasneje, ko sta BoE in ECB prelili hladno vodo glede možnosti skorajšnjega znižanja obrestnih mer, sta oba valutna para spet imela koristi in sta med sejo še naprej močno naraščala.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – grafikon GBPUSD M15. Časovni razpon: 13. december 2023 – 14. december 2023. Datum zajema: 14. december 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Tukaj lahko ugotovimo precej nasproten odziv kot na borzi. Na splošno bodo višje obrestne mere vplivale na krepitev valute, nižje stopnje pa jo bodo oslabile.

Razlaga je bolj enostavna kot pri delnicah. Preprosto povedano, višje obrestne mere ponavadi privabijo več tujih naložb. Posledično povečanje povpraševanja po valuti države ima za posledico njeno krepitev v primerjavi s konkurenčnimi valutami.

V primeru GBPUSD in EURUSD so imele odločitve o obrestnih merah tega tedna dvojno pozitiven rezultat. Medtem ko je signal Feda, da bi lahko kmalu prišlo do znižanja obrestnih mer, oslabil USD, je pomanjkanje takšnega signala BoE in ECB okrepilo GBP in EUR.

