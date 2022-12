Nevidne novice o trgovanju in vlaganju

December 29, 2022 14:55

Množica člankov, objavljenih vsak dan v finančnih medijih, izboljšuje preglednost trga, vendar se morajo trgovci novinci zavedati, da lahko tudi nevidene novice o trgovanju in investiranju močno vplivajo na gibanje cen.

Izjemna kupna moč centralnih bank in hedge skladov pomeni, da je njihov vpliv na trge pomemben. Ta dva udeleženca na trgu imata na voljo trilijone ameriških dolarjev, ki jih morata vložiti, da poglobita ali obrneta tržne trende, kar včasih zmede milijone drugih trgovcev.

Delež novic teh težko kategornikov je nižji kot druge tržne novice, kot so dobički ali makroekonomske objave. Centralne banke ponavadi izdajajo zapletene izjave o svojih tržnih dejavnostih in razen če hedge sklad ni subjekt, ki kotira na borzi, so dnevne naložbe iz tega sektorja manj pregledne kot drugi tržni dejavniki.

To pomeni, da novice pridejo po dogodkih in lahko trgovce ujamejo nepripravljene.

Predvsem v trenutnih gospodarskih razmerah različnih denarnih politik med Banko Japonske (BoJ) in Federal Reserve je USD dosegel tako visoke ravni v primerjavi z JPY, da je morala BoJ posredovati, da bi okrepila jen in umirila razpoloženje na trgu.

Te vrste valutnih posegov niso vnaprej napovedane, gre bolj za seznanitev s pričakovanimi tržnimi gibanji, opazovanje med dogodkom in analizo naknadne objave, da bi razumeli, zakaj se je JPY okrepil.

V vročem trenutku trgovanja je lahko hladnokrvna analiza nedosegljiva, kar poudarja, kako pomembno je obvladovanje tveganja za vsakega trgovca in vlagatelja. Ukrepi za obvladovanje tveganja, kot so naročila za zaustavitev izgube, lahko trgovce pripravijo na nepričakovana gibanja trga, ki jih sprožijo naložbe težkih trgovcev.

Vpliv hedge skladov na državne obveznice

Na medvedjem ali bikovskem trgu imajo hedge skladi moč, da povečajo kateri koli dani trend s prodajo na kratko ali množičnim nakupom. To lahko povzroči precejšnje motnje na trgih in celo vpliva na širše gospodarstvo, ko gre za valute in obveznice. Gospodarstvo Evropske unije je bilo na primer občutljivo na valove prodaje državnega dolga na kratko, preden so se uvedla strožja pravila.

Nedavna raziskava Urada za finančne raziskave (OFR) je potrdila, da lahko naložbe hedge skladov povečajo trende cen sredstev, kot so državne zakladnice.

"Povezava med donosi in povpraševanjem hedge skladov je ekonomsko in statistično pomembna." Delovni dokument OFR „Vpliv hedge skladov in tržnih cen zakladnic: dokazi iz neposrednih izpostavljenosti“.

Stanje sekundarnega trga za vrednostne papirje državne blagajne ima valovit učinek na druga sredstva, kot so tečaji USD in razpoloženje na borzi, zaradi česar so dejavnosti hedge skladov ključni dejavnik, ki ga je treba upoštevati.

Znan primer vpliva hedge skladov

Klasičen primer vpliva hedge skladov na valutnih trgih je bila prodaja GBP na kratko s strani Quantum Funda Georgea Sorosa leta 1992. Med razprodajo je GBP padel pod vezano obrestno mero glede na nemško marko in destabiliziral takratni denarni sistem. V bistvu je šlo za tekmovanje med dvema težko kategornikoma, britansko centralno banko Anglije in zasebnim hedge skladom. Centralne banke so po tem postale bolj previdne glede valutnih vezav.

Znan primer intervencije centralne banke

Centralne banke posredujejo na valutnih trgih z nakupom ali prodajo velikih količin svoje domače valute in tujih valut. Razlogov za to je veliko, začenši z nenadnim padcem vrednosti domače valute zaradi tržnih špekulacij ali gospodarskih težav. Centralne banke prav tako ustvarjajo devizne rezerve za zaščito pred gospodarskimi tveganji.

Dober primer tega so intervencije Švicarske nacionalne banke (SNB) na trgu Forex leta 2010, ko je v enem dnevu kupila 17 milijard EUR, da bi oslabila švicarski frank glede na skupno evropsko valuto. Močna valuta lahko ohromi izvoz in oslabi celotno gospodarstvo, kar pomeni, da je moč ali šibkost domače valute v primerjavi z drugimi valutami glavni dejavnik za centralne banke in vlade.

Priprave na intervencije centralne banke

Kako se lahko trgovci pripravijo na intervencije centralne banke? Odgovor je v dveh delih:

bodite obveščeni o valutnih gibanjih in gospodarskem razvoju,

obvladujte tveganje z ukazi stop loss in take profit.

Gospodarske in valutne razmere so močno gonilo dejavnosti centralne banke, zato je za pripravo ključnega pomena biti na tekočem z njihovimi stališči. Predvidevanje nepredvidljivih potez centralne banke je najbolje podprto s skrbnim obvladovanjem tveganj, zlasti pri novincih.

Priprava na dejavnost hedge skladov

Priprave na dejavnost zasebnih hedge skladov so težke, saj so redko objavljene objave ali izjave o njihovih naložbah. Trdno obvladovanje tveganja in opazovanje, kdaj se trendi poglobijo zaradi velikih in nenadnih razprodaj, bi lahko služilo kot priprava na te situacije.

Zavedanje možnosti in nepredvidljivosti dejavnosti hedge skladov in centralne banke je prvi korak pri obvladovanju tveganja. Od tam naprej je vredno preučiti institucionalne naložbe in se učiti od izkušenih trgovcev.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.